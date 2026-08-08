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En qué canal pasan los Pumas vs. Sudáfrica por un test match hoy

El seleccionado argentino se mide con el mejor equipo del mundo en un encuentro del que podrá sacar muchas conclusiones de cara a los verdaderos objetivos

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Guido Petti será uno de los hombres de experiencia de los Pumas que salten a la cancha este sábado
Guido Petti será uno de los hombres de experiencia de los Pumas que salten a la cancha este sábado Prensa UAR

En medio de una jornada en la que el mundo del deporte está conmocionada por la muerte de Jorge Messi, el papá de Lionel, y con la mirada puesta en Rosario para seguir al ídolo argentino, el rugby y los Pumas deben seguir con la agenda de programación. En este sentido, el seleccionado argentino se presentará este sábado a las 16 (horario argentino) en Vélez, ni más ni menos que frente a Sudáfrica, bicampeón mundial y mejor equipo de la actualidad.

El encuentro, que corresponde a un test match internacional para que los equipos puedan medirse ente sí en pos de los principales objetivos anuales y mirando el Mundial del año que viene, le servirá al head coach argentino Felipe Contepomi para darle descanso a varias de sus figuras y ver a otras emergentes.

El partido, en el estadio José Amalfitani, tendrá arbitraje del inglés Christophe Ridley, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN 2, como así también por streaming en la plataforma Disney+ Premium.

Los Pumas se dieron un gustazo en 2024, al vencer a los Springboks en Santiago del Estero
Los Pumas se dieron un gustazo en 2024, al vencer a los Springboks en Santiago del EsteroGERONIMO URANGA - AFP

Tras este compromiso ante los Springboks, los Pumas jugarán otros dos amistosos contra Australia, uno en Jujuy el 29 de agosto y otro en Mendoza una semana después. Por último, en noviembre, el seleccionado argentino cerrará la primera etapa del Nations Championship con tres encuentros en Europa: ante Irlanda en Dublín, frente a Italia en Génova y contra Francia en París.

El bicampeón del mundo en ejercicio, por su parte, se cruzará cuatro veces con Nueva Zelanda y una con Australia después del juego ante la Argentina. Luego volverá a jugar por el Nations Championship con sus últimos tres compromisos del año: vs. Italia el 7 de noviembre, vs. Francia el 13 y vs. Irlanda el 21. En este certamen lidera la zona Sur con 15 puntos al igual que los All Blacks, a los que supera por diferencia de tantos (+81 contra 51).

La última vez que los Pumas y los Springboks se vieron las caras fue el 4 de octubre del año pasado en la cancha de Vélez, mismo recinto que albergará el partido de este fin de semana. Entonces, en el marco de la última fecha del Rugby Championship, Sudáfrica se quedó con la victoria por 29 a 27. El seleccionado albiceleste celebró hace poco, en 2024, cuando derrotó a los Springboks por 29 a 28 en Santiago del Estero.

Los Pumas vs. Sudáfrica: cómo ver online

El partido entre argentinos y sudafricanos, que se disputa este sábado en el barrio porteño de Liniers, se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN 2, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+ Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa).

  • ESPN 2.
  • Disney+ Premium.
Felipe Contepomi aprovechará el partido ante el mejor del mundo para seguir haciendo crecer a los Pumas
Felipe Contepomi aprovechará el partido ante el mejor del mundo para seguir haciendo crecer a los PumasPrensa UAR

Formaciones confirmadas

  • Los Pumas: Boris Wenger, Ignacio Ruiz, Francisco Moreno, Guido Petti, Pablo Lavanini, Pablo Matera, Benjamín Grondona, Joaquín Moro, Simón Benítez Cruz, Santiago Carreras, Ignacio Mendy, Faustino Sánchez Valarolo, Lucio Cinti, Rodrigo Isgró y Gerónimo Prisciantelli. 
  • Suplentes: Leonel Oviedo, Mayco Vivas, Tomás Rapetti, Efraín Elías, Juan Penoucos, Juan Martín Scelzo, Agustín Moyano y Matías Moroni. 
  • Springboks: Aphelele Fassi, Edwill van der Merwe, Canan Moodie, Andre Esterhuizen, Ethan Hooker, Sacha Feinberg-Mngomezulu, Cobus Reinach, Cameron Hanekom, Elrigh Louw, Siya Kolisi (c), Lood de Jager, Eben Etzebeth, Thomas du Toit, Johan Grobbelaar y Boan Venter. 
  • Suplentes: Jan-Hendrik Wessels, Gerhard Steenekamp, Zachary Porthen, Ben-Jason Dixon, Cobus Wiese, Marco van Staden, Morne van den Berg y Handre Pollard.
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