Los cuatro tries de Justo Piccardo a pura potencia y su récord en el Top 14 del rugby francés

Justo Piccardo se llevó todos los flashes de la jornada en el rugby francés. El argentino tuvo una actuación descollante con cuatro tries en la goleada de Montpellier ante Montauban por la 23° fecha del Top 14 e ingresó en la lista de los jugadores más conquistas en un mismo encuentro de la máxima categoría del rugby francés.

El jugador formado en el SIC brilló con su habitual potencia y desequilibrio y marcó grandes diferencias ante el rival más débil de la liga francesa; la goleada por 59-7 sentenció el descenso de Montauban al PRO D2, luego de un año en el que cosechó un solo triunfo. A los 33 minutos el centro ya había marcado tres tries y sobre el cierre del partido sumó el cuarto para aumentar el tanteador. “Es algo que le solemos pedir, que marque la diferencia. Me pareció que estuvo bien incluso en defensa, a pesar de las críticas que a veces recibe”, destacó su entrenador Joan Caudullo.

3', 16', 37' et 73' 🐆

Lors de la victoire du @MHR_officiel le Puma Justo Piccardo a mordu sa proie 4 fois ! #TOP14 pic.twitter.com/OA2ceKFE5I — TOP 14 Rugby (@top14rugby) May 10, 2026

“Después de todo, es un jugador internacional, aunque les repito que está en su primer año como profesional, porque el año pasado era amateur. Así que debemos gestionarlo bien, pero necesita desarrollarse. Ya tiene una gran fortaleza y es importante tener una gran fortaleza en el Top 14, así que está al nivel para jugar acá. Ahora, necesitamos que sea titular indiscutido en nuestro equipo y es el momento perfecto porque Lennox Anyanwu está lesionado, así que le toca a él ocupar su lugar”, puntualizó Caudullo, cabeza de una de las revelaciones de la temporada.

Así, con el triunfo, Montpellier se estaría clasificando de manera directa a las semifinales, con tres fechas por jugar. Además, se aseguró un lugar en la final de la Challenge Cup en la que buscará el título ante Ulster, en Bilbao. Domingo Miotti estuvo entre los reservas, pero con la amplia diferencia no ingresó.

En 21 años del Top 14, sólo ocho jugadores habían logrado apoyar cuatro tries en un mismo encuentro. Rupeni Caucaunibuca (Agen frente a Narbone -2006-), Napolioni Nalaga (Clermont frente a Toulon -2009-), Sam Gerber (Bayonne frente a Bourgoin -2009-), David Smith (Toulon frente a Brive -2015- y Castres frente a Agen -2016-), Gabriel Lacroix (La Rochelle frente a Bayonne -2016-), Louis Picamoles (Montpellier frente Toulouse -2018-), Damian Penaud (Bordeaux frente a Perpignan -2023-), Paul Graou (Toulouse frente a Oyonnax -2024-) y ahora Justo Piccardo, una de las buenas apariciones de los Pumas post Mundial de Francia 2023. En su primera temporada en Europa continúa creciendo para intentar consolidarse en la élite.

Toulouse sigue firme en la punta del Top 14, tras un categórico triunfo ante Toulon 51-27. Santiago Chocobares anotó el mejor try de la noche en Marsella, tras una asistencia exquisita de Antoine Dupont. Efraín Elías ingresó 25 minutos en el segundo tiempo, mientras que Tomás Albornoz apoyó uno de los tries del equipo perdedor, que se aleja de la pelea. Bautista Delguy marcó el suyo en el triunfo de Clermont frente a Perpignan 45-14. El wing completó una gran actuación, con varias intervenciones en ataque en un equipo que se mantiene en puestos de play-off. Rodrigo Bruni, que corre de atrás en la consideración de Felipe Contepomi y no fue convocado en su ciclo, sumó dos en Bayonne, que no pudo evitar una nueva derrota: con Mateo Carreras, Facundo Bosch y Lucas Paulos cayó 40-38 ante Bordeaux Begles.

Sur la pelouse du Vélodrome le @StadeToulousain est allé droit au but 💫

Visiblement les trois-quarts des Rouge et Noir savaient où ils mettaient les pieds ⚽️#TOP14 pic.twitter.com/GJLeVPM2oG — TOP 14 Rugby (@top14rugby) May 10, 2026

Fue un fin de semana fructífero para los centros argentinos. Con un buen ángulo de carrera, Matías Moroni marcó un try en Bristol Bears y reafirma su buen presente en Inglaterra. A pesar de la derrota ante Saracens 41-26, el jugador de 35 años cumplió una buena tarea durante los 80 minutos en un equipo en el que también participó Santiago Grondona.

🏉🇦🇷 ¡Apareció Tute Moroni!



🐻 El centro de Bristol Bears rompió la defensa y con lo justo llegó a apoyar su try en la derrota ante Saracens por 41-26.



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En la Premiership, Joaquín Moro se consolida como uno de los mejores jugadores argentinos de la temporada y volvió a destacarse en Leicester Tigers, que superó con autoridad a Northampton Saints 41-17. El bahiense jugó como octavo y acumula 26 encuentros en la temporada. A menos de dos meses para el inicio del Nations Championship, Felipe Contepomi tiene motivos para sonreír: Pedro Delgado y Boris Wenger se recuperaron de diversas lesiones y sumaron minutos en la aplastante goleada de Harlequins frente a Newcastle Red Bulls.