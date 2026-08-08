Felipe Contepomi, después de la derrota de los Pumas: “Estoy orgulloso de los chicos”

Para un animal competitivo como Felipe Contepomi, volverse a su casa con una derrota nunca va ser satisfactorio. “Me duele perder más de lo que disfruto ganar”, es una de sus frases cabeceras. Esta vez, el análisis post partido se basó en el rendimiento antes que en el resultado.

“Nosotros estamos acá para ganar”, comenzó diciendo en la sala de conferencias del Amalfitani. “Entendemos que somos juzgados externamente por el resultado, pero internamente nosotros nos evaluamos de una manera distinta que va más allá. Tenemos un propósito, ciertas cosas que decimos que queremos hacer y nos proponemos ante cada partido y nos evaluamos por eso. No sé si me voy conforme, pero la verdad es que estoy orgulloso de lo que hicieron los chicos, por la preparación y por cómo se dio el partido. Después, el resultado se da un día para un lado y otro día para otro. Pero también hay que ponerlo contextualmente y entender que Sudáfrica es el mejor equipo en el mundo”.

Sin la mayoría de los titulares, con cuatro debutantes y cinco jugadores con cinco o menos caps, los Pumas cayeron 17-10 ante los bicampeones del mundo y cerca estuvieron de empatarlo sobre el final. “Nosotros nos evaluamos por las cosas que decimos que vamos a hacer y si hicimos o no las hicimos, y muchas de ellas por suerte las hicimos”, dijo el entrenador, profundizando el concepto. “Hay cosas para mejorar, vamos a hablarlas, pero jugamos contra el mejor equipo del mundo y fuimos competitivos”.

Una de las principales diferencias respecto de los partidos previos estuvo en el costado defensivo. “El desafío es muy grande contra un equipo como Sudáfrica. Hubo secuencias larguísimas donde tuvimos que defender y se defendió muy bien”, aceptó Felipe, que también se refirió a los beneficios del Super Rugby Americas, de donde surge el recambio: “El balance hoy es más que positivo, porque creo que es el sistema y las campañas y demás poder tener una preparación a nivel profesional. Nosotros ponemos los mejores 23 que creemos que nos puedan representar y que están disponibles por distintas circunstancias. Entonces, cuando aparecen esas oportunidades, que algunos chicos puedan dar ese salto está buenísimo”.

Finalmente, elogió a los más experimentados: “Hay que rescatar el grupo de líderes, fue increíble porque muchos de los chicos los copian. Por ejemplo, Pablo Matera es un ejemplo en cuanto a lo que hay que hacer, cómo hacerlo, los estándares que hay que tener. No se negocia en eso”.