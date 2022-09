Gastón Revol sigue rompiendo récords y va por su tercer mundial con los Pumas 7s

Todo parecía indicar que Tokio 2020 iba a ser el broche de su carrera. La pandemia pospuso un año los Juegos Olímpicos y una expulsión en los cuartos de final frente a Sudáfrica lo dejó afuera de las definiciones, que le iban a dar a la Argentina la primera medalla en Tokio. Sin embargo, él siguió. Dejó atrás las intenciones de retirarse y fue por más. Ya valió la pena: en abril conquistó su primer título en el World Seven Series, en Vancouver, tras cortar una sequía de 13 años sin campeonatos para la Argentina en el circuito. Hoy Gastón Revol arrancará su tercera Copa del Mundo. “Vinimos con el objetivo de ganar y soñamos con ganar está Copa”, dice el cordobés de 35 años. Argentina debutará hoy a las 11.23 ante el ganador de Kenia-Tonga en el Cape Town

Dubai 2009 fue la mejor producción de los Pumas 7s en la historia de los mundiales. La caída en la final ante Gales se produjo dos meses antes del debut oficial de Revol, con un empate ante Portugal, en la etapa de Londres. Recién a los 26 años tuvo su debut mundialista y a partir de hoy se convertirá en el primer argentino en disputar tres. “En Rusia 2013, en cuanto al juego, no tengo buenos recuerdos. Fue una preparación distinta y no nos fue bien. Si tengo el recuerdo de un amigo y mi hermano sorprendiéndome en Moscú yéndome a ver y fue increíble. En San Francisco tengo los mejores recuerdos: por un lado, la nueva sorpresa de hermanos y amigos que también fueron a vernos y en cuanto al juego fue muy lindo porque fuimos un equipo plantado, que ganó muy bien todos sus partidos, menos el de cuartos de final contra Fiji, que realmente nos superó. Pero levantamos cabeza y salimos a remar un torneo que nos había dado un golpe duro. Supimos sacarlo adelante con dos triunfazos contra Francia y el local, Estados Unidos, para lograr el quinto puesto”, recuerda Revol en diálogo con LA NACION.

¡Qué lindo verte ahí capitán! 🇦🇷



A dos días del comienzo de su tercer mundial como jugador de Los Pumas 7s, Gastón Revol compartió sus sensaciones y cuál es el objetivo del seleccionado.#SeVenComoNunca #RWC7s pic.twitter.com/S8hGpeg1vY — Los Pumas 7s (@lospumas7arg) September 7, 2022

Será la séptima gran competencia del medioscrum, sumando los Juegos Panamericanos 2015 y 2019 (Medalla de Plata y Oro) y los Juegos Olímpicos 2016 y 2021 (Medalla de Bronce en Tokio). Además, ostenta 89 torneos y 411 partidos en el Seven Series, ambos récords argentinos. Se convirtió en un verdadero especialista en una disciplina que muchos utilizan como paso previo al rugby de XV. “Es el ejemplo de jugador de rugby en carne viva. Hay grandes jugadores, que el rugbísticamente lo es, pero también hay líderes espirituales como Gastón, un referente que le hace muy bien al rugby argentino. Es un ejemplo para copiar: es puro esfuerzo, algo de talento, mucho sacrificio y valor humano. Eso lo hace ser lo que es y trascender en el tiempo. Yo jugué con el… es para clonarlo, yo no sé si es el uno o el dos el que tenemos acá”, cuenta Santiago Gómez Cora, actual entrenador y ex compañero del formado en La Tablada. Además de su rol adentro de la cancha, Revol es fundamental afuera, por su liderazgo y carisma. “Cuando tratamos de integrar un jugador nuevo que se suma a la manada, ese trabajo lo delego en Gastón, que lo abraza directamente. Sabe que hacer, como guiarlo y ayudarlo. Por lo general el nuevo comparte habitación con él, que es el primero en saber transmitir ese legado. El disfruta ese trabajo también, es parte de su laburo. No sólo patear bien la pelota, sino también integrar las partes del equipo”, agrega Gómez Cora, que disputó dos Mundiales como jugador y ahora estará en su segundo como entrenador.

Los Pumas llegan a Sudáfrica tras una buena temporada, en la que pelearon por el World Seven Series hasta el último día, pero la derrota en los cuartos de final en Los Ángeles frente a Samoa los dejó en la cuarta posición, cerca de Australia, Fiji y Sudáfrica. A pesar de las bajas sufridas post Juegos Olímpicos de Tokio, Los Pumas 7s tienen material para ilusionarse con hacer un buen papel en el Mundial que se jugará de viernes a domingo y tiene las versiones masculina y femenina. “Muchas veces nos gusta hablar de los procesos y que hay que cumplir con los objetivos del juego, pero llega una instancia en la que los resultados son los que mandan y hay que saber hacerse cargo de eso”, sostiene Revol, que buscará transmitir su experiencia y jerarquía a un grupo con muchos jóvenes. “Lo vivo con la misma tranquilidad que lo vengo viviendo últimamente, sobre todo basándome en lo que hemos crecido. Buscando que eso nos de la confianza para entrar a la cancha y plantar bandera y ser nosotros los que vayamos marcando los ritmos de los partidos. De esa manera vamos a aumentar la posibilidad de ganar todos los partidos”.

Para conquistar el título en Ciudad del Cabo, no hay lugar para los tropiezos. No hay zona de grupos y los Pumas 7s arrancarán en los octavos de final en partidos de 14 minutos. “El formato es duro porque es mata-mata. Pero son las reglas del juego y son para todos. El que saque ventajas va a ser el que mejor se sepa preparar sobre todo para los primeros partidos, donde no tenés ritmo y hay que tener mucho cuidado con los detalles”, añadió el medioscrum, que ante el paso de Lautaro Bazán Vélez al rugby de XV, es la principal opción en el puesto que también cuenta con el joven Alejo Lavayén.

Pumas de bronce. Gastón Revol y la medalla conseguida en los Juegos de Tokio 2020 Santiago Filipuzzi - LA NACION

Al igual que en San Francisco 2018, Revol será el capitán de Argentina. Esta vez por la lesión en la rodilla que sufrió Santiago Álvarez Fourcade, el capitán original. Además, será uno de los cuatro jugadores que repite con respecto a cuatro años atrás, junto a Germán Schulz, Luciano González Rizzoni y Matías Osadczuk. “Es admirable lo que hace. Día a día nos demuestra como tiene que ser un jugador de rugby, es el ejemplo a seguir. Es el primero que llega y el último que se va. Cedió su capitanía en 2018 y eso habla mucho de como es como persona. Los que tenemos la suerte de haber compartido mucho tiempo estamos agradecidos de que continúe con nosotros. No cualquiera con 35 años sigue y no se da por vencido. Voy a tratar de copiarlo”, admite Osadczuk, mientras que González Rizzoni es otro de los que tiene un gran afecto por su capitán: “Me apadrinó desde que entré y me enseñó muchísimas cosas. Ahora me dice ´estoy muy orgulloso como creciste´. Todos esperamos tenerlo toda la vida en el equipo. No queremos que se vaya”.

“No voy a volver a cometer el mismo error de poner una fecha de retiro”, dice Gastón Revol, con una sonrisa. Mientras tiene la cabeza en el Mundial, también espera por el nacimiento de su primera hija. “La fecha de parto sería el 17 de septiembre. Si se cumple la fecha, voy a estar en Córdoba. Tengo la esperanza de que me espere en la panza, pero es algo ya hablado con mi familia”. El símbolo de los Pumas 7s buscará llegar a tiempo y con la copa bajo el brazo.