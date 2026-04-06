Las copas europeas de rugby: los argentinos que siguen en carrera y el hat-trick impensado

Aún resta el último tramo de las ligas europeas, pero las copas continentales de la temporada de rugby ya entraron en las etapas decisivas. Tres clubes franceses, tres ingleses, uno irlandés y otro escocés buscarán conquistar el trofeo de la Champions Cup, el más deseado del viejo continente, que también incluye a las franquicias sudafricanas.

Toulon se quedó con uno de los choques más calientes del fin de semana, que se decidió con polémica, con el TMO como protagonista. El conjunto francés se defendía con 13 hombres con el score 28-27 a su favor cuando JD Schickerling se dispuso a marcar el try del triunfo con el tiempo cumplido, pero Charles Ollivon se interpuso entre la pelota y el ingoal. Sin ninguna evidencia clara sobre si apoyó, el árbitro Christophe Ridley se quedó con su decisión en la cancha, a pesar de los festejos prematuros de algunos jugadores de Stormers, que luchó hasta el final pero se fue con las manos vacías.

En Toulon, Tomás Albornoz tuvo una de sus mejores actuaciones en el club al que arribó en los últimos días de diciembre. Sobrio en la conducción, tomó buenas decisiones, aportó en el plano defensivo y brindó dos asistencias en los tries de Gaël Dréan y Mathis Ferte. Además, ante la lesión de Marius Domon, volvió a hacerse cargo de las patadas a los palos, rol que sólo había asumido en su primer partido; el tucumano acertó tres de sus cuatro envíos para totalizar seis puntos.

El argentino Tomás Albornoz es tackleado por el sudafricano de Stormers Sacha Feinberg-Mngomezulu durante la European Rugby Champions Cup; ambos jugadores tuvieron un encontronazo CLEMENT MAHOUDEAU - AFP

Enfrente estuvo Sacha Feinberg-Mngomezulu, el crack de los Springboks que ingresó en el segundo tiempo, tuvo un encontronazo con el tucumano, pero no dudo en elogiarlo post partido: “Me gusta como corre con la pelota en ambas manos, tiene una gran aceleración y se entrega al máximo en el contacto físico. Es un gran jugador, lo respeto mucho. Es un jugador de la selección nacional. Ambos necesitamos llegar a las selecciones nacionales para poder enfrentarnos de nuevo y ese es mi objetivo. Creo que compartimos una filosofía similar”, señaló el apertura sudafricano, que mostró sus destellos de calidad y su liderazgo en el segundo tiempo.

Toulon visitará a Glasgow la próxima semana en los cuartos de final. Con la base de la selección escocesa venció 25-21 a Bulls y dejó sin sudafricanos lo que resta de la competencia: entre los largos viajes, las complicaciones logísticas y la presencias de varios Springboks en el extranjero, a los sudafricanos se les dificulta competir en Europa.

Santiago Chocobares tuvo minutos en la victoria de Toulouse

Los dos grandes candidatos del torneo se medirán en los cuartos de final: Bordeaux Begles aplastó 64-14 a Leicester Tigers (Joaquín Moro titular) y Toulouse (Santiago Chocobares ingresó desde el banco) hizo lo propio ante Bristol Bears (jugaron Benjamín Grondona y Matías Moroni); con el 59-26 sacó boleto a la siguiente instancia en la que se medirán ante el último campeón. Entre los dos clubes conforman la gran base de la selección francesa bicampeona del Seis Naciones. Se enfrentarán el próximo domingo a las 11 hs en Bordeaux.

Santiago Carreras tuvo una valiosa actuación como fullback de Bath, con varias apiladas del fondo de la cancha. Su equipo superó 31-22 a Saracens y se perfila como una amenaza para derrocar a los gigantes franceses. En la siguiente instancia chocará ante Northampton Saints, en un duelo entre los dos mejores de la actualidad de Inglaterra. Por la jerarquía de sus figuras, Leinster es otro de los que se ilusiona con pelear hasta el final. Luego del triunfo ante Edinburgh por 49-31, se enfrentará a Sale Sharks, que dejó en el camino a Harlequins (Pedro Delgado, Guido Petti y Rodrigo Isgró fueron titulares).

Tries argentinos en la Challenge Cup

La segunda copa europea tendrá dos equipos franceses, dos italianos, dos irlandeses, un inglés y un galés en los cuartos de final. Con una gran definición de Justo Piccardo y dos puntos con el pie de Domingo Miotti, Montpellier fue ampliamente superior al Perpignan de Joaquín Oviedo e Ignacio Ruiz y se impuso con un categórico 53-13.

El try de Justo Piccardo

Con su potencia característica, Thomas Gallo marcó uno en el triunfo de Benetton (Ignacio Mendy y Bautista Bernasconi también fueron titulares) 38-35 ante Cardiff Rugby.

El try de Thomas Gallo

Bautista Stavile sigue de racha y apoyó dos en el éxito de Zebre 31-15 ante Pau. La nota de la fecha la dio Dragons, con Rodrigo Martínez como titular, con una victoria como visitante 36-31 ante el Stade Francais.

El try de Stavile

El hat-trick de Molina en Western Force

Franco Molina fue una de las grandes figuras del fin de semana en el Super Rugby Pacific, con tres tries en la victoria de Western Force ante Reds 42-19. El cordobés marcó los dos primeros de su equipo, con oficio y olfato, pegado a un ruck. Fue reemplazado unos minutos por un golpe en la cabeza y cerró el triunfo con una conquista a pura potencia, dejando a varios rivales en el camino. “Necesitábamos venir acá y ganar, trabajamos mucho estas últimas dos semanas para lograrlo. Estoy disfrutando este torneo y estar jugando en Western Force. Necesitaba esta actuación, pero es de todo del equipo. Todos jugaron muy bien hoy”, valoró el segunda línea.

El hat-trick de Molina

El conjunto de Perth, que también contó con la presencia de Agustín Moyano, logró su segunda victoria en siete presentaciones y Molina se convirtió en el quinto argentino en marcar un hat-trick en el Super Rugby. Todos los anteriores, con la camiseta de Jaguares: Leonardo Senatore contra Kings (2016), Ramiro Moyano contra Cheetahs y Sharks (2017 y 2018), Matías Orando contra Sharks (2019) y Julián Montoya contra Reds (2020).