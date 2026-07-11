En qué canal pasan los Pumas vs. Gales por el Nations Championship 2026 hoy

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El partido correspondiente a la segunda fecha del nuevo certamen se disputa este sábado desde las 16.10 en el estadio Bicentenario de San Juan
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Los Pumas afrontan este sábado en el estadio Bicentenario de San Juan su segundo encuentro en el nuevo Nations Championship que reúne a equipos de los hemisferios Sur y Norte y lo hacen desde las 16.10 (hora argentina) frente a Gales.
El partido se transmitirá en vivo por televisión únicamente a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Plan Premium -se requiere ser suscriptor para acceder al contenido-.
La previa de los Pumas vs. Gales
La selección argentina necesita dejar atrás la caída en su primer partido ante Escocia 47 a 38 y el head coach, Felipe Contepomi, dispuso cinco cambios en la formación titular: Boris Wenger ingresa en lugar de Mayco Vivas; Tomás Rapetti por Pedro Delgado; Marcos Kremer por Pablo Matera; Justo Piccardo por Faustino Sánchez Valarolo; y Bautista Delguy por Rodrigo Isgró.
Es así que el XV inicial será con Wenger, el capitán Julián Montoya, Rapetti, Guido Petti, Matías Alemanno, Santiago Grondona, Kremer, Joaquín Oviedo, Gonzalo García, Tomás Albornóz, Mateo Carreras, Piccardo, Lucio Cinti, Delguy y Santiago Carreras. Esperarán su turno en el banco de suplentes Ignacio Ruiz, Vivas, Francisco Coria Marchetti, Franco Molina, Matera, Simón Benítez Cruz, Matías Moroni e Ignacio Mendy.
Se vienen los 100 caps de Guido Petti 💯— Los Pumas (@lospumas) July 10, 2026
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El conjunto europeo, por su parte, empezó el torneo con un triunfo a domicilio sobre Fiji 39 a 24 y va por otra victoria para encumbrarse en la tabla de posiciones. De cara al choque con los argentinos, también anunció su formación de arranque con Rhys Carre, Dewi Lake, Dillon Lewis, Ben Carter, Adam Beard, James Botham, Jac Morgan, Aaron Wainwright, Tomos Williams, Sam Costelow, Josh Adams, Joe Hawkins, Eddie James, Ellis Mee y Blair Murray.
Los suplentes serán Ryan Elias, Nicky Smith, Ben Warren, Teddy Williams, Kane James, Kieran Hardy, Max Llewellyn y Louis Rees-Zammit.
- El historial entre los Pumas y Gales tiene 26 partidos con nueve triunfos albicelestes y 15 de los del Viejo Continente más dos empates. En San Juan la Argentina jugó siete veces y una de ellas fue contra los galeses, que ganaron 23 a 10.
En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el equipo local con una cuota máxima de 1.81 contra 8.0 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante.
Fixture y resultados de los Pumas en el Nations Championship
- Los Pumas 38-47 Escocia.
- Los Pumas vs. Gales – Sábado 11 de julio a las 16 en San Juan.
- Los Pumas vs. Inglaterra – Sábado 18 de julio a las 16 en Santiago del Estero.
- Irlanda vs. Los Pumas – Viernes 6 de noviembre a las 17:10 en Dublín.
- Italia vs. Los Pumas – Sábado 14 de noviembre a las 8:40 en Génova.
- Francia vs. Los Pumas – Sábado 21 de noviembre a las 17:10 en París
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