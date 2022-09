El balance de Michael Cheika y Julián Montoya del rendimiento de los Pumas: “No estoy a gusto por los resultados, pero estamos mejorando”

Una vez más, no fue suficiente, pero las mejoras están a la vista. El balance que pueden hacer los Pumas acerca de su rendimiento en este último Rugby Championship, que cerraron con una caída por 38-21 contra los Springboks en Durban, es bastante más positivo que en años anteriores, gracias a históricos triunfos de local ante los Wallabies e incluso frente a los All Blacks en Christchurch, que les dieron incluso chances de pelear el título en las últimas fechas. El coach del seleccionado, Michael Cheika, comparte este análisis, pero no está del todo conforme.

En declaraciones a Scrum ESPN, el entrenador australiano hizo su propio análisis del desempeño de su equipo, con algo de frustración pero también optimismo: “Hubo dos partidos que pudimos haberlos ganado, contra Australia y el de la semana pasada [frente a Sudáfrica en el estadio de Independiente]. No estoy a gusto por los resultados, pero como equipo estamos mejorando. Es difícil decir esto porque no quiero dar una imagen de que solo vamos a competir y nada más; necesitamos ganar, jugamos bien y pudimos hacerlo”, reconoció.

Cheika remarcó también la necesidad de que el equipo confíe que puede ganar contra los mejores seleccionados del mundo Themba Hadebe - AP

En cuanto a los aspectos específicos que tienen que ser trabajados, el también exseleccionador de los Wallabies hizo hincapié en la toma de decisiones y también de confianza por parte de los jugadores: “En general aumentamos el nivel de nuestro juego, pero es momento de creer que nosotros podemos ganar más seguido contra los mejores equipos del mundo”, aseveró. “Somos muy competitivos y es muy importante para nosotros llevarnos estos aprendizajes para noviembre, pero también es igual de importante tomar las decisiones correctas en los momentos indicados y que no cunda el pánico”.

Para Cheika, eso también se vio en el transcurso de esta última caída de los Pumas: “Pienso que el score no es un reflejo del partido. No tomamos decisiones muy buenas en momentos importantes, pero en los puntos de contacto estamos mucho más presentes que la semana pasada”, elaboró. “El compromiso de los jugadores también es muy bueno. La lección que tomamos de este partido es que es muy importante tomar buenas decisiones en los momentos importantes, no andar tratando de resolver problemas individualmente sino en equipo”.

Michael Cheika hizo hincapié en la toma de decisiones individual como uno de los aspectos a mejorar por parte de los Pumas Prensa UAR

Por último, quien también fue asesor del seleccionado argentino previo a tomar el puesto de entrenador permanente se refirió a las tres amarillas que recibió su equipo en el encuentro, pero defendió enfáticamente a sus jugadores: “Para nosotros no es muy claro, porque en los primeros tres partidos del Rugby Championship estábamos entre los menos penalizados. No entiendo mucho la situación. En un momento el árbitro le dice a Julián [Montoya] que tenga empatía con él. No necesitamos empatía, necesitamos respeto. Está muy difícil ganar partidos cuando se toman decisiones así”, protestó.

La autocrítica del capitán

Julián Montoya compartió mucho de lo que dijo su entrenador, en particular acerca de las oportunidades perdidas y la necesidad de comenzar a traducir las buenas sensaciones en triunfos concretos: “Jugamos un tiempo con uno menos, hay un montón de situaciones en las que nos ponemos solos”, se lamentó. “No era la manera en que queríamos terminar. Se ve que cuando hacemos las cosas que queremos hacer estamos en el partido y le podemos ganar a cualquiera. Tenemos que aprender, pero hay que hacerlo ya, no podemos seguir hablando de lo mismo”.

Elaborando sobre este punto, el hooker también coincidió con Cheika en que el equipo necesita mentalizarse de que puede vencer a los campeones del mundo: “Los respetamos, es lo que son, pero tenemos que confiar más en nosotros y saber que les podemos ganar”, aseveró. “De hecho, cuando hacemos lo que queremos hacer emparejamos el partido, en el segundo tiempo dominamos un montón. Cada minuto, cada acción, cada indisciplina y cada decisión cuenta dentro de la cancha. Estoy seguro que vamos a mejorar, estoy muy orgulloso del equipo por cómo responde ante varias situaciones”.

Julián Montoya hizo un balance con mucha autocrítica sobre el partido de los Pumas contra los Springboks y el Rugby Championship en general Themba Hadebe - AP

Un aspecto que el jugador de Leicester Tigers no compartió con su coach fue en la crítica del australiano al arbitraje, sino que decidió ser más reflexivo acerca de lo que el propio equipo genera: “Tenemos que respetar lo que decimos. Hacemos penales fáciles y por acumulación nos terminan sacando amarillas, es muy difícil así”, criticó Montoya. “Tenemos que ver nosotros qué tenemos que mejorar y hacerlo, porque cuando lo hicimos tuvimos varias oportunidades. Primero hay que mirar hacia adentro de uno mismo, después agarrar acá y seguir construyendo en este proceso. Hubo muchas cosas buenas, pero también un montón por corregir. Hay que ser autocríticos y mejorar, siempre en pos de aprender y tratar de ganar”, concuyó en su análisis.

En un tono más optimista, el primera línea se tomó un tiempo para agradecer a los hinchas que viajaron a Sudáfrica “y a los que se despertaron temprano para vernos”, y también reconocer a Pedro Rubiolo, que hizo su presentación con la selección argentina en este encuentro: “Quiero felicitar a Pedrito. Imagino que todo el mundo debe estar muy orgulloso de él. Fue muy lindo verlo debutar con esta camiseta, en especial de la manera que jugó. Hay muchas cosas lindas importantes”.

