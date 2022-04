Los Pumas 7s ganaron dos partidos en la madrugada y avanzaron a los cuartos de final del Seven de Singapur

El seleccionado argentino de rugby seven, Los Pumas 7s, ganador de la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, se clasificó este sábado para los cuartos de final del Seven de Singapur tras caer frente a Nueva Zelanda y vencer a Gales y Escocia, y jugará en la próxima instancia en la madrugada del domingo ante Australia.

Argentina debutó perdiendo en el Grupo C ante Nueva Zelanda por 12 a 10 con tries de Luciano González y Germán Schulz, mientras que para los oceánicos sumaron tries Sam Dickson y Moses Leo, con una conversión de Andrew Knewstubb.

Los Pumas 7s, ante Nueva Zelanda

En la segunda presentación, el equipo que dirige Santiago Gómez Cora venció a Gales por 24 a 7 con tries de Felipe Del Mestre, Gastón Revol, González y Franco Sábato, con conversiones de Revol y Del Mestre, en tanto que para los británicos hubo un try de Cole Swannack y una conversión de Luke Treharne.

Los Pumas 7s ante Gales

Finalmente, Los Pumas 7s consiguieron la clasificación cuando anochecía en Singapur con la victoria ante Escocia por 24 a 14. Allí, para la Argentina sumaron tries Sábato, Rodrigo Isgro, Del Mestre, González y Felipe De la Vega, con dos conversiones de Revol. Los escoceses lograron tries con Jamle Farndale y Kaleem Barreta, y dos conversiones con Harvey Elms y Barreto.

El triunfo de los Pumas 7s ante Escocia

El grupo lo ganó Nueva Zelanda con 9 puntos, seguido por Argentina con 7, Escocia con 5 y Gales con 3, jugando en cuartos de final Los Pumas 7s ante Australia (segundo en su zona) a las 1.28 de este domingo, en tanto que Nueva Zelanda lo hará frente a Samoa a las 2.12. Los otros dos cuartos de final serán Fiji ante Estados Unidos (1.50) y Sudáfrica contra Irlanda (2.34).

Los Pumas 7′s lograron medallas en las cuatro etapas anteriores del circuito 2021-22, con tres de bronce y una de plata, alcanzando 17 triunfos en 24 partidos disputados. El equipo argentino ocupa el segundo lugar en el circuito mundial de Seven, con 70 puntos, detrás de Sudáfrica (88), que obtuvo las cuatro etapas.