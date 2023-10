escuchar

Fiji vive un Mundial de rugby muy especial, a punto de clasificarse para los cuartos de final por el Grupo C y envalentonado por la victoria decisiva que obtuvo sobre Australia. Pero paralelamente, el conjunto isleño sufrió un duro golpe, más precisamente su back Josua Tuisova, una de las figuras de la formación: estando en Francia tomó conocimiento de la muerte de su hijo, de 7 años, que padecía una enfermedad terminal.

La noticia impactó de lleno en el plantel fijiano, que el domingo próximo, a las 16, completará su participación en la zona de grupos y buscará su clasificación ante Portugal. El deceso del pequeño ocurrió el sábado y fue el propio padre de Josua, Isikeli Ratulevu, el que se lo comunicó, un par de horas antes del encuentro con Georgia, por la cuarta fecha del Mundial de Francia, según informó Fijivillage. En ese cotejo, Tuisova fue titular en la alineación del plantel que triunfó por 17-12 y dio un paso importante en la parte deportiva.

Josua Tuisova, en tiempos en Toulon: llegó al Top 14 en 2013-2014 y actualmente juega en Racing 92, el equipo de Juan Imhoff

El hijo de Tuisova se llamaba Micgabraph Donzel Ratulevu y era conocido bajo el apodo de “Tito”. “Con gran pesar, anunciamos el fallecimiento de nuestro querido Micgabraph Donzel Ratulevu. Es hijo del señor Josua Tuisova y de la señora Katarina Ladoge Ramoce, y conocido cariñosamente como Tito”, se publicó en un comunicado de la federación fijiana de rugby.

Una notificación fúnebre en nombre de la familia decía que Tito había fallecido en un hospital de Lautoka tras “una prolongada batalla contra una enfermedad debilitante”.

En las últimas horas, en medio del dolor y del estupor de sus compañeros y cuerpo técnico de la delegación por todo lo que estaban viviendo, sin dudas una situación totalmente atípica e inesperada, Josua tomó la decisión de no asistir a los funerales, que se realizaron este martes, en Votua. Le avisó a su papá que prefería permanecer en Francia junto a sus compañeros.

Post en Instagram que cuenta que Josua Tuisova no asistirá al funeral de su hijo

Tuisova, que puede desempeñarse como centro o como wing, es un jugador relevante para los fijianos e integró el plantel que consiguió el oro olímpico en los Juegos de Río de Janeiro, en 2016. En este Mundial anotó dos tries (uno de ellos frente a los Wallabies, además de ser elegido como Man of the Match) en los tres partidos que lleva disputados Fiji. Que ganó dos de esos cotejos, ante Australia (22-15) y frente a Georgia (17-12), y sufrió una derrota, ante Gales (32-26), que es el líder de la Zona C y eventual rival de los Pumas en cuartos de final en caso de lograr la clasificación.

De jugar con los amigos al Top 14: es compañero de un Puma

En cuanto a la carrera de Tuisova, hoy con 29 años, empezó a jugar al rugby con sus amigos en la localidad de Votua Ba. Allí fue visto por un reclutador del seleccionado de seven de su país. Aprovechó la oportunidad que se le abría, a tal punto de que saltó al Top 14 de Francia, una de las ligas más competitivas del mundo, y fue parte del Toulon, teniendo como compañeros a figuras internacionales como Johnny Wilkinson, Frederick Michalak, Matt Giteau, Chris Masoe y Bakkis Botta.

Josua Tuisova toma desde atrás a Jordan Petaia, mientras su compañero Frank Lomani intenta tacklearlo Catherine Ivill - Getty Images Europe

Debutó en el certamen 2013-2014 y convirtió un try. Fueron seis temporadas en esa entidad y las más productivas resultados las de 2015-2016, en la que marcó 12 tries, y la de 2017-2018, con 10 conquistas, en ambos casos, en el Top 14.

Luego pasó al Lyon Olympique Universitaire, en 2019-2020 y en el torneo Top 14 de 2020-2021 se lució al marcar 14 tries. En la actualidad es jugador del Racing 92 y es compañero de Juan Imhoff.

“Nunca soñé que algún día sucedería esto, conseguir un contrato en Francia. Creo que esto es obra de Dios porque él está a cargo”, dijo en su momento Tuisova al ser fichado para el Top 14. De físico potente y muy veloz (1,81m y 93 kilos), fue apodado “La Topadora Humana”. Registra 22 caps con Fiji y marcó 11 tries, cuatro de ellos en Mundiales.

La Topadora Humana en acción: sus tries

