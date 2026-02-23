El relato de la épica de Sudáfrica y Nueva Zelanda, y la inspiración de un Chile que busca hacer historia

Este año, Sudáfrica y Nueva Zelanda cambiaron el fixture de test matches internacionales eligiendo no participar del Rugby Championship, para crear una serie de 4 partidos entre sí que denominaron “The Greatest Rivalry” (La rivalidad mas grande de todas). Los argumentos para llamarla así son obvios: son los equipos que mas finales han disputado, Sudáfrica ganó todas las que jugó y Nueva Zelanda se quedó con el Mundial en tres de cinco finales.

No es una exageración publicitaria; es un dato estadístico. Desde 2003 a la fecha, nadie más ha podido tocar la copa del mundo. Lo fascinante es que este dominio no es fruto del presupuesto —naciones con muchos más recursos económicos como Inglaterra o Francia no han podido replicarlo—, sino de un trabajo de estructura y cultura que lleva más de cien años. La narrativa está apoyada en esto último.

Hoy que está de moda hablar de Storytelling, podemos decir que ambas naciones capturaron no solo hechos y datos concretos como sus logros internacionales, sino que apelan a la mística de una rivalidad forjada por más de cien años y que sigue siendo el partido más atrapante del rugby internacional.

Pieter-Steph Du Toit y el trofeo Webb Ellis como campeón del mundo con Sudáfrica en el Mundial de Francia 2023 David Ramos - World Rugby - World Rugby

La épica a través de la narrativa es, sin embargo, una necesidad prácticamente natural y esencialmente humana. Martín Sigren, capitán de los Condores de Chile, habló al respecto de la última clasificación de Chile a la Copa del mundo de Australia 2027 diciendo que en un país donde el rugby nunca fue un deporte masivo “hoy están haciendo historia”. Ese día, los Cóndores le ganaron con contundencia a Samoa , una nación de donde han surgido varios de los mejores jugadores de este deporte, en un estadio Sausalito de Viña del Mar repleto.

Gracias a ese notable crecimiento, Chile tiene hoy un equipo profesional en el Súper Rugby Américas, la competencia en la que el rugby de la región invierte a largo plazo. Ya tienen equipos establecidos la unión de Paraguay, con Yacarés XV, Brasil con Cobras y Uruguay con Peñarol, quizá el caso mas claro de crecimiento en lo que va de la corta historia del torneo que ganó en tres oportunidades. Argentina este año suma a Dogos, Pampas y Tarucas, su cuarto equipo. Capibaras, el equipo con base en Rosario, es otra inversión fuerte del rugby Argentino para seguir creciendo con pasos sólidos.

Pampas y Dogos, dos de los equipos argentinos que disputan el Super Rugby Américas Emiliano Raimondi

¿Quién no quiere hacer historia? Esa ha sido la gran búsqueda del humano desde que se crearon las civilizaciones. Yuval Harari cuenta en su libro “Sapiens” que fundamentalmente el desarrollo de la humanidad se ha dado por nuestra capacidad para crear y creer en mitos colectivos. Las naciones y las potencias deportivas son, en última instancia, “realidades imaginadas” que permiten cooperar a gran escala.

Me detengo nuevamente en Chile y su épica de la historia que están construyendo. A veces me pregunto como pueden sostener esa estructura profesional los países con poca cultura rugbística, como lo es nuestro vecino cordillerano. Si bien la competencia de clubes allí está creciendo, todavía está muy lejos de ser una base sólida y una cultura fuerte como lo son los torneos de clubes de Argentina.

Es evidente que la punta de la pirámide debe responder a una base enorme. En el caso de Argentina que cuenta con 100.000 jugadores de rugby fichados (registrados) distribuidos en 574 clubes y 25 uniones a lo largo del país, según datos de la Unión Argentina de Rugby (UAR). Este número incluye tanto el rugby masculino como el femenino y abarca divisiones competitivas y juveniles. En Inglaterra la cantidad de jugadores se multiplica por diez, llegando a un millón aproximadamente. Son solamente 2000 los jugadores profesionales en ese país. Eso es menos del 0,01% de su totalidad.

Chile hizo historia al vencer a Samoa y clasificarse para el Mundial 2027; en la imagen, Santiago Videla es tackleado por Chris Vui Christophe Ena - AP

Jared Diamond en Armas, Gérmenes y Acero, uno de los autores que mas influyeron en el mencionado Yuval Harari, argumenta que el progreso de las sociedades no depende de capacidades individuales, sino de factores geográficos y estructurales que permitan la competencia y la cooperación constante. Así fue que en Eurasia se produjo una aceleración que devino en sociedades desarrolladas que moldearon el mundo actual.

Llevado al rugby, en este punto, Argentina cuenta con la ventaja del “mapa”. La densa red de clubes argentinos genera una competencia interna feroz, un caldo de cultivo en el que la innovación táctica se difunde rápidamente por contacto. Argentina tiene la “geografía” (la masa crítica de clubes) que Diamond describe como motor de desarrollo. Chile, en cambio, ha tenido que compensar su falta de geografía amateur con una tecnología de alto rendimiento centralizada. Selknam es su nodo principal, una terminal de alta potencia que intenta irradiar energía hacia una periferia escasa. Lo de Selknam es una narrativa que apela al crecimiento, una especie de ingeniería inversa.

Para la región, es necesario tener esa competencia feroz, como la tiene Europa con sus ligas y la Champions Cup. El Super Rugby, en el que una vez participaron los Jaguares ya es tan parte de la historia como la fundación de Roma. Es dificil pensar que vuelva a existir esa posibilidad para el rugby argentino y por eso es estratégico el apoyo a los países de la región.

El riesgo, en esa inversión a largo plazo son los resultados adversos en el Súper Rugby, una competencia que si bien está diseñada para justamente desarrollar el rugby de la región, necesita que el juego sea atractivo y la competencia un producto que atraiga al público.

Quizá no sean caminos separados. Me refiero al crecimiento de Chile y de Selknam, y el de los clubes en ese país. Además de los héroes visibles escribiendo la historia, están los héroes anónimos, quienes entrenan rugby infantil y juvenil, que ponen su tiempo para el disfrute de todos. Pienso en los remeros de esos barcos en tiempos antiguos, que cruzaban a los griegos como Odiseo en busca de gloria. Odiseo y tantos otros escriben la historia, pero sin la colaboración de esos que en silencio metían el remo en el agua para avanzar, nada hubiera pasado.

La inspiración vendrá de la mano de esos héroes que cuentan su historia a otros. Esa es la historia de la humanidad. Así se crea la noción de Patria, de Legado. Sin eso, no somos mas que un bicho mas de los que camina por el planeta.

Relato e inspiración. Sueños y hambre. Cooperación y competencia. El deporte resumido en esas palabras.