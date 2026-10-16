Encontraron muerto al rugbier sudafricano Hyron Andrews en un hotel de Francia antes de un partido

El rugby internacional está de luto por la muerte del sudafricano Hyron Andrews, de 31 años, que fue encontrado sin vida este viernes por la mañana en un hotel de la isla de Ré, en el oeste de Francia, donde estaba junto con sus compañeros de Lions de Johannesburgo. El segunda línea se preparaba para disputar este sábado el encuentro frente a La Rochelle, por la primera fecha de la Champions Cup. Las autoridades francesas abrieron una investigación para determinar las circunstancias del fallecimiento.

El jugador fue hallado en el cubículo de la ducha del hotel Atalante-Relais Thalasso, donde se alojaba la delegación sudafricana. Según informó la agencia AFP, a partir del testimonio de una fuente cercana al caso, Andrews se encontraba en paro cardiorrespiratorio y la puerta estaba cerrada desde el interior. Los servicios de emergencia acudieron al establecimiento, pero no consiguieron reanimarlo.

“Tenemos el corazón destrozado por la muerte de Hyron. No sólo era un talentoso jugador de rugby, sino también un miembro muy querido de nuestra familia”, expresó Rudolf Straeuli, director general de Lions, en declaraciones difundidas por el diario francés L’Équipe.

El club, por su parte, confirmó la noticia en sus redes sociales. “Con el corazón roto, lloramos a Hyron Andrews, un miembro querido de nuestra familia de los Leones. Nuestros pensamientos están con Maiglin, Hendrix, Emerson y toda la familia Andrews”.

LIONS SADDENED BY THE PASSING OF STAR LOCK



With broken hearts, we mourn Hyron Andrews, a cherished member of our Lions family. Our thoughts are with Maiglin, Hendrix, Emerson and the entire Andrews family.



Rest in peace, Hyron. ❤️



Full statement: https://t.co/V8WppYBnPk pic.twitter.com/lrVV5xLBqk — Lions (@LionsRugbyCo) October 16, 2026

El fiscal de La Rochelle, Arnaud Laraize, confirmó la apertura de una investigación para esclarecer las causas de la muerte y señaló que, por el momento, la principal hipótesis es la de un accidente. Por su parte, la Federación Sudafricana de Rugby comunicó que el deportista había sufrido una caída, aunque todavía no se conocen las circunstancias precisas del episodio.

Pese a la tragedia, el plantel sudafricano decidió disputar el partido de este sábado ante La Rochelle en homenaje a su compañero. El encuentro está programado para las 13.30 de la Argentina, en el estadio Marcel Deflandre, y marcará el debut de Lions en la máxima competencia europea de clubes.

Hyron Andrews siendo agarrado por Walt Steenkamp, de los Bulls, durante un duelo del Rugby Championship PHILL MAGAKOE - AFP

Los organizadores del torneo, European Professional Club Rugby (EPCR), anunciaron que se realizará un minuto de silencio antes de todos los encuentros de la Champions Cup y de la Challenge Cup previstos para este fin de semana.

Andrews había nacido en Paarl, Sudáfrica, y representó a su país en el seleccionado juvenil en 2015. Durante su carrera pasó por Sharks y por Sale Sharks, de Inglaterra, donde disputó 45 partidos antes de incorporarse a Lions este año.

Su fallecimiento se produjo, además, a diez años de otra tragedia que conmocionó al rugby europeo. En octubre de 2016, Anthony Foley, entonces entrenador de Munster, murió a los 42 años mientras dormía en un hotel de París, pocas horas antes de un encuentro frente a Racing 92. En aquel caso, la causa fue un problema cardíaco que provocó una acumulación de líquido en los pulmones.