El try de Marcos Moneta en Hong Kong que selló un título histórico para los Pumas 7s

No podía resultar mejor: una definición a la altura de su condición y una historia circular perfecta. En el momento exacto voló en la cancha y puso su sello para acercar a los Pumas 7s a la gloria. Marcos Moneta es una pieza de colección dentro de una equipo que se encarga de reescribir la historia de esta especialidad a cada paso.

En Hong Kong, la selección argentina de rugby seven se quedó con la corona tras derrotar a Francia por 12-7. Y fue el Rayo quien quemó el césped para apoyar el try que prácticamente despejó el camino hacia una nueva consagración. Pero además, se quitó de encima ese sabor amargo por haberse lesionado en la cita de Hong Kong 2024 por una fractura en el peroné de la pierna derecha, durante un partido ante Estados Unidos.

La cara de felicidad de Moneta lo dice todo, no puede parar de hablar cuando aparece un micrófono en medio de la celebración por la conquista en Hong Kong: “Se cruzan un montón de emociones en la cabeza. La verdad que para este grupo es un torneo muy complicado, muy áspero, ya arrancando por el viaje, la cultura, es muy, pero muy lejos y sabemos que es muy especial para el circuito, porque es uno de los torneos más importantes, por no decir que probablemente sea el más importante”.

El espectacular try de Marcos Moneta en Hong Kong

Y continuó: “Y para mí es especial porque es el torneo en el que debuté en los Pumas 7s, fue increíble, el año pasado me rompí el peroné y fue antes de los Juegos Olímpicos. Y eso, quieras o no, hace que te vuelvan algunos recuerdos. Cuando llegás al hotel, al aeropuerto... Se hace difícil lidiar con eso, pero hay que meterle mucha cabeza. Y hay un bonus importante porque están mis viejos. Es que cuando vieron el capítulo de la serie nuestra en el que me rompo, se conmovieron. Me llamó mi papá y me dijo que cuando vio cómo fue la lesión se le caían las lágrimas. Nunca había visto llorar a mi viejo, fue... En esa charla me dijeron que ya habían sacado pasajes para acompañarme. Son cosas que se me vienen a la cabeza, perdón por irme por hacerla tan largo, pero estar acá, ganarle a Francia, no se puede pedir más nada”.

Sin dudas que es especial lo que sucedió para Marcos Moneta, después de padecer aquella fractura ante los estadounidenses, recién puedo aparecer en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde quedaron lejos del podio y fue un golpe duro para él. Pero el Rayo tuvo una revancha soñada, porque aquellos días de tristeza logró reconvertirlos en combustible para ser una de las figuras de la conquista del título para los Pumas 7s en un lugar emblemático.

⚡🏆 ¡Hong Kong, un lugar especial para Marcos Moneta!



Mirá todo el Circuito Mundial en #DisneyPlus.

Y Moneta fue clave en una acción en la final que resultó determinante. Los Pumas 7s recibieron la salida al inicio de la segunda mitad y avanzaron con su acostumbrado juego de fases y buena conservación de pelota. Francia se excedió en penales para contener el embate al punto que, a los 2m15s, Mateo Garcia terminó siendo amonestado. Los argentinos explotaron al máximo los dos minutos de superioridad numérica.

Acción seguida, lograron quebrar el in-goal en una jugada directa coronada por Santiago Álvarez. En la acción de apoyar, un francés se le tiró encima con vehemencia y cometió penal, devolviéndole la posesión a los argentinos. En mitad de cancha pidieron scrum, y de allí la pelota salió eyectada a la posición de Marcos Moneta, que redondeó otra actuación excelsa y voló hacia el try. Fue su sexto try en el certamen que le valió el título al MVP de la final.

Turning up on the biggest stage of them all 🔥



Marcos Moneta is your HSBC Player of the Final#HSBCSVNS | #HSBCSVNSHKG | @HSBC_Sport pic.twitter.com/WCDumk00Ay — HSBC SVNS (@SVNSSeries) March 30, 2025

“Estar acá es una increíble, no hace falta que describa mucho, es un torneo histórico. Estamos muy felices de haber ganado, es un sueño. Me llena el alma ver a nuestro entrenadores disfrutar por haber podido ganar un torneo que siempre fue tan difícil para nosotros. La verdad que no sé más qué decir porque esto es una locura”. Un resumen perfecto, en un día perfecto para Marcos Moneta, un rayo que iluminó la noche de Hong Kong.

🎙️ Marcos Moneta se expresó tras un título muy especial para él.#SeVenComoNunca pic.twitter.com/QNUzTzGcB7 — Los Pumas 7s (@lospumas7arg) March 30, 2025

LA NACION

Temas Los Pumas 7s