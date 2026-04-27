El debut de Los Pumitas en el Rugby Championship M-20, con una marcada impronta federal

No habrá Rugby Championship en el 2026. Después de 14 años consecutivos de los Pumas compitiendo frente a las potencias del hemisferio sur, en esta temporada se tendrán que conformar con una serie de amistosos y el novedoso Nations Championship ante rivales de Europa. En un año en el que Nueva Zelanda realizará una extensa gira por Sudáfrica, el Rugby Championship M-20 asoma como la única competencia a nivel selecciones organizada por SANZAAR. Los Pumitas debutarán ante Sudáfrica, este lunes a las 11.10 (transmite ESPN 4 y Disney +).

El torneo se llevará a cabo en Puerto Elizabeth, entre el 27 de abril y el 9 de mayo, en un formato todos contra todos. El Rugby Championship de esta categoría surgió en el 2024, por la necesidad de equiparar el dominio europeo en los Mundiales Juveniles; esas selecciones cuentan con el Seis Naciones como preparación y los del sur llegaban sin rodaje, más allá de algunos amistosos. Sudáfrica volvió a conquistar el Mundial del 2025, luego de una sequía de 13 años.

Los Junior Boks serán los rivales de los Pumitas en el estreno, en una nueva temporada en la que procurarán mantener ciertos patrones positivos que se vislumbraron en los últimos años: un equipo fuerte en las formaciones fijas y a nivel físico. “El Rugby Championship es un torneo que precede al próximo mundial que es en julio y es una enorme oportunidad jugar un torneo de esta magnitud para preparar lo que va a ser el mundial posterior y ese sin duda que va a ser uno de los grandes objetivos”, puntualizó Eusebio Guiñazú, que este año se incorporó al staff liderado por Nicolás Fernández Miranda. El ex hooker de los Pumas reemplazará en ese rol a Galo Álvarez Quiñones, que realizó un trabajo excepcional en los últimos años como entrenador de forwards y esta temporada se sumó a Dogos XV.

Los Pumitas 2026 tendrán una gran impronta federal a diferencia del 2025, en el que 18 de los 30 integrantes del plantel mundialista eran de clubes de Buenos Aires. En esta oportunidad sólo nueve de los 31 que viajan se desempeñan en la URBA. Los otros 23 provienen de otras provincias, con una fuerte presencia del Litoral. Nueve integrantes del plantel son de clubes de las uniones de Santa Fe, Rosario y Entre Ríos.

El nacimiento de Capibaras XV en el Súper Rugby Américas le dio rodaje a varios jugadores jóvenes de esta región; Bautista Benavidez, Basilio Cañas, Benjamín Ordiz e Ignacio Zabella compitieron en el torneo profesional, mientras que Manuel Cuneo, de San Juan Rugby Club, disputó siete encuentros en la nueva franquicia argentina. “Creemos que tenemos una muy buena conjugación y un muy buen mix entre muchos jugadores que han hecho sus pretemporadas con franquicias de Super Rugby Américas, y muchos de ellos inclusive han tenido minutos de competencia. Otros los han hecho a través de sus clubes y la gran mayoría monitoreados y seguidos por sus academias regionales”, explicó Guiñazú.

Tomás Dande, con mucho protagonismo en Tarucas, será el capitán en este 2026. Sin un gran tamaño, el tercera línea formado en Huirapuca es pura entrega y contagio, con buenas aptitudes en defensa y en los rucks. El subcapitán será Pedro Coll, uno de los promisorios proyectos del rugby argentino. El fornido centro (1,92m y 96,5kg) surgido de Tigres de Salta combina físico con destrezas técnicas y fue una de las grandes figuras del 2025. El otro que sumó minutos de calidad en el Súper Rugby Américas fue Luciano Avaca, de Dogos XV. Un wing/fullback elusivo y veloz, con poder de quiebre.

Jeremy Annand, Nicolás Cambiasso, Pedro Coll, Ramón Fernández Miranda y Jerónimo Sorondo son los que repiten del Rugby Championship 2025. Por una lesión en el peroné no estará disponible Pascal Senillosa, una baja sensible.

Los Pumitas perdieron sus tres compromisos en la competencia el año pasado, pero luego culminaron terceros en el Mundial M-20, su mejor posición en la categoría, igualando la de 2016. Con figuras rutilantes entre los cinco de adelante, como Tomás Rapetti, Gael Galván, Diego Correa y Álvaro García Iandolino, doblegaron a todos los packs, con una marcada fortaleza en el juego agrupado. No obstante, tuvieron fallas notorias en la organización defensiva, los duelos individuales y en la gestación de juego. A nivel global, el quinto puesto del 2024 fue más positivo que el bronce alcanzado en el 2025.

Este lunes los conducidos por Nicolás Fernández Miranda arrancarán su camino en Puerto Elizabeth ante el local, que no presenta a sus principales figuras. Cheswill Jooste, una de las joyas, no fue liberado por Bulls al igual que Zekhethelo Siyaya en Sharks. Será una gran medida ante un país que siempre se caracterizó por su dominio físico. “La competencia va a ser realmente muy dura, jugando cada seis días con rivales de enorme nivel, pero nos hemos estado preparando para eso y las concentraciones han sido vitales para empezar con esa preparación y empezar a generar todos los hábitos que nos van a permitir ser competitivos cuando el torneo empiece”, destacó Guiñazú.

Algunos serán Pumas en el futuro, otros seguirán ligados a la estructura de la UAR o regresarán a sus clubes. Mañana, la mayoría iniciará su carrera internacional.

Formaciones:

Sudáfrica: Alzeadon Felix; Jack Benade, Samuel Badenhorst, ⁠Ethan Adams y ⁠Lindsey Jansen; yaqeen Ahmed y Hendré Schoeman; Thomas Beling, Kebotile Maake y ⁠Luke Canon; ⁠Riley Norton (capitán) y Heinrich Theron; ⁠Danie Kruger, ⁠Liam van Wyk y Rambo Kubheka.

Suplentes: Mahle Sithole, Oliver Reid, Kai Pratt, JD Hattingh, Risima Khosa, Jayden Brits, Vusi Moyo ⁠Khuthadzo Rasivhaga.

Argentina: Luciano Avaca; Constantino Keller, Ramón Fernández Miranda, Pedro Coll y Mateo Tanoni; Manuel Giannantonio e Ignacio Zabella; Joaquín Pascual Viale, Basilio Cañas y Tomás Dande (capitán); Agustín Ponzio y Jeremy Annand; Bautista Salinas Mealla, Nicolás Cambiasso y Benjamín Farías Cerioni.

Suplentes: Manuel Cuneo, Fabrizio Cebrón, Federico Narváez, Jerónimo Sorondo, Federico Torre, Juan Preumayr, Benjamín Ordiz y Simón Pfister.