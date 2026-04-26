Fiesta completa: Newman brilló en el clásico contra Champagnat con una goleada histórica
En apenas el tercer cruce en 15 años, el campeón de URBA atropelló a su adversario y quedó en la línea de los escoltas en el Top 14
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No bajó la intensidad y aceleró. Lo construyó, peleó y lo gozó. Newman mostró su mejor versión del 2026, completó 80 minutos convincentes y goleó por 47-8 a Champagnat, con la mayor diferencia en el historial en el clásico de colegios. Luego de seis fechas del Top 14, quedó como uno de los escoltas del líder, Hindú, que además es su próximo rival.
El color de la gente, las banderas, el folklore y las cargadas tiñeron un clásico que sostiene su mística, a pesar de la discontinuidad: fue apenas el tercer enfrentamiento en los últimos 15 años, luego de los dos del 2024, cuando Champagnat estaba de regreso en el Top 12. El conjunto de Estancias del Pilar transcurrió años en los torneos de ascenso y procura afianzarse en la máxima categoría de URBA, ahora de 14 clubes. La realidad de Newman es disímil; tras lograr el primer cetro de su historia, dio vuelta la página y se mantiene muy alto en la tabla.
El Cardenal se da el gusto de rotar sin que se resienta la estructura: en el clásico debutaron como titulares Marcos Garibaldi, Bautista Bonasso y Franco Longinotti. “Tuvimos tres debuts de jugadores de la camada 2004 y está buenísimo que lo vivan entre ellos. Se vivió y se sintió una fiesta”, subrayó Joaquín De la Vega, capitán por la ausencia del lesionado Alejandro Urtubey. Gran parte del éxito de Newman radica en su nutrido plantel. Teófilo Garay, capitán de la intermedia campeona en el 2025, fue una de las figuras del clásico por su aspereza y su actividad.
“Se viene trabajando de una misma forma desde hace muchos años, se empezó a ver sus frutos hace un tiempo y ahora seguimos capitalizándola”, destacó De la Vega, ex integrantes de Pumas 7s, que cumplió 100 partidos en la primera división de su club. El tercera línea fue uno de los puntos altos de un equipo que no tuvo fisuras, y sí aplomo y paciencia para construir el resultado. En sus primeras dos incursiones en los 22 metros ajenos sumó con el pie de Gonzalo Gutiérrez Taboada.
A los 20 minutos, una acción empezó a marcar el termómetro del partido: en el primer scrum, Newman arrolló a su rival y generó una infracción a cinco metros del in-goal, y Beltrán Salese anotó el primer try luego del empuje del maul. En 2026, el hooker es el reemplazante del histórico Marcelo Brandi, que se retiró tras la obtención del Nacional de Clubes, a fines del año pasado.
A partir de esa conquista Newman tomó el control del partido. Tackleó con fiereza y fue ampliamente dominador en las formaciones fijas. “Estuvimos fuertes en las bases: el scrum, la defensa del line y la defensa general. Champa propone mucho, mueve la pelota y busca vértigo. Tuvimos un par de distracciones por las que nos marcaron puntos, pero nos hicimos fuertes en defensa. Después, el ataque veno cuando dominamos el contacto y los frustramos en defensa”, explicó De la Vega, una pesadilla en los line-outs ejecutados por el adversario. El local robó cuatro pelotas en la hilera y generó cuatro penales en el scrum, la formación que más está sufriendo Champagnat en su regreso a la máxima categoría.
A partir de la defensa llegó un try de Gutiérrez Taboada, el símbolo del campeón que desafía a su documento. Próximo a cumplir 39 años, sigue marcando la diferencia con sus cambios de ritmo y sus aceleraciones. El 10 aportó 22 puntos y se lució a la par de Lucas Nava, destacado por la dinámica que imprimió a los ataques.
En los primeros 20 minutos del segundo tiempo Newman tuvo un bache, entre algunos lines perdidos y pelotas que se fueron al piso, pero en el tramo final marcó la diferencia, en parte gracias a cuatro jugadores que ingresaron frescos desde el banco, sin minutos recientes en la intermedia. El Cardenal sometió al visitante y Champagnat terminó bajando la guardia, con varios jugadores acalambrados, síntoma de la intensidad que le propuso el local.
Manuel Lozano, Simón Prince y Paul Cardinal (fundamental en el juego aéreo) aumentaron la ventaja, y el último try fue una joya: una sutileza de Gutiérrez Taboada con el pie para que apoyara Longinotti, uno de los debutantes. Hay diecisiete años de margen entre los dos, pero también una combinación generacional. Con una sonrisa, Scooby fue a abrazar al juvenil, pateó a los palos y salió reemplazado bajo una lluvia de aplausos.
El grito bordó tras la ronda final fue unánime. “Vamos, vamos, los pibes”, sonó, con los debutantes como protagonistas en los festejos, luego de una goleada histórica. Los 39 tantos son la máxima brecha en el clásico y expusieron la distancia que hay entre ambos clubes en la actualidad. Por su lado, evidenció su desazón Champagnat, que está construyendo partido tras partido en su regreso a la elite. Superó a CUBA, Belgrano y Buenos Aires y cayó frente a CASI, SIC y Newman, tres de los que se perfilan como para quedar entre los mejores cuatro.
La goleada de Newman en el clásico
Mientras, el campeón sigue a paso firme y tuvo completa su fiesta.
Síntesis de Newman 47 - Champagnat 8
- Newman: Juan Bautista Daireaux; Carlos Vela, Benjamín Lanfranco, Tomás Keena y Franco Longinotti; Gonzalo Gutiérrez Taboada y Lucas Nava; Joaquín de la Vega (capitán), Teófilo Garay y Benjamín Bonasso; Marcos Garibaldi y Paul Cardinal; Bautista Bosch, Beltrán Salese y Miguel Prince A.
- Cambios: ST, 10 minutos, Manuel Lozano por Bosch y Rodrigo Díaz de Vivar por Garibaldi; 13, James Wright por Longinotti (temporario); 14, Fermín Perkins por Salese y Simón Prince por Keena; 33, Wright por Miguel Prince y Facundo Torello por Nava, y 38, Florencio Llerena por Gutiérrez Taboada y Pablo Fortín por Cardinal.
- Entrenadores: Santiago Piccaluga, Marcos Ayerza y Patricio O’Connor.
- Champagnat: Gonzalo Costaguta; Facundo Rufino, Tomás Cotter Daireaux, Joaquín Bottazzi y Bautista Rodríguez Navarro; Santos Panelo (capitán) y Juan Segundo Panelo; Tobías Rivas Orozco, Nicolás Rojo y Matías Alonso Boto A; Santiago Escuti y Francisco Castelli; Marcos Magaró, Fernando Rodríguez Pascarella y Honorio Basualdo Quintana.
- Cambios: ST, Simón Zapella por Bottazzi; 15, Tomás Yanzón por Magaró y Simón De Olmos por Cotter Daireaux (temporario); 25, Alberto Adissi por Basualdo Quintana, Simón de Olmos por Rodríguez Navarro, Simón Panelo por Rodríguez Pascarella y Francisco de Gregorio por Castelli, y 33, Pedro del Piano por Santos Panelo e Iñaki Ustariz por Rivas Orozco.
- Entrenadores: Máximo Amadeo, Horacio Brave y Joaquín Chiloteguy.
- Primer tiempo: 5 minutos, penal de Gutiérrez Taboada (N); 8, penal de Costaguta (Ch); 12, penal de Gutiérrez Taboada (N); 22, gol de Gutiérrez Taboada por try de Salese (N); 28, gol de Gutiérrez Taboada por try propio (N); 35, penal de Gutiérrez Taboada (N), y 37, try de Bottazzi (Ch.). Amonestados: 17, Alonso Boto (Ch.). Resultado parcial: Newman 23 vs. Champagnat 8.
- Segundo tiempo: 22 minutos, gol de Gutiérrez Taboada por try de Lozano (N); 28, gol de Gutiérrez Taboada por try de Simón Prince (N); 32, try de Cardinal (N), y 38, try de Longinotti (N). Amonestados: 11, Miguel Prince (N). Resultado parcial: Newman 24 vs. Champagnat 0.
- Árbitro: Juan Sebastián Maio.
- Cancha: Newman.
- Intermedia: Newman 55 vs. Champagnat 20.
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