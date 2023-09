escuchar

Este sábado se llevó a cabo el segundo día de actividad del Mundial de rugby Francia 2023. Se desarrollaron cuatro partidos, incluido el debut de los Pumas, que sufrieron en demasía y fueron derrotados por Inglaterra por 27-10. Además, Irlanda vapuleó a Rumania por 82-8, Italia goleó a Namibia por 52-8 y Australia derrotó a Georgia por 35-15. Este domingo continúa la acción con otros tres partidos: Japón vs. Chile, Sudáfrica vs. Escocia y Gales vs. Fiyi. Todos los encuentros se transmiten en vivo por Star+.

Mateo Carreras se lamenta luego de la caída de los Pumas ante Inglaterra en el debut CLEMENT MAHOUDEAU - AFP

Fixture y resultados del Mundial de Rugby

* Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Primera etapa

Grupo A

Fecha 1

Francia 27 - 13 Nueva Zelanda.

Italia 52 - 8 Namibia.

Fecha 2

Francia vs. Uruguay - Jueves 14 de septiembre a las 16 en Lille.

Nueva Zelanda vs. Namibia - Viernes 15 de septiembre a las 16 en Toulouse.

Fecha 3

Italia vs. Uruguay - Miércoles 20 de septiembre a las 12.45 en Niza.

Francia vs. Namibia - Jueves 21 de septiembre a las 16 en Marsella.

Fecha 4

Uruguay vs. Namibia - Miércoles 27 de septiembre a las 12.45 en Lyon.

Nueva Zelanda vs. Italia - Viernes 29 de septiembre a las 16 en Lyon.

Fecha 5

Nueva Zelanda vs. Uruguay - Jueves 5 de octubre a las 16 en Lyon.

Francia vs. Italia - Viernes 6 de octubre a las 16 en Lyon.

Grupo B

Fecha 1

Irlanda 82 - 8 Rumania.

Sudáfrica vs. Escocia - Domingo 10 de septiembre a las 12.45 en Marsella.

Fecha 2

Irlanda vs. Tonga - Sábado 16 de septiembre a las 16 en Nantes.

Sudáfrica vs. Rumania - Domingo 17 de septiembre a las 10 en Bordeaux.

Fecha 3

Sudáfrica vs. Irlanda - Sábado 23 de septiembre a las 16 en Saint-Denis.

Escocia vs. Tonga - Domingo 24 de septiembre a las 12.45 en Niza.

Fecha 4

Escocia vs. Rumania - Sábado 30 de septiembre a las 16 en Lille.

Sudáfrica vs. Tonga - Domingo 1 de octubre a las 16 en Marsella.

Fecha 5

Irlanda vs. Escocia - Sábado 7 de octubre a las 16 en Saint-Denis.

Tonga vs. Rumania - Domingo 8 de octubre a las 12.45 en Lille.

Grupo C

Fecha 1

Australia 35 - 15 Georgia.

Gales vs. Fiji - Domingo 10 de septiembre a las 16 en Bordeaux.

Fecha 2

Gales vs. Portugal - Sábado 16 de septiembre a las 12.45 en Niza.

Australia vs. Fiji - Domingo 17 de septiembre a las 12.45 en Saint-Étienne.

Fecha 3

Georgia vs. Portugal - Sábado 23 de septiembre a las 9 en Toulouse.

Gales vs. Australia - Domingo 24 de septiembre a las 16 en Lyon.

Fecha 4

Fiji vs. Georgia - Sábado 30 de septiembre a las 12.45 en Bordeaux.

Australia vs. Portugal - Domingo 1 de octubre a las 12.45 en Saint-Étienne.

Fecha 5

Gales vs. Georgia - Sábado 7 de octubre a las 10 en Nantes.

Fiji vs. Portugal - Domingo 8 de octubre a las 16 en Toulouse.

Grupo D

Fecha 1

Inglaterra 27 - 10 Argentina.

Japón vs. Chile - Domingo 10 de septiembre a las 8 en Toulouse.

Fecha 2

Samoa vs. Chile - Sábado 16 de septiembre a las 10 en Bordeaux.

Inglaterra vs. Japón - Domingo 17 de septiembre a las 16 en Niza.

Fecha 3

Argentina vs. Samoa - Viernes 22 de septiembre a las 12.45 en Saint-Étienne.

Inglaterra vs. Chile - Sábado 23 de septiembre a las 12.45 en Lille.

Fecha 4

Japón vs. Samoa - Jueves 28 de septiembre a las 16 en Toulouse.

Argentina vs. Chile - Sábado 30 de septiembre a las 10 en Nantes.

Fecha 5

Inglaterra vs. Samoa - Sábado 7 de octubre a las 12.45 en Lille.

Japón vs. Argentina - Domingo 8 de octubre a las 8 en Nantes.

El campeón del Mundial de rugby levantará el trofeo Webb Ellis en Saint-Denis el 28 de octubre ANNE-CHRISTINE POUJOULAT - AFP

Cuartos de final

1° grupo C vs. 2° grupo D - Sábado 14 de octubre a las 12 en Marsella.

1° grupo B vs. 2° grupo A - Sábado 14 de octubre a las 16 en Saint-Denis.

1° grupo D vs. 2° grupo C - Domingo 15 de octubre a las 12 en Marsella.

1° grupo A vs. 2° grupo B - Domingo 15 de octubre a las 16 en Saint-Denis.

Semifinales

Ganador 1 vs. Ganador 2 - Viernes 20 de octubre a las 16 en Saint-Denis.

Ganador 3 vs. Ganador 4 - Sábado 21 de octubre a las 16 en Saint-Denis.

Partido por el tercer puesto

Perdedor 1 vs. Perdedor 2 - Viernes 27 de octubre a las 16 en Saint-Denis.

Final

Ganador 1 vs. Ganador 2 - Sábado 28 de octubre a las 16 en Saint-Denis.