A qué hora juegan los Pumas vs. Gales y por dónde se puede ver el partido en vivo

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El encuentro correspondiente a la segunda fecha del Nations Championship se disputa este sábado en el estadio Bicentenario de San Juan
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Los Pumas y Gales chocan este sábado en el estadio Bicentenario de San Juan en el encuentro correspondiente a la segunda fecha del Nations Championship, el nuevo certamen que reúne a los seleccionados de los hemisferios Sur y Norte.
- El encuentro inicia las 16.10 (horario argentino) y se transmite en vivo por televisión únicamente a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Plan Premium.
La selección argentina necesita dejar atrás la caída en su primer partido frente a Escocia 47 a 38 y cambiar la cara con un triunfo en la ciudad de Cuyo, donde jugó siete veces y una de ellas fue contra los galeses, que ganaron 23 a 10.
El head coach, Felipe Contepomi, dispuso cinco cambios en la formación inicial: Boris Wenger ingresa en lugar de Mayco Vivas; Tomás Rapetti por Pedro Delgado; Marcos Kremer por Pablo Matera; Justo Piccardo por Faustino Sánchez Valarolo; y Bautista Delguy por Rodrigo Isgró.
Es así que el XV inicial será con Wenger, el capitán Julián Montoya, Rapetti, Guido Petti, Matías Alemanno, Santiago Grondona, Kremer, Joaquín Oviedo, Gonzalo García, Tomás Albornóz, Mateo Carreras, Piccardo, Lucio Cinti, Delguy y Santiago Carreras. Esperarán su turno en el banco de suplentes Ignacio Ruiz, Vivas, Francisco Coria Marchetti, Franco Molina, Matera, Simón Benítez Cruz, Matías Moroni e Ignacio Mendy.
El conjunto europeo, por su parte, empezó el torneo con un triunfo a domicilio sobre Fiji 39 a 24 y va por otra victoria para encumbrarse en la tabla de posiciones. De cara al choque con los argentinos, también anunció su formación de arranque con Rhys Carre, Dewi Lake, Dillon Lewis, Ben Carter, Adam Beard, James Botham, Jac Morgan, Aaron Wainwright, Tomos Williams, Sam Costelow, Josh Adams, Joe Hawkins, Eddie James, Ellis Mee y Blair Murray. Los suplentes serán Ryan Elias, Nicky Smith, Ben Warren, Teddy Williams, Kane James, Kieran Hardy, Max Llewellyn y Louis Rees-Zammit.
En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el equipo local con una cuota máxima de 1.81 contra 8.0 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante.
- El historial entre los Pumas y Gales tiene 26 partidos con nueve triunfos albicelestes y 15 de los del Viejo Continente más dos empates.
El Nations Championship es un nuevo torneo internacional que reúne a las 12 selecciones más importantes del planeta. Fue creado por las uniones del Seis Naciones y Sanzaar y se celebra cada dos años, en los pares, para no interferir con el Mundial ni con la gira de los Lions. La Argentina es una de las representantes del Hemisferio Sur junto a Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica. Del Norte, en tanto, están Escocia, Francia, Gales, Inglaterra, Irlanda e Italia. Fiji y Japón participan como invitados.
Cada equipo disputa seis partidos en la primera etapa, todos contra rivales del Hemisferio opuesto. Tres son de local y otros tres, de visitante. Al concluir la instancia, los líderes de cada región jugarán por el título en un “evento sin precedentes en el rugby internacional”, tal fue anunciado por la Unión Argentina de Rugby (UAR), en el estadio de Twickenham en Londres con tres días consecutivos de dos partidos diarios.
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