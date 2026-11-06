Por dónde pasan los Pumas vs. Irlanda y qué canal lo transmite en vivo

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El equipo de Felipe Contepomi, que por primera vez está casi completo en la temporada, se mide con el Trébol, por la fecha 4 del Nations Championship
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Los Pumas visitan este viernes a Irlanda, por la fecha 4 del Nations Championship 2026, con el reto fundamental de vencer por primera vez al Trébol en su casa, algo que jamás consiguieron. Se miden en el Aviva Stadium de Dublín, Irlanda, con arbitraje del inglés Luke Pearce, televisación de ESPN 2 o vía streaming en Disney+ Premium.
Irlanda viene de perder por 40 a 21 como visitante ante Nueva Zelanda, se mantiene en el cuarto lugar de la clasificación general del Hemisferio Norte con 10 puntos, producto de dos victorias y una derrota. En lo que va del certamen, además de la caída ante los All Blacks, los irlandeses vencieron a Australia por 33 a 31 y a Japón por 36 a 20.
Los Pumas, por su parte, están cuartos en el Hemisferio Sur con siete unidades (un triunfo y dos caídas). En la última jornada el seleccionado argentino cayó por 31 a 24 ante Inglaterra en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. De la mano de Felipe Contepomi, el head coach albiceleste, el plantel quiere reponerse y volver al triunfo, algo que solo consiguió en la fecha 2 ante Gales, por 35 a 21 (en el debut cayó con Escocia por 47 a 38).
Los Pumas vs. Irlanda: cómo ver online
El partido entre irlandeses y argentinos que se disputa este viernes en Dublín, Irlanda, se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN 2, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+ Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa).
- ESPN.
- Disney+ Premium.
Formaciones confirmadas:
- Irlanda: Hugo Kennan; Robert Baloucoune, Robbie Henshaw, Stuart McCloskey y Mack Hansen; Sam Prendergast y Craig Casey; Nick Timoney, Sean Jansen y Ryan Baird; Tadhg Beirne y Joe McCarthy; Tadhg Furlong, Dan Sheenan (capitán) y Andrew Porter.
- Suplentes: Bundee Aki, Ciaran Frawley, Jamison Gibson-Park, Josh Van der Flier, James Ryan, Sam Illo, Tom O’Toole y Rónan Kelleher.
- Los Pumas: Juan Cruz Mallía; Bautista Delguy, Justo Piccardo, Santiago Chocobares y Mateo Carreras; Tomás Albornoz y Gonzalo García; Marcos Kremer, Pablo Matera y Juan Martín González; Pedro Rubiolo y Guido Petti Pagadizábal; Francisco Moreno, Julián Montoya (capitán) y Boris Wenger.
- Suplentes: Lucio Cinti, Gerónimo Prisciantelli, Simón Benítez Cruz, Juan Martín Scelzo, Efraín Elías, Joel Sclavi, Mayco Vivas y Leonel Oviedo.
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