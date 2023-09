escuchar

El debut de los Pumas en el Mundial de rugby Francia 2023 dejó mucho que desear. Peor aún, hubo muy pocas cosas positivas en el cotejo ante Inglaterra, en el que jugó con un jugador más desde los 3′ de la primera etapa. Y si bien la ilusión está latente, la dura derrota por 27-10 en Marsella por la primera fecha del grupo D, los obliga a ajustar muchas cosas para no tener inconvenientes en los próximos partidos vs. Samoa, Chile y Japón, en pos de clasificarse a cuartos de final, el principal objetivo del plantel.

El duelo contra los oceánicos está programado para el viernes 22 de septiembre a las 12.45 (hora argentina) en el Stade Geoffroy-Guichard de Saint-Étienne. Luego, el compromiso ante los chilenos será el 30 de este mes en el Stade de la Beaujoire de Nantes; mientras que el cierre de la etapa de grupos ante el conjunto asiático se disputará el 8 de octubre en el mismo recinto que ante Chile. Todos los encuentros de la Argentina se pueden ver en vivo por TV a través de ESPN y TV Pública, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Star+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto a través de canchallena.com.

En ese contexto, los Pumas tienen casi dos semanas de descanso para revisar lo expuesto en el debut. La derrota inicial obliga al equipo dirigido por el australiano Michael Cheika a ganar todos los partidos que le quedan. De darse los resultados esperados, el cotejo contra los nipones será trascendental para obtener el hipotético segundo puesto si Inglaterra no trastabilla, para así enfrentarse en la siguiente instancia al ganador del grupo C, en el que están Australia, Gales, Fiji, Georgia y Portugal.

Michael Cheika prepara el próximo partido de los Pumas vs. Samoa, un rival que puede ser peligroso Prensa UAR

Samoa, que debutará en la Copa del Mundo el próximo sábado vs. Chile en el estadio de Bordeaux, no será un rival sencillo para la albiceleste porque cuenta con un plantel más sofisticado que otras ocasiones a raíz de un cambio reglamentario de la World Rugby que la favoreció. La posibilidad de incorporar jugadores con tres años de residencia en el país y/o ascendencia directa de hasta dos generaciones le abrió el espectro a un combinado que sumó al ex campeón del mundo con los All Blacks en 2015 Charles Faumuina, a otros ex ‘hombres de negro’ como el ala Steve Luatua y el apertura Lima Sopoaga; y al ex apertura de los Wallabies Christian Leali’ifano.

Fixture y resultados del grupo D

Fecha 1

Inglaterra 27-10 Argentina.

Japón 42-12 Chile.

Fecha 2

Samoa vs. Chile - Sábado 16 de septiembre a las 10 en Bordeaux.

Inglaterra vs. Japón - Domingo 17 de septiembre a las 16 en Niza.

Fecha 3

Argentina vs. Samoa - Viernes 22 de septiembre a las 12.45 en Saint-Étienne.

Inglaterra vs. Chile - Sábado 23 de septiembre a las 12.45 en Lille.

Fecha 4

Japón vs. Samoa - Jueves 28 de septiembre a las 16 en Toulouse.

Argentina vs. Chile - Sábado 30 de septiembre a las 10 en Nantes.

Fecha 5

Inglaterra vs. Samoa - Sábado 7 de octubre a las 12.45 en Lille.

Japón vs. Argentina - Domingo 8 de octubre a las 8 en Nantes.

Tabla de posiciones

GRUPO D