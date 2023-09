escuchar

Los Pumas se preparan en su búnker en La Baule-Escoblac para su segunda presentación de las cuatro previstas en la primera etapa del Mundial de Rugby Francia 2023. Por la tercera fecha del grupo D, enfrentarán el próximo viernes desde las 12.45 (hora argentina) a Samoa en el Stade Geoffroy-Guichard de Saint-Étienne con el objetivo de dejar atrás el mal trago del debut ante Inglaterra en Marsella. El partido se transmitirá en vivo por ESPN y la TV Pública, por lo que también se podrá sintonizar online en Star+, Cont.ar, Flow, DGO y Telecentro Play.

El combinado nacional no tiene margen de error y necesita imponerse en los tres encuentros que le restan en la zona. Luego del duelo ante los samoanos enfrentará el 30 de septiembre a Chile y el 8 de octubre a Japón, a ambos en Nantes. De darse los resultados lógicos, el cotejo contra los nipones será el que definirá qué país avanza a los cuartos de final y cuál queda eliminado.

Samoa debutó en la Copa del Mundo con un cómodo triunfo ante Chile en el estadio de Bordeaux 43-10. A priori, no es un rival sencillo para la albiceleste porque cuenta con un plantel más sofisticado que otras ocasiones a raíz de un cambio reglamentario de la World Rugby que la favoreció. La posibilidad de incorporar jugadores con tres años de residencia en el país y/o ascendencia directa de hasta dos generaciones le abrió el espectro a un combinado que sumó al ex campeón del mundo con los All Blacks en 2015 Charles Faumuina, a otros ex ‘hombres de negro’ como el ala Steve Luatua y el apertura Lima Sopoaga; y al ex apertura de los Wallabies Christian Leali’ifano.

Los Pumas necesitan ganar los tres partido que le restan en el grupo D para acceder a los cuartos de final CLEMENT MAHOUDEAU - AFP

El fixture y resultados de los Pumas en el grupo D

10-27 Vs. Inglaterra.

Vs. Samoa. Viernes 22 de septiembre a las 12.45 (hora de la Argentina) en Saint-Étienne.

Vs. Chile. Sábado 30 de septiembre a las 10 (hora de la Argentina) en Nantes.

Vs. Japón. Domingo 8 de octubre a las 8 (hora de la Argentina) en Nantes.

Si el combinado nacional obtiene el segundo puesto en su zona -ya no puede ser primero-, clasificará a cuartos de final y enfrentará al líder de la C, en la que compiten Gales, Australia, Fiji, Georgia y Portugal.

GRUPO D

Los 33 Pumas en el Mundial

El plantel de los Pumas que concentra en La Baule tiene dos modificaciones por lesión con respecto a la lista original de 33 jugadores que diagramó inicialmente Michael Cheika. El primero de los elegidos que quedó descartado fue Nahuel Tetaz Chaparro, quien sufrió la rotura del tendón de Aquiles izquierdo durante un entrenamiento en Portugal. El entrenador convocó entonces a Lucio Sordoni y Mayco Vivas para que peleen por el puesto y finalmente se lo quedó el segundo. Luego, en el último amistoso contra España, Santiago Grondona se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y quien tenía posibilidades de hacerse con el puesto era Sordoni, pero el head coach citó a último momento a Joaquín Oviedo y este completó la nómina.

Todos los rugbiers del equipo disputaron al menos un test match en la era Cheika y sobresalen el capitán Julián Montoya, Agustín Creevy, Nicolás Sánchez, Pablo Matera, Marcos Kremer, Tomás Lavanini, Emiliano Boffelli, Tomás Cubelli y Juan Imhoff. La sorpresa fue la inclusión de Rodrigo Isgró, figura en la modalidad seven que se adaptó al XV y se ganó un lugar para competir en su primera Copa del Mundo de la especialidad.

Matías Alemanno.

Eduardo Bello.

Rodrigo Bruni.

Agustín Creevy.

Thomas Gallo.

Francisco Gómez Kodela.

Juan Martín González.

Joaquín Oviedo.

Facundo Isa.

Marcos Kremer.

Tomás Lavanini.

Pablo Matera.

Julián Montoya.

Guido Petti.

Pedro Rubiolo.

Ignacio Ruiz.

Joel Sclavi.

Mayco Vivas.

Lautaro Bazán Vélez.

Gonzalo Bertranou.

Emiliano Boffelli.

Martín Bogado.

Mateo Carreras.

Santiago Carreras.

Santiago Chocobares.

Lucio Cinti.

Tomás Cubelli.

Jerónimo De la Fuente.

Juan Imhoff.

Rodrigo Isgró.

Juan Cruz Mallía.

Matías Moroni.

Nicolás Sánchez.