Dura caída de Argentina XV frente a Inglaterra A: un mal resultado, una experiencia necesaria

Inglaterra A resultó un escollo demasiado duro en el camino de Argentina XV hacia la consolidación de un equipo, de un plantel. En una demostración de mayor experiencia y roce internacional, el segundo equipo británico lo superó holgadamente, por 59-24. Tras un primer tiempo en el cual el combinado albiceleste -vestido de azul- pudo, más o menos, seguirle el ritmo al oponente, y mantenerse a tiro en el resultado, en el segundo le perdió el rastro. Se vio desbordado por la clara superioridad rival. Una superioridad manifestada en todos los aspectos del juego. Y así, con una amplia derrota, cerró la expedición a Bath y el itinerario de 2026.

Perder contra un equipo que se sabía es superior, y está más preparado para estos tests, no es para rasgarse las vestiduras. Sirve para juntar experiencia, como conjunto y también a nivel individual. Después de todo, esta segunda formación de la selección nacional tiene como fin ir preparando jugadores, foguearlos para saber si en un futuro cercano están en condiciones de ser Pumas y ensanchar la base de selección para los entrenadores. Pretender que, como colectivo, Argentina XV muestre la solidez de Inglaterra A, es ciertamente utópico.

Tobías Wade sufre un tackle y no puede avanzar Prensa UAR - www.gaspafotos.com

En Bath, la histórica ciudad, ubicada en el condado de Somerset, a unos 156 kilómetros al oeste de Londres, el coach Álvaro Galindo mandó a la cancha a muy buenos jugadores. Sin dudas. Pero, a nivel colectivo, Argentina XV está lejos de los ingleses, por la preparación, por el rodaje… Y por los permanentes cambios en las convocatorias a los que debe recurrir el entrenador. Trabajar de esa manera torna muy dificultosa la tarea de ensamblar un equipo y lograr homogeneidad.

“Sabíamos que sería una prueba dura. Muchos de los jugadores que estuvieron enfrente nuestro participan en la Premiership y, en contraposición, nosotros estamos obligados a cambiar seguido a los nuestros. De ese modo es complicado tener regularidad, constancia”, afirmo el responsable técnico. No obstante, el coach tucumano sabe muy bien que el propósito fundamental de su tarea es otro. Y lo explicó momentos antes del juego: “El objetivo es desarrollar jugadores para el seleccionado principal. Y creo que este tipo de partidos son buenos para mostrarle a Felipe Contepomi -head coach de Los Pumas- los jugadores que hay”.

Serpa anota uno de los tries argentinos Prensa UAR - www.gaspafotos.com

Argentina XV salió a jugar de igual a igual en la fría noche inglesa. Superó el golpe inicial de los locales, mediante un try convertido a los dos minutos. Gracias al juego agrupado, igualó el marcador, por un ratito pasó al frente y pudo controlar las acciones. Sacó provecho del hombre de más que tuvo, por diez minutos, debido a la tarjeta amarilla que, el árbitro georgiano Nika Amashukeli le mostró al pilar Archie van der Flier, cerca del cuarto de hora Ese fue el mejor momento del quince argentino. Los forwards Rodrigo Fernández Criado y Pedro Delgado anotaron los tries que la puntería del apertura, Federico Serpa, convirtió en jugadas de siete puntos.

Luego reaccionaron los británicos, el encuentro perdió equivalencias y se transformó en un compendio de precisos ataques y contraataques bien a fondo de los locales. Un conjunto muy bien conducido por el virtuoso medio-scrum Caolan Englefield.

Argentina XV tuvo un examen riguroso en la fría noche de Bath Prensa UAR - www.gaspafotos.com

En el segundo tiempo, Argentina XV nunca pudo controlar la pelota y disponer de ella para avanzar en el campo rival. Contó con esa vocación inclaudicable de los delanteros de ir para adelante y de la inspiración y velocidad de tres cuartos como Santiago Pernas o Tobías Wade, wing y fullback de Alumni, respectivamente. Y como suele suceder, con los duelos definidos, promediando la etapa se produjo una oleada de cambios, en ambos seleccionados, y ya se hizo muy dificultoso rearmar la estructura colectiva de Argentina. Inglaterra no se vio afectado porque, al tener el resultado a favor, siguió con el envión ganador y los tries continuaron estirando la distancia en el score.

Mal resultado para Argentina XV, pero buena experiencia. Necesaria.

La síntesis

Inglaterra A (59): Joe Carpenter; Noah Caluori, Luke Northmore, Max Ojomoh, y George Hendy; Charlie Atkinson y Caolan Englefield; Jack Kenningham, Fitz Harding y Ethan Roots; Ben Bamber y Joe Batley; Afo Fasogbon, Jamie Blamire y Archie van der Flier.

Cambios: Entre tiempo: George Kloska por Fasogbon. Segundo tiempo: 15 minutos, Max Hicks por Roots, Billy Searle por Atkinson y Tobias Elliott por Hendy, y 20, Alex O’Dirscoll por van der Flier, Nathan Jibulu por Blamire, Tom Lockett por Batley, y Lucas Friday por Englefield.

Entrenador: Mark Mapletoft

Argentina XV (24): Tobías Wade; Santiago Pernas, Agustín Fraga, Benjamín Ordiz y Franco Rosetto; Federico Serpa y Nicolás Viola; Juan Penoucos, Benjamín Grondona y Nicolás D’Amorim; Enzo Ocampo y Rodrigo Fernández Criado; Pedro Delgado, Juan Manuel Vivas y Diego Correa.

Cambios: Primer tiempo: 39 minutos, Francisco Sluga por Ocampo. Segundo tiempo: 10 minutos, Alejo Sugasti por Viola, Ignacio Calles por Correa y Gael Galván por Delgado; 15, Juan Segundo Martín Montilla por Serpa y Agustín Sarelli por Grondona, y 21, Francisco Lusarreta por Vivas, y Matías Osadczuk por Rosetto.

Entrenador: Álvaro Galindo.