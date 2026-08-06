Los Pumas vs. Sudáfrica, por el Nations Championship 2026: día, horario, TV y cómo ver online

Los Pumas volverán a presentarse el próximo sábado 8 de agosto y lo harán en el estadio José Amalfitani de Vélez en un test match vs. Sudáfrica. El encuentro está programado a las 16 (hora argentina) y se transmitirá en vivo por TV únicamente a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

En la previa, el favorito al triunfo es el combinado visitante con una cuota máxima de 1.06 contra 8.0 que cotiza su derrota, es decir una victoria del local.

El conjunto dirigido por Felipe Contepomi, que este jueves dio la formación con el impacto del regreso de Tomás Lavanini tras dos años, acumula dos derrotas y una victoria en el año, todas en partidos del Nations Championship, y tiene ante sí una gran ocasión para saber el nivel en el que está frente a los bicampeones del mundo.

El XV inicial lo conformarán Boris Wenger, Ignacio Ruiz, el debutante Francisco Moreno, Guido Petti, Lavanini, Pablo Matera, Benjamín Grondona, Joaquín Moro, Simón Benítez Cruz, Santiago Carreras, Ignacio Mendy, Faustino Sánchez Valarolo, Lucio Cinti, Rodrigo Isgró y Gerónimo Prisciantelli. Esperarán su turno en el banco de suplentes Leonel Oviedo, Mayco Vivas, Tomás Rapetti, Efraín Elías, Juan Penoucos, Juan Martín Scelzo, Agustín Moyano y Matías Moroni.

Tomás Lavanini volverá a jugar en los Pumas después de dos años Prensa UAR

En el elenco africano se destacan los regresos del capitán Siya Kolisi, quien no jugó en el Nations Championship en julio en el que su equipo derrotó a Inglaterra, Escocia y Gales; y de Eben Etzebeth, cuyo último partido fue en noviembre de 2025.

La formación inicial, que no tendrá a todos los habituales titulares pero igualmente es un equipo de primer nivel, será con Aphelele Fassi, Edwill van der Merwe, Canan Moodie, Andre Esterhuizen, Ethan Hooker, Sacha Feinberg-Mngomezulu, Cobus Reinach, Cameron Hanekom, Elrigh Louw, Kolisi (c), Lood de Jager, Etzebeth, Thomas du Toit, Johan Grobbelaar y Boan Venter. Los relevos serán Jan-Hendrik Wessels, Gerhard Steenekamp, Zachary Porthen, Ben-Jason Dixon, Cobus Wiese, Marco van Staden, Morne van den Berg y Handre Pollard.

Rassie Erasmus, el head coach de los Springboks, manifestó su respeto hacia los Pumas David Rogers - Getty Images Europe

En la previa, el head coach Rassie Erasmus manifestó un gran respeto hacia la Argentina, que es una de las cuatro selecciones que le ganó desde que ganó la Copa del Mundo en Francia 2023: “Queremos ganarle a la Argentina, algo realmente difícil. Hemos perdido aquí y ellos nos dieron la peor paliza desde que conducimos este equipo. Conocemos bien a la Argentina. Jugamos contra ellos dos veces por año. Algunos de los nuestros son compañeros suyos en clubes franceses. Conocemos a sus jugadores y ellos nos conocen a nosotros”.

Ambos seleccionados se vieron las caras 40 veces con 35 victorias de Sudáfrica y apenas cuatro de la Argentina, además de un empate. La última alegría albiceleste fue en 2024 en Santiago del Estero por la mínima diferencia, 29 a 28.

Tras el test match con los Springboks, los Pumas jugarán otros dos amistosos contra Australia, uno en Jujuy el 29 de agosto y otro en Mendoza una semana después. Por último, en noviembre el conjunto dirigido por Felipe Contepomi cerrará la primera etapa del Nations Championship con tres cotejos en Europa vs. Irlanda en Dublín, Italia en Génova y Francia y París.

Fixture y resultados de los Pumas en la temporada 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.