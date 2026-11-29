Los Pumas cierran este domingo su participación en la primera edición del Nations Championship con el partido por el séptimo puesto que protagonizan contra Escocia desde las 10.10 (hora argentina) en el estadio de Twickenham en Londres con arbitraje del francés Pierre Brousset.

El encuentro se transmite en vivo por televisión únicamente a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

¡Mañana! 🇦🇷 ¡Cerramos el año!



📆 Domingo 29/11

⏰ 10:10 h (hora argentina)

🆚 Escocia 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿

🏟️ Twickenham

📺 ESPN pic.twitter.com/Rb1KfzqMlJ — Los Pumas (@lospumas) November 28, 2026

La previa del partido

El partido se disputa en el marco del Finals Weekend, en el que se definen todas las posiciones del torneo. En la primera etapa, la selección argentina se ubicó cuarta en la tabla de posiciones del Hemisferio Sur con dos victorias y cuatro derrotas y su rival ocupó la misma posición en el Norte con cuatro y dos, respectivamente, por lo que dirimen entre sí el séptimo lugar, muy lejos de los objetivos iniciales del equipo argentino.

En relación al último compromiso con caída frente a Francia, el head coach argentino Felipe Contepomi hace seis cambios en la formación inicial: Rodrigo Martínez por Boris Wenger; Pedro Rubiolo por Tomás Lavanini; Joaquín Moro en lugar de Facundo Isa; Gonzalo García por Simón Benítez Cruz; y Faustino Sánchez Valarolo por Justo Piccardo; y Rodrigo Isgró en reemplazo de Bautista Delguy.

Rodrigo Isgró vuelve a ser titular en los Pumas para enfrentar a Escocia STEFANO RELLANDINI - AFP

Los escoceces, por su parte, sole repiten a cuatro jugadores en la formación inicial con respecto a los que comenzaron en la victoria anterior frente a Japón: Darcy Graham, Rory Hutchinson, Jamie Dobie y Jonny Gray. Los 11 restantes tuvieron descanso para estar 100% físicamente para el encuentro ante los Pumas.

Formaciones

Los Pumas: Rodrigo Martínez, Julián Montoya, Francisco Moreno, Guido Petti, Pedro Rubiolo, Joaquín Moro, Juan Martín Scelzo, Gonzalo García, Tomás Albornoz, Ignacio Mendy, Faustino Sánchez Valarolo, Lucio Cinti, Rodrigo Isgró y Gerónimo Prisciantelli. HC: Felipe Contepomi. Suplentes: Facundo Bosch, Joel Sclavi, Tomás Rapetti, Efraín Elías, Santiago Grondona, Agustín Moyano, Justo Piccardo y Tobías Wade.

Rodrigo Martínez, Julián Montoya, Francisco Moreno, Guido Petti, Pedro Rubiolo, Joaquín Moro, Juan Martín Scelzo, Gonzalo García, Tomás Albornoz, Ignacio Mendy, Faustino Sánchez Valarolo, Lucio Cinti, Rodrigo Isgró y Gerónimo Prisciantelli. Felipe Contepomi. Facundo Bosch, Joel Sclavi, Tomás Rapetti, Efraín Elías, Santiago Grondona, Agustín Moyano, Justo Piccardo y Tobías Wade. Escocia: Rory Sutherland, Ewan Ashman, D’arcy Rae, Gregor Brown, Jonny Gray, Josh Bayliss, Rory Darge, Magnus Bradbury, Jamie Dobie, Finn Russell, Darcy Graham, Rory Hutchinson, Huw Jones, Kyle Steyn y Blair Kinghorn. HC: Gregor Townsend. Suplentes: Seb Stephen, Nathan McBeth, Zander Fagerson, Max Williamson, Liam McConnell, Ollie Leatherbarrow, George Horne y Tom Jordan.

Your team for Argentina on Sunday 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇦🇷 pic.twitter.com/jHwnU3zwIZ — Scottish Rugby (@Scotlandteam) November 27, 2026

Argentinos y escoceses ya se enfrentaron en este torneo y fue en la primera fecha, en Córdoba, con victoria para los europeos 47 a 38. El historial tiene 27 partidos con 13 victorias de los Pumas y 14 de los europeos.