Escocia resistió la reacción de Australia y festejó en Murrayfield por el Nations Championship

El reñido triunfo de los Pumas en Génova resultó ser el único de los seleccionados del Sur. El 19-14 ante Italia pudo haber cambiado su curso si Paolo Garbisi ajustaba la puntería en su última patada al touch, pero el resultado ya es historia. Argentina fue el único de su grupo que sumó de a cuatro y quedó tercero en la tabla de la Zona Sur, tras la derrota de Australia 15-12 en su visita a Escocia por la quinta fecha del Nations Championship.

Las tres grandes potencias del ex Tri Nations sucumbieron en el segundo fin de semana con actividad en noviembre, por diversos factores. Sudáfrica corrió siempre de atrás ante Francia, lo emparejó con las formaciones fijas, pero terminó perdiendo 21-19 por la impericia de su línea de backs y por la estrategia francesa, con Antoine Dupont a la cabeza. Nueva Zelanda subestimó a Gales, rotó gran parte de la base titular y volvió a caer ante el Dragón luego de 73 años. El gran impacto del año en el rugby internacional. Por su parte, Australia no logró destrabar un partido cerrado ante un rival levemente superior como Escocia. Márgenes pequeños, como el de Italia-Argentina, diferente a las goleadas de Inglaterra 78-15 ante Japón e Irlanda 43-15 ante Fiji. Las dos selecciones invitadas al Nations Championship están un escalón por debajo del resto, salvo Italia.

Integrantes del equipo de Escocia sostienen un trofeo tras un partido de rugby del Nations Championships entre Escocia y Australia en Edimburgo, Escocia, el domingo 15 de noviembre de 2026. (Foto AP/Scott Heppell) Scott Heppell - AP

En el cierre de la quinta fecha, Escocia construyó el triunfo en base a su defensa que neutralizó y contuvo los ataques australianos: firmes en el primer golpe, el Cardo no dejó fluir el juego de su adversario. En realidad, los dos equipos se hicieron fuertes con sus tackles en la primera línea defensiva, pero el local mostró más oficio y hambre para pelear pelotas en el piso. En ese sentido, Rory Darge fue el hombre de la tarde en Edimburgo, con tres pelotas recuperadas en los rucks. Un ala batallador, que además completó 15 tackles y fue destacado como el mejor de la cancha.

Sin el brillo de otros encuentros, Escocia marcó sus dos tries en el primer tiempo a través de Matt Fagerson y Jack Dempsey, que complementaron la tercera línea. Este último tuvo una tarde especial: le marcó un try a su país de nacimiento, al que representó en el Mundial de Japón 2019. En el 2022 pasó a lucir la camiseta de Escocia, la nación de su abuelo materno, participó de la Copa del Mundo de Francia y es uno de los referentes de la selección que quedó en la sexta ubicación del ranking. Su potencia para portar pelotas lo convierte en un jugador indispensable para Gregor Townsend.

El ala australiano Max Jorgensen (centro) es tackleado por el apertura escocés Finn Russell (oculto) durante el partido de rugby de la Nations Championship entre Escocia y Australia ANDY BUCHANAN - AFP

Australia no encuentra el norte en el nuevo ciclo de Les Kiss. Aún con algunos indicios positivos en los primeros partidos, no logra consolidar un equipo. Su columna vertebral es endeble: el apertura rota constantemente, el medioscrum, Ryan Lonergan, no termina de dar el salto, mientras que Tom Wright todavía no volvió en su esplendor después de una larga lesión. Entre los forwards Billy Pollard está lejos de ser un hooker de elite. Harry Wilson, el capitán, es el único que está afianzado en los puestos primordiales en la estructura de un equipo. Harry Potter y Max Jorgensen, sus wingers, apoyaron los tries en Murrayfield, aunque no alcanzó para evitar la cuarta derrota consecutiva, luego de las sufridas ante Nueva Zelanda, en dos oportunidades, e Inglaterra.

El panorama del Nations Championship quedó abierto en la previa de la última fecha antes de las finales en Twickenham. En la Zona Sur, las derrotas de Nueva Zelanda y Sudáfrica favoreció a los All Blacks, que rescató dos puntos bonus defensivos y depende de sí mismo para clasificar a la final. Argentina superó a Australia en la tabla en la lucha por el tercer puesto, aunque tendrá un rival más complejo para el cierre. En la Zona Norte, Francia lidera en solitario con 21 unidades, una por encima de Irlanda e Inglaterra, que jugarán antes.

El escocés Finn Russell, a la izquierda, es interceptado por el australiano Len Ikitau Scott Heppell - AP

La última jornada se disputará el sábado 21 de noviembre, con seis encuentros en tres horarios distintos. A las 11:10 de Argentina, Inglaterra recibirá a Nueva Zelanda y Escocia hará lo propio con Japón. A las 13:40 Irlanda-Sudáfrica se llevará todas las miradas, mientras que Italia y Fiji buscarán su primer triunfo en la competencia. Es muy posible que se vuelvan a ver las caras en el emparejamiento del sexto puesto a la semana siguiente. En el último turno, Francia-Argentina, en París, será el choque de gala, aunque la trascendencia de ese partido podría cambiar a último momento: si Irlanda ni Inglaterra suman punto bonus, Francia se asegurará el primer puesto antes de jugar. Al mismo tiempo, Gales y Australia chocarán en Cardiff.

Síntesis

Escocia: Blair Kinghorn; Kyle Steyn, Huw Jones, Tom Jordan y Darcy Graham; Finn Russell (capitán) y Ben White; Rory Darge, Jack Dempsey y Matt Fagerson; Scott Cummings y Gregor Brown; Zander Fagerson, Ewan Ashman, y Rory Sutherland.

Cambios: PT: 24 minutos Max Williamson por Cummings. ST: 5, Pierre Schoeman por Sutherland; 10, Josh Bayliss y Jamie Dobie por Dempsey y White; 22, Gregor Hiddleston por Ashman y Will Hurd por Zander Fagerson; 69, Ollie Leatherbarrow por Matt Fagerson; 35, Stafford McDowall por Jordan.

Entrenador: Gregor Townsend.

Australia: Tom Wright; Max Jorgensen, Joseph-Aukuso Suaalii, Len Ikitau y Harry Potter; Carter Gordon y Ryan Lonergan; Fraser McReight, Harry Wilson y Rob Valetini; Jeremy Williams y Josh Canham; Allan Alaalatoa, Billy Pollard y Angus Bell.

Cambios: ST: 12, Taniela Tupou or Alaalatoa; 16, Brandon Paenga-Amosa por Pollard y Tom Hooper por Valetini; 21, Isaac Kailea por Bell y Lachlan Shaw por Canham; 23, Filipo Daugunu por Potter; 29, Ben Donaldson por Ikitau; 35, Tate McDermott por Lonergan.

Entrenador: Les Kiss.

Primer tiempo: 8 minutos, try de Matt Fagerson (E); 11, try de Potter (A); 28, gol de Russell por try de Dempsey (E). Resultado parcial: Escocia 12-5 Australia.

Segundo tiempo: 34, penal de Russell (E); 39, gol de Donaldson por try de Jorgensen (A). Resultado parcial: Escocia 3-7 Australia.

Amarillas: 5 minutos, Pollard (A)

Árbitro: James Doleman (Nueva Zelanda)

Estadio: Murrayfield, Edimburgo.