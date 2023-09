escuchar

Concluyó este domingo la segunda fecha del Mundial de Rugby Francia 2023 y cada uno de los cuatro grupos tiene un líder: en el A domina el anfitrión, en el B Irlanda, en el C Gales y en el D, Inglaterra. Hasta el momento, se disputaron 16 de los 40 partidos programados en la instancia inicial. Luego, habrá ocho cotejos de eliminación directa hasta decidir el campeón el 28 de octubre en el Stade de France de Saint-Denis.

Los galos no tuvieron problemas con Uruguay y mandan en la zona A con nueve puntos, cuatro más que los All Blacks tras su triunfo categórico ante Namibia 71-3. En la B, Irlanda y Sudáfrica se impusieron en sus dos presentaciones con la diferencia de que los europeos lograron bonus en ambos y, por ello, tienen 10 unidades contra nueve de los africanos. La C tuvo la gran sorpresa del torneo como lo fue el triunfo de Fiji sobre Australia 22-15. El resultado trastocó la lógica en un grupo que lidera Gales por sus alegrías vs. los fiyianos y Georgia. Los ingleses, en tanto, superaron a Japón en Niza y mandan en la zona D, la que está la selección argentina.

El certamen continuará el próximo miércoles con el arranque de la tercera jornada, cuyo primer duelo es entre Italia y Uruguay, por el grupo A. Los Pumas se presentarán el viernes vs. Samoa en un cotejo clave para sus aspiraciones de llegar a los cruces de eliminación directa porque no tienen margen de error.

Inglaterra superó a Japón en Niza y se encamina a los cuartos de final del Mundial 2023 Daniel Cole - AP

Fixture, resultados y posiciones del Mundial de rugby

*Los horarios corresponden a la Argentina.

Grupo A

Fecha 1

Francia 27-13 Nueva Zelanda.

Italia 52-8 Namibia.

Fecha 2

Francia 27-12 Uruguay.

Nueva Zelanda 71-3 Namibia.

Fecha 3

Italia vs. Uruguay - Miércoles 20 de septiembre a las 12.45 en Niza.

Francia vs. Namibia - Jueves 21 de septiembre a las 16 en Marsella.

Fecha 4

Uruguay vs. Namibia - Miércoles 27 de septiembre a las 12.45 en Lyon.

Nueva Zelanda vs. Italia - Viernes 29 de septiembre a las 16 en Lyon.

Fecha 5

Nueva Zelanda vs. Uruguay - Jueves 5 de octubre a las 16 en Lyon.

Francia vs. Italia - Viernes 6 de octubre a las 16 en Lyon.

Grupo B

Fecha 1

Irlanda 82-8 Rumania.

Sudáfrica 18-3 Escocia.

Fecha 2

Irlanda 59-16 Tonga.

Sudáfrica 76-0 Rumania.

Fecha 3

Sudáfrica vs. Irlanda - Sábado 23 de septiembre a las 16 en Saint-Denis.

Escocia vs. Tonga - Domingo 24 de septiembre a las 12.45 en Niza.

Fecha 4

Escocia vs. Rumania - Sábado 30 de septiembre a las 16 en Lille.

Sudáfrica vs. Tonga - Domingo 1 de octubre a las 16 en Marsella.

Fecha 5

Irlanda vs. Escocia - Sábado 7 de octubre a las 16 en Saint-Denis.

Tonga vs. Rumania - Domingo 8 de octubre a las 12.45 en Lille.

Grupo C

Fecha 1

Australia 35-15 Georgia.

Gales 32-26 Fiji.

Fecha 2

Gales 28-8 Portugal.

Australia 15-22 Fiji.

Fecha 3

Georgia vs. Portugal - Sábado 23 de septiembre a las 9 en Toulouse.

Gales vs. Australia - Domingo 24 de septiembre a las 16 en Lyon.

Fecha 4

Fiji vs. Georgia - Sábado 30 de septiembre a las 12.45 en Bordeaux.

Australia vs. Portugal - Domingo 1 de octubre a las 12.45 en Saint-Étienne.

Fecha 5

Gales vs. Georgia - Sábado 7 de octubre a las 10 en Nantes.

Fiji vs. Portugal - Domingo 8 de octubre a las 16 en Toulouse.

Grupo D

Fecha 1

Inglaterra 27-10 Argentina.

Japón 42-12 Chile.

Fecha 2

Samoa 43-10 Chile.

Inglaterra 34-12 Japón.

Fecha 3

Argentina vs. Samoa - Viernes 22 de septiembre a las 12.45 en Saint-Étienne.

Inglaterra vs. Chile - Sábado 23 de septiembre a las 12.45 en Lille.

Fecha 4

Japón vs. Samoa - Jueves 28 de septiembre a las 16 en Toulouse.

Argentina vs. Chile - Sábado 30 de septiembre a las 10 en Nantes.

Fecha 5

Inglaterra vs. Samoa - Sábado 7 de octubre a las 12.45 en Lille.

Japón vs. Argentina - Domingo 8 de octubre a las 8 en Nantes.