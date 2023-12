escuchar

La película española “La sociedad de la nieve”, producción de Netflix basada en el libro de Pablo Vierci que cuenta la historia del milagro de los Andes, sigue dando de qué hablar. Es candidata a los Premios Oscar, arrasa en los cines y desde el 4 enero de 2024 estará en streaming.

La historia sobre el grupo de 16 rugbiers del equipo de Old Christians y otros pasajeros que acompañaban la delegación a un amistoso que iba a realizarse en Chile, cuyo avión cayó en la montaña en 1972 y sobrevivió 72 días a la intemperie alimentándose con los cuerpos de los fallecidos, da vueltas al mundo.

Uno de los actores que encarnó un personaje clave en esta historia es Agustín Della Corte (26 años), ex jugador de Los Teros (seleccionado de Uruguay), que se puso en los pies de Antonio “Tintín” Vizintín. “¿Cómo qué me presento? Y... como las dos cosas. Hoy en día dejé el rugby profesional, entonces sería más actor; pero jugador de rugby voy a ser siempre”, confesó Della Corte a Ovación.

Agustín Della Corte, que hizo de Antonio Vizintín, junto a los actores que interpretaron a Roberto Canessa y Fernando Parrado. Diario El País de Uruguay - GDA

El centro surgido en Trébol, con paso por Peñarol Rugby y que fue parte del seleccionado de Uruguay en el Mundial de Japón 2019, nunca estudió teatro. Sin embargo, le picó el bichito y se presentó al casting a principios de 2021. Entre idas y vueltas, fue pasando etapas y sobre agosto le confirmaron que había quedado seleccionado para el filme. “Me llamaron los directores. Justo estaba yendo a entrenar con Trébol. Llegué al club y le tuve que contar al entrenador que en un mes me iba a ir”, relató.

“Sabía más o menos lo que saben todos. Había leído el libro (NdR: “Viven”), tenía un conocimiento muy por arriba, conocía muchos protagonistas de los Teros. De hecho a Antonio Vizintín lo conocía de ahí. Hablaba con él, pero nunca me imaginé lo que iba a venir después”, agregó.

Agustín Della Corte jugando para Los Teros en 2019 Diario El País de Uruguay - GDA

Della Corte se presentó sin saber qué rol podría ocupar en la película, pero se sintió muy orgulloso cuando le comunicaron que debía hacer de Tintín. “Fue muy lindo, porque por lo que había leído me sentía identificado con él. Más al conocerlo y saber su historia. Después, cuando salió todo, me llamó y nos juntamos varias veces. Me sentí súper a gusto. Me encanta cómo es él, cómo es su historia y cómo la cuenta. Me dejó recontento la posibilidad de poder representarlo”, sostuvo.

“El accidente fue un gran salto en su vida. Era muy chico y de repente se tuvo que convertir en hombre. Siempre estuvo en un lugar más del hacer y no del decir. Siempre dispuesto a hacer, sin reclamos ni participar en discusiones. Siempre estaba para lo que se necesitaba desde el silencio y la humildad”, añadió.

Agustín Della Corte, en el medio, defendiendo a Los Teros en 2019

¿Cómo construyó el personaje de Tintín?

Della Corte se puso como objetivo representar de la mejor forma posible a Vizintín. Lo primero que hizo fue juntarse con él y enseguida se dio cuenta de que tenían “muchas cosas en común”. “Quería saber cómo él había transitado todo, porque más allá de que la película está contada desde un punto de vista, los protagonistas fueron ellos”, indicó.

“Después más que nada lo preparamos en Barcelona. Tuvimos dos meses para ensayar, practicando casi todas las escenas de la película y en contacto con Pablo Vierci todo el tiempo”, sumó.

Antonio Vizintín y Agustín Della Corte, que lo interpretó en la película

El ex jugador de Los Teros siguió una dieta muy estricta, supervisada por profesionales, para conseguir un deterioro físico similar al que tuvo Vizintín en la montaña. “Se volvió muy duro. Había días en los que estaba triste, donde todo me afectaba y sólo pensaba en comida. Sirvió mucho para ponernos un poco al menos en la piel de ellos. Yo bajé 27 kilos”.

"La primera noche en la montaña fue la peor de todas. Fue muy difícil, estuvimos mucho tiempo filmando la misma escena. Estábamos todos amontonados uno arriba del otro y llegando a un estado de shock para tratar de interpretarlo lo mejor posible. Fue muy duro emocionalmente, pero es lo que lo hace tan real en la película" Agustín Della Corte, rugbier y actor

Della Corte recordó la primera escena en la que tuvo que representar a Tintín: “Fue la de la primera noche en la montaña. Están todos de acuerdo en que fue la peor de todas. Fue muy difícil, estuvimos mucho tiempo filmando la misma escena. Estábamos todos amontonados uno arriba del otro y llegando a un estado de shock para tratar de interpretarlo lo mejor posible. Fue muy duro emocionalmente, pero es lo que lo hace tan real en la película”.

Sin embargo, reconoció que la escena más fuerte fue cuando tuvieron que crear parte de la escalada. “Cuando filmamos donde Roberto (Canessa), Nando (Parrado) y Tintín hacen un pozo en la nieve para poner la bolsa de dormir, fue muy salado. Estábamos con la ropa justa, atados con unas piolas, cargados en las mochilas como ellos. Además, estábamos en ese proceso de adelgazar y donde no teníamos tantas energías. Ahí pensamos lo duro que sería esto si ahora no tuviéramos que volver al hotel y darnos una buena ducha”, remarcó.

Las repercusiones de la película

El uruguayo aún no es del todo consciente de que la película está en carrera a los premios más importantes: “Estoy cayendo en este último tiempo. Tengo la expectativa de ver hasta dónde puede llegar eso. Recién estoy tomando dimensión ahora que veo que la gente está hablando mucho”.

Pese a ello, recalcó que lo más importante es que los protagonistas de esta historia se vieron reflejados en “La sociedad de la nieve”: “Vi la película con Tintín y otros sobrevivientes. Tuvimos la chance de estar mucho en contacto y escucharlos. Estaban contentos porque se había representado de una manera muy realista lo que pasó. Lo más importante era hacerle honor a eso que habían vivido ellos. Sentir que la historia de Tintín para el mundo se estaba contando a través de mí era una presión y responsabilidad muy grande. Saber que estaban contentos con que se había contado bien la historia fue muy gratificante”.

Della Corte, que viene del rugby, aseguró que este deporte en particular ayudó a conseguir el milagro. “Hay algo de la organización, solidaridad, de estar y poner el cuerpo que tiene el rugby y que lo tuvo esta historia. Capaz que un equipo de otro deporte lo hubiera logrado también, pero en este caso hay elementos claros. El rugby te da una mentalidad muy importante para lo que tuvieron que atravesar: yendo siempre unidos, como equipo y dando la vida por los demás”, puntualizó.

La actriz argentina Paula Baldini, que también trabajó en la película y es la pareja de Agustín Della Corte

Su presente en Buenos Aires

Della Corte se instaló en Buenos Aires, donde trabaja a distancia como redactor creativo para una agencia en Uruguay. “En el rugby siempre disfruté muchísimo. Le dediqué toda mi vida, mi energía y mi tiempo. Cuando dejó de ser así fue que decidí apartarme del profesionalismo y volver a mi club. Extraño un montón jugar, pero hoy no es compatible. Encontré en esto algo que me encanta y me da vida. Ahora tuve la chance de filmar una película en Argentina hace unos meses, pero lo vivo sin presión. Quiero disfrutarlo”, contó.

“La sociedad de la nieve”, además, le permitió conocer a la actriz argentina Paula Baldini (interpretó a Liliana Navarro, que falleció en el alud), con quien hoy tiene un vínculo: “Nos conocimos ahí. Estamos en una linda relación. Vamos muy tranqui. Hace dos años que ya nos conocemos. Estoy contento”.

Fuente: El País de Uruguay - GDA

LA NACION