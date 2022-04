Gabriel Travaglini: un apellido ilustre del rugby al comando de la UAR, un forward ávido por la lectura

Gabriel Travaglini se detiene frente al mural que está en el pasillo del primer piso de la UAR y en el que figuran quienes jugaron al menos un test-match con los Pumas: “Mirá esto: yo soy el número 342 y Chiquito el 243. Es increíble, ¿no?” Chiquito es su tío, Alejandro Travaglini, también del CASI y legendario back. El cuadro contiene a otro Travaglini y del Atlético, en este caso un primo suyo: Roberto “Rupa”, tercera línea. Entre los tres han colocado el apellido en el seleccionado nacional en cuatro décadas seguidas: Chiquito en la de 1960 y 1970, Gabriel en las de 1970 y 1980 y “Rupa” en la de 1990. Falta ahí Adolfo Travaglini, abuelo de Gabriel, quien en 1927 fue el fullback en el 0-37 contra el Combinado Británico. Como se observa, al nuevo presidente de la UAR no sólo le sobra pasto, sino que llega con una rica historia familiar como ninguno de sus antecesores.

A lo largo de la charla, Travaglini hará mención en varias oportunidades a su pasado de jugador. No para hacer gala de ello, sino para rubricar distintas vivencias, tanto en el CASI como en el seleccionado. No siente que ese sea un plus en su nuevo rol dirigencial, o al menos nunca lo antepone. Y apela al “no voy adonde no me llaman” cuando se le dice si esa trayectoria no le sirve para estar más cerca de los jugadores.

Gabriel Travaglini en sus tiempos de jugador, con la camiseta del CASI Gabino Gomez

Vive a 12 cuadras de la UAR, a la que irá regularmente los martes. Travaglini trabaja con seguros. Tenía hasta 2019 una oficina al lado de la estación de tren de San Isidro que ocupaban él, su socio y una empleada. Antes de la pandemia decidieron trabajar en modo remoto, cada uno desde su casa. Con los nuevos cargos que ocupará en la World Rugby y en la Sanzaar lo esperan cuatro años de viajes continuos, por lo cual deberá reordenar su agenda laboral.

Ferviente lector, dice que tiene una biblioteca con unos 1200 libros, unos 200 de rugby. Lee a un promedio de dos o tres por mes. No hay un género favorito, pero prevalecen las biografías. “Siempre que íbamos de gira me compraba libros. El primero fue en 1978, cuando fuimos con los Pumas. En Londres me compré una historia de Twickenham”, relata. En ese estadio, mítico, debutó con la selección ante Inglaterra, el día del empate en 13. Ahí enfrentó por primera vez al actual presidente de la World Rugby, Bill Beaumont. Fue la tarde en la que Hugo Porta, al jugar el penal rápido que culminó en la histórica palomita de Marcelo Campo, topeteó y volteó al mismo Beaumont. Luego, en 1981, Beumont llegó a la cancha de Ferro como capitán de la Rosa y Travaglini lo cruzó dos veces más: empate en 19 y marcó el try en la derrota 12-6. “Después lo volví a ver en 2018, cuando se hizo acá el Mundial juvenil. Me invitó Agustín (por Pichot) a comer con él y me recordó que fui un forward duro para él”, cuenta 41 años más tarde de aquellos tests.

Gabriel Travaglini llegó a la UAR de la mano de Agustín Pichot DIEGO SPIVACOW / AFV

En aquella gira de 1978 inició una gran amistad con Porta, aunque ambos están distanciados en los últimos años, especialmente desde que Travaglini llegó a la UAR y de la mano de Pichot.

Travaglini compartió la carrera de dirigente en el CASI con un amigo e integrante de aquel pack fabuloso de comienzos de los 80: Jorge Allen. Durante cuatro años, fueron presidente y vice. Gabriel le agregó otros cuatro: otros dos de vice y dos de revisor de cuentas. “Fui por dos años y me quedé ocho”, recuerda de su paso por su club, previo a ingresar a la UAR en 2018. Ahora, Allen también estará a su lado: es el nuevo presidente de la FUAR, la Fundación de la UAR que atiende a los lesionados cervicales graves.

Gabriel Travaglini con la casaca de los Pumas Gabino Gomez

Cerca de cumplir 64 años (es del 1º de julio de 1958), cuenta que el accidente de auto que tuvo en 1981 le está pasando factura ahora. En aquel entonces, en la plenitud de su carrera y como capitán del CASI que ese año salió campeón invicto, sufrió múltiples fracturas. “Los clavos que tengo en la cintura me están molestando bastante, así que los ejercicios que hago, como andar en bicicleta, no son para mostrar el físico en la playa, sino para poder moverme sin dolor”.

Y acá está Gabriel Travaglini, dando sus primeros pasos como presidente de la UAR, algo que, señala, jamás se le pasó por la cabeza cuando en la cancha daba sus famosas zancadas.