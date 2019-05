Ledesma cree que la solución al tema del scrum está en la capacitación Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri

Alejo Miranda SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de mayo de 2019 • 23:59

La resistencia que encontró en algunos sectores del rugby de Buenos Aires la decisión de volver atrás con la restricción de empujar más de un metro y medio en el scrum, recrudeció con el lamentable desenlace de Jerónimo Bello. El pilar del SIC falleció el martes luego de vivir dos años y ocho meses paralizado del cuello para abajo y asistido por un respirador artificial producto de una lesión cervical causada por el derrumbe de un scrum.

El lucha de Bello comenzó el 21 de septiembre de 2016 cuando quedó tendido en un scrum durante un partido entre el SIC y Newman, por el torneo de la URBA. El joven había sufrido el desplazamiento de las vértebras cuarta y quinta y quedó con una parálisis total de sus miembros.

El entrenador de los Pumas, Mario Ledesma apuntó a que la solución no pasa por empujar más o menos, sino por una cuestión de capacitación. Lo hizo desde Bahía Blanca, donde estuvo dos días realizando un trabajo multidisciplinario junto con el ex base de la selección de básquetbol, Juan "Pepe" Sánchez.

"Cuando se habla de soluciones es porque se cree que no va a pasar nunca más nada con respecto a eso", afirmó Ledesma, según reprodujo el sitio web A Pleno Rugby. "Lamentablemente no creo que éste sea el caso. Ojalá me equivoque. Pero sé que la mejor medida es preparar a los chicos, los entrenadores y los referís. Esa es nuestra misión a mediano y largo plazo", explicó el entrenador de Los Pumas.

La lesión de Bello había sido la tercera en el transcurso de un año, producto del derrumbe de un scrum. Entonces la UAR aplicó un paquete de medidas que derivaron en una reducción considerable de los derrumbes; desde entonces, no hubo que lamentar más lesiones graves. En marzo, decidió volver atrás con la idea de no empujar más de un metro y medio.

"En su momento la decisión fue acertada, pero hoy somos el único país en el mundo que no puede empujar más de un metro y medio. Ésta es una manera de reinsertarnos a nivel mundial", explicó Ledesma. "Vamos a hacer todo desde la capacitación, concientización y fortaleza física para que no tengamos otro caso que lamentar", aclaró.

Emotiva despedida

Los restos de Jerónimo Bello fueron enterrados en la mañana de ayer en el cementerio El Memorial, de Pilar. Una multitud se acercó a despedir al joven que el sábado iba a cumplir 26 años. Anteanoche, todo el SIC se congregó en una emotiva misa que ofreció el padre Pancho Peña en la sede de Boulogne.