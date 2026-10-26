Dos lesiones que preocupan: Carreras y Gallo fueron desafectados de los Pumas y se perderán los tests de noviembre

Los Pumas ya están juntos en Londres para empezar a preparar el segundo tramo del Nations Championship en noviembre ante Irlanda, Italia, Francia y un rival por definir. Tras un fin de semana cargado de acción, la selección argentina perdió a dos jugadores importantes en su estructura para el último tramo del año; Santiago Carreras sufrió una lesión en la rodilla que encendió las alarmas, mientras que Thomas Gallo se operó por una lesión en la muñeca y tampoco estará en los tests en Europa.

Sus reemplazantes en la concentración en Londres son Rodrigo Martínez, que tuvo su regreso a los Pumas en agosto frente a los Wallabies y viajó desde Newport, y Mateo Soler, que se incorporó desde Argentina, unas semanas después de haber conquistado el Torneo del Interior con Tala. Por su parte, Matías Moroni se sumó en lugar de Santiago Chocobares, que aún no aprobó el protocolo de conmoción cerebral. Tanto Martínez como Soler se quedarán junto al plantel en noviembre; el único de los que está ausente en la lista que se agregaría en la semana previa al encuentro ante Irlanda sería Ignacio Ruiz, que todavía se recupera de una lesión en Perpignan.

La lesión de Carreras

La lesión de Carreras es la más preocupante por los gestos de dolor al salir del terreno de juego, ayudado tanto por fisioterapeutas y sus compañeros. El cordobés sufrió una lesión sin contacto después de que sus botines se engancharon en el césped sintético. Aún se aguarda un parte médico oficial, pero manifestó varios síntomas de una lesión de rodilla grave. “Obviamente, tiene que hacerse una resonancia magnética. No soy un experto en medicina, pero me sorprendería mucho si no fueran malas noticias… Es una lástima para él y esperamos que tenga un poco de comprensión, pero veremos que dicen los resultados de la resonancia”, expresó su entrenador Johann van Graan tras la derrota de Bath ante Gloucester, el ex equipo del fullback. “Es su rodilla. Llevo mucho tiempo en este deporte y sé lo que es una lesión sin contacto cuando un jugador se cae así… pero veamos qué dice la resonancia magnética”, insistió el head coach.

Carreras, que atravesaba un gran momento en su club, es una pieza importante en el andamiaje del sistema de juego que impone Felipe Contepomi. Un jugador que integra el grupo de liderazgo, un fullback de clase mundial y la segunda variante de apertura por detrás de Tomás Albornoz. Gallo, por su parte, sufrió una lesión en la muñeca con luxación y desplazamiento de los ligamentos en el triunfo de Lyon sobre Bayonne por 31-27 y estará afuera por varios meses. El pilar se había perdido todos los tests del 2026 por una rotura del tendón del aductor y tampoco estará en noviembre. Un puesto sin recambio de calidad; Boris Wenger perdió el puesto en Harlequins, mientras que Mayco Vivas, irregular en los últimos años, se desempeña en la segunda división de Francia. También está la opción de mover a Joel Sclavi como pilar izquierdo, aunque no es el escenario ideal.

El infortunio de Thomas Gallo

Las bajas de Carreras y Gallo se suman a las de Joaquín Oviedo, Benjamín Elizalde y Eduardo Bello para una serie de partidos que serán una buena medida para ver donde están parados los Pumas, en un año negativo en resultados y rendimientos.

El fin de semana en Francia tuvo otra gran actuación de Justo Piccardo, el mejor argentino en este arranque de temporada en Europa. El centro volvió a ser una de las figuras de Montpellier en el triunfo 20-17 ante el Racing 92 de Gerónimo Prisicantelli. El jugador formado en el SIC fue el jugador con más ataques (15) y más tackles superados (7) en el éxito en París. Tomás Albornoz fue otro de los destacados, con mucho protagonismo en los lanzamientos y dos asistencias en Toulon, que venció 41-20 al Pau de los argentinos: Santiago Grondona apoyó un try, mientras que Julián Montoya y Gonzalo García fueron titulares y Facundo Isa ingresó en el segundo tiempo.

El try de Gorrissen para el triunfo de Vannes

Le @RugbyClubVannes a débloqué le compteur 👍



Toute la détermination des Bretons qui décroche cette première victoire sur la dernière action 😤



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Francisco Gorrissen fue el héroe de Vannes, en su primer triunfo en la temporada. El tercera línea y capitán apoyó un try sobre el cierre para superar a Clermont 27-26 y empezar a soñar con competir en el Top 14. También jugaron Matías Alemanno y Santiago Medrano, al igual que Gorrissen, ausentes en la concentración en Londres. En Clermont, Bautista Delguy tuvo pocas intervenciones, mientras que Marcos Kremer regresó como segunda línea. El entrerriano cumplió con una sanción de cuatro semanas por un tackle peligroso y completó 14 tackles. Los jóvenes del Toulouse siguen sumando ritmo: Efraín Elías volvió a jugar los 80 minutos, mientras que Tomás Rapetti tuvo que ingresar a los 10´ por la lesión de un compañero y cumplió una buena tarea en un partido con pocos scrums. El último campeón de Francia superó 38-33 a Perpignan y se mantiene como único líder.

En Inglaterra, Newcastle Red Bulls logró su primer triunfo en la temporada. Fue 17-3 sobre Sale Sharks en un encuentro cerrado en el que concretó una buena labor Simón Benítez Cruz y Francisco Moreno ingresó desde el banco. En un fin de semana de clásicos en la Premiership, Harlequins también consiguió su primera victoria, ante Saracens, con algunas apiladas de Rodrigo Isgró y con el ingreso de Pedro Delgado. Pedro Rubiolo, Matías Moroni y Benjamín Grondona fueron titulares en Bristol Bears, que derrotó 20-7 a Exeter Chiefs. En un clásico caliente, Joaquín Moro ingresó en el segundo tiempo en la victoria de Leicester Tigers 28-7 sobre Northampton Saints.