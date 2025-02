El rugbier Masivesi Dakuwaqa fue despedido tras morder a un compañero de equipo en una salida nocturna

El rugbier fiyiano y medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016, Masivesi Dakuwaqa, fue desvinculado del Biarritz Olympique, equipo francés, tras haber mordido a su compañero de equipo, Pierre Pagès, en una salida en la noche del 30 al 31 de enero. El hecho ocurrió durante una cena organizada por el plantel con el objetivo de “fortalecer el espíritu de equipo”, según relató el propio agresor al medio L’Équipe, en un restaurante de Anglet.

Según informó The Washington Post, el conflicto se desató cuando algunos compañeros le aconsejaron a Dakuwaqa que no condujera su auto tras haber consumido alcohol. Presuntamente, en respuesta, el jugador de 30 años rompió una ventanilla de un vehículo, lo que llevó a Pagès a intentar calmarlo. En ese momento, Dakuwaqa lo mordió en la mejilla derecha, provocándole heridas que requirieron 20 puntos de sutura. Posteriormente, pasó 38 horas bajo custodia policial en la comisaría de Bayona, en un calabozo para borrachos.

Biarritz Olympique anunció la rescisión del contrato del jugador- había firmado por un año más dos opcionales- tras una investigación interna en un comunicado oficial el lunes pasado: “Los hechos atribuidos a Masivesi Dakuwaqa hacen imposible que continúe su relación con el club”, declaró la institución. “La BOPB desea reafirmar su compromiso con los valores del club y no hará más comentarios sobre esta decisión”, aclaró el comunicado.

📃 Communiqué officiel du BOPB



Le BOPB annonce la rupture immédiate du contrat de Masivesi DAKUWAQA.



L'intégralité du communiqué 📲⤵️#BOPB | #AupaBO — BOPBweb (@BOPBweb) February 10, 2025

Dakuwaqa, por su parte, manifestó su arrepentimiento: “Me gustaría disculparme con Pierre y con su familia. Esto nunca debería haber sucedido. Si no hubiese estado bebiendo, nunca lo habría hecho. Bebí demasiadas cervezas”, declaró en diálogo con L’Équipe. Asimismo, el jugador relató que despertó en una celda policial sin recordar lo ocurrido. “Cuando los policías me interrogaron, les pregunté: ‘¿Por qué estoy aquí, qué hice?’ Me dijeron: ‘Usted mordió a alguien’. Les pregunté: ‘¿A quién mordí?’ Entonces me mostraron una foto de Pierre (Pagès) sacada de Google. ‘¡Dios mío!’ Entonces me derrumbé. ‘¿Yo hice eso? ¿Mordí a nuestro medio scrum?’ No podía creerlo”.

El episodio generó un fuerte impacto en el rugby francés, dado que Biarritz Olympique es un equipo histórico, aunque actualmente milita en la segunda división francesa. En tanto, Pierre Pagès no ha realizado declaraciones públicas sobre el incidente.

Masivesi Dakuwaqa, con la camiseta de Fiji durante el World Rugby Sevens Series de Dubai, en 2016 Martin Dokoupil - AP

“Organizamos esta cena entre jugadores para fortalecer nuestro espíritu de equipo después de una serie de derrotas”, recordó Dakuwaqa. “Todo iba bien. Estábamos contando historias y riéndonos. Luego tuve un apagón. No recuerdo qué pasó. Me desperté en una celda de la policía, sin mi camisa, preguntándome qué hacía allí. No recordaba nada. Me dije a mí mismo que había hecho algo malo, pero no sabía qué”, resaltó el jugador.

El fiyiano, que juega como tercera línea en el Biarritz, será juzgado por el tribunal penal de Bayona el 30 de mayo, en el marco de una comparecencia previa a la admisión de culpabilidad (CRPC). Se enfrenta a una pena de hasta 5 años de prisión y una multa de 75.000 euros. Fue parte del equipo de rugby seven de Fiyi que derrotó a Gran Bretaña en 2016, obteniendo la primera medalla olímpica en la historia del país.

Fiji, el campeón del Seven en Río 2016, con la participación de Masivesi Dakuwaqa

“Estoy impactado por lo que hice. Te pido perdón a ti y a tu familia. Hoy estoy tan arrepentido. Le hice daño a alguien que no me había hecho nada. Perjudiqué a mi equipo... Deshonré mi nombre. Estoy torturado por el remordimiento. He perdido el sueño. Pienso todo el tiempo en Pierre”, expresó el jugador en L’Équipe. También comentó que su abogado le había prohibido contactar directamente a Pierre Pagés.

Ahora, Dakuwaqa busca rehacer su carrera luego de este escándalo que marcó su salida del club. “Le juré a mi esposa que nunca más volvería a tocar una gota de alcohol por el resto de mi vida”, afirmó.

LA NACION

Temas Rugby francés