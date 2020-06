Dan Carter dejó Japón y volvió a Nueva Zelanda, donde jugará el Súper Rugby Aoteroa para Blues Crédito: Instagram Dan Carter

Alejo Miranda Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de junio de 2020 • 18:36

El secreto mejor guardado se reveló unas horas antes de que se hiciera oficial. Propio de estos tiempos, un whatsapp se hizo viral. Era del entrenador de Blues Leon MacDonald, que les decía a sus dirigidos que hicieran sentir a Dan Carter como en casa. El mejor jugador de esta era, y uno de los mejores de todos los tiempos, está de regreso en su país.

Carter vuelve a Nueva Zelanda para jugar la versión local del Súper Rugby, denominado Súper Rugby Aoteroa. Curiosamente, lo hará con la camiseta de la franquicia de Auckland, acérrimo rival del club de sus amores, Crusaders.

Carter dejó el equipo de Canterbury luego de 13 temporadas cuando, tras la conquista del Mundial de Inglaterra 2015, emigró al rugby francés. Jugó tres temporadas en Racing 92 y en las últimas dos se mudó a Japón para representar a Kobelco Steelers. La parálisis provocada por el Covid-19 parecía haber puesto fin a su carrera, pero sorpresivamente está de regreso para el deleite de los amantes del rugby.

Blues hizo pública la contratación a través de sus redes sociales. "Leíste todos esos rumores, @DanCarter?", decía el epígrafe. En la foto, Carter en el vestuario con la camiseta de Blues mirando el celular. Al mismo tiempo publicó un video de Carter cambiándose en el vestuario. A esas alturas, la mañana del miércoles neocelandés, el rumor con el mensaje del entrenador había recorrido el mundo. ¿Filtración o estrategia?

A los 38 años, Carter regresa a la actividad en una competencia que augura ser de las más exigentes del mundo, con los cinco equipos neocelandeses jugando entre sí semana a semana. La incógnita es cómo se adaptará a la intensidad del Súper Rugby luego de jugar en una liga de segundo nivel, aunque no se duda de su capacidad. Se reencontrará con Beauden Barrett en lo que promete ser una dupla tan temible como excitante.

Carter fue el mentor de Barrett en los All Blacks. Cuando partió al exterior, el ex jugador de Hurricanes se adueñó de la 10 y tomó la posta como el mejor apertura del mundo. ¿Pueden jugar juntos? Desde ya. Muchas veces lo hicieron en el seleccionado con Barrett jugando de fullback, función que también cumplió en el Mundial de Japón ante la irrupción de Richie Mo'unga. También podría ocurrir que Carter se corra como primer centro, puesto que ocupó en sus inicios en el seleccionado.

Dan Carter en el vestuario de Blues, su nueva casa Crédito: @BluesRugbyTeam

Según reveló el New Zealand Herald, Carter jugará por el salario mínimo: 1800 dólares neocelandeses por semana (unos US$ 1200), una diferencia sustancial respecto de los dos millones que recibía en Japón anualmente.

Blues pudo incorporar a Carter como reemplazo del lesionado Stpephen Perofeta. Otros jugadores que se suman al Súper Rugby Aoteroa tras haber comenzado la temporada en otro club son Sam Whitelock (Crusaders) y Nehe Milner-Skudder (Highlanders).

Dan Carter regresa con su experiencia y clase a Nueva Zelanda, para un Súper Rugby atípico Crédito: Instagram Dan Carter

"Quiero aprovechar mi experiencia para ayudar a los Blues", dijo Carter en conferencia de prensa. "Cuando se canceló la temporada en Japón, quería pasar tiempo con mi familia. No fue hasta que León me llamó que comencé a pensarlo. Tardé un poco en decidirme. No es el equipo en el que pensé que jugaría, pero es una oportunidad de jugar en el equipo donde vive mi familia".

Carter es reconocido como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos por su creatividad, su capacidad de conducción, mentalidad ganadora y puntería, sin menospreciar su ética de trabajo que lo mantienen activo a los 38.

Debutó en el Súper Rugby con Crusaders en la temporada 2003, a los 21 años. Ese mismo año hizo su primera aparición en los All Blacks, con el que conquistaría dos Mundiales (2011 y 2015). En total jugó 112 partidos con el seleccionado mayor y anotó 1598 puntos, que lo convierten en el máximo anotador histórico en Test Matches, superando al inglés Jonny Wilkinson. Con Crusaders ganaría tres títulos del Súper Rugby. En el medio (2008/09) tuvo un paso por Perpignan, interrumpido por una lesión grave en la rodilla.

El regreso de Carter no hace más que potenciar el Súper Rugby Aoteroa, que es el primer certamen profesional de rugby en retomar la acción luego de que el coronavirus paralizara el mundo a mediados de marzo y obligara a la cancelación del Súper Rugby. Cuando esto ocurrió Blues marchaba cuarto, con cinco victorias y dos derrotas.

El primer partido de Blues será nada menos que ante Hurricanes, el ex equipo de Barrett, que se apresta a hacer su debut con la franquicia de Auckland (no había jugado en el Súper Rugby por descanso luego del Mundial). El clásico ante Crusaders está pactado para la 5ta fecha, en Christchurch.

El nuevo certamen comenzará el sábado 13 de este mes con las cinco franquicias neocelandesas del Súper Rugby. La competencia se jugará todos contra todos en partidos de ida y vuelta, con lo que totalizará ocho encuentros por equipo (10 fechas). Otra gran noticia para el certamen podría llegar este lunes si el gobierno neocelandés decide pasar a la fase 1 de la cuarentena, lo que implicaría que los partidos se puedan jugar con presencia de espectadores. El rugby regresa con todos los condimentos. Imperdible.