Este viernes, desde las 16 (hora argentina), Francia e Italia se enfrentan en un partido correspondiente a la última fecha del grupo A del Mundial de Rugby de Francia 2023. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del inglés Karl Dickson, se disputa en el Groupama Stadium de Lyon y se puede ver en vivo únicamente por streaming por intermedio de la plataforma Star+, que transmite todos los encuentros de la Copa del Mundo. Además, también existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto a través de canchallena.com.

El combinado local ya se aseguró su presencia en los cuartos de final, pero necesita un triunfo para consolidarse en lo más alto de la tabla, por encima de Nueva Zelanda, lo que le permitiría evitar en dicha instancia al N°1 del ranking internacional, Irlanda. Sin embargo, de todas maneras deberá enfrentarse a Sudáfrica, otro de los grandes candidatos al título, ya que es el seleccionado que, hasta el momento, estaría finalizando en el segundo lugar del grupo B.

Francia es uno de los grandes candidatos a quedarse con el título en el vigente Mundial de rugby CHRISTOPHE SIMON - AFP

La Azzurri, por su parte, se juega la última ficha para intentar meterse entre los ocho mejores de la Copa del Mundo. Necesita ganar. Ningún otro resultado le sirve. Y nada menos que ante el local que, a su vez, se perfila como favorito a quedarse con el trofeo y que, como si fuera poco, acumula pleno de victorias en lo que va del certamen ecuménico (27 a 13 vs. Nueva Zelanda, 27 a 12 vs. Uruguay y 96 a 0 vs. Namibia). Un panorama, cuanto menos, complejo para el equipo dirigido por el neozelandés Kieran Crowley.

Francia vs. Italia: todo lo que hay que saber

Fecha 5 del grupo A del Mundial de rugby Francia 2023.

Día : Viernes 6 de octubre.

Hora : 16 (horario argentino).

Estadio : Groupama Stadium de Lyon, Francia.

: Groupama Stadium de Lyon, Francia. Árbitro: Karl Dickson (Inglaterra).

Francia vs. Italia: cómo ver online

El encuentro entre franceses e italianos se disputa este viernes a las 16 (hora argentina) en el Groupama Stadium de Lyon, y se puede ver en vivo únicamente por streaming por intermedio de la plataforma Star+. Además, también existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto a través de canchallena.com.

Tabla de posiciones del Grupo A

GRUPO A

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Francia corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, Betsson pagará cuotas de apenas 1.02. En contrapartida, un hipotético triunfo de Italia repaga 14.50 y un empate, resultado poco habitual en el rugby, paga hasta 29.00.

Formaciones confirmadas

Francia

Titulares : 1 Cyril Baille, 2- Peato Mauvaka, 3- Uini Atonio, 4- Cameron Woki, 5- Thibaud Flament, 6- Anthony Jelonch, 7- Charles Ollivon (c), 8- Gregory Alldritt, 9- Maxime Lucu, 10- Matthieu Jalibert, 11- Louis Bielle-Biarrey, 12- Jonathan Danty, 13- Gael Fickou, 14- Damian Penaud, 15- Thomas Ramos.

: 1 Cyril Baille, 2- Peato Mauvaka, 3- Uini Atonio, 4- Cameron Woki, 5- Thibaud Flament, 6- Anthony Jelonch, 7- Charles Ollivon (c), 8- Gregory Alldritt, 9- Maxime Lucu, 10- Matthieu Jalibert, 11- Louis Bielle-Biarrey, 12- Jonathan Danty, 13- Gael Fickou, 14- Damian Penaud, 15- Thomas Ramos. Suplentes: 16- Pierre Bourgarit, 17- Reda Wardi, 18- Dorian Aldegheri, 19- Romain Taofifenua, 20- Francois Cros, 21- Baptiste Couilloud, 22- Yoram Moefana, 23- Melvyn Jaminet.

Italia

Titulares : 1 Simone Ferrari, 2- Hame Faiva, 3- Pietro Ceccarelli, 4- Niccolo Cannone, 5- Federico Ruzza, 6- Sebastian Negri, 7- Michele Lamaro (c), 8- Lorenzo Cannone, 9- Stephen Varney, 10- Tommaso Allan, 11- Montanna Ioane, 12- Paolo Garbisi, 13- Juan Ignacio Brex, 14- Pierre Bruno, 15- Ange Capuozzo.

: 1 Simone Ferrari, 2- Hame Faiva, 3- Pietro Ceccarelli, 4- Niccolo Cannone, 5- Federico Ruzza, 6- Sebastian Negri, 7- Michele Lamaro (c), 8- Lorenzo Cannone, 9- Stephen Varney, 10- Tommaso Allan, 11- Montanna Ioane, 12- Paolo Garbisi, 13- Juan Ignacio Brex, 14- Pierre Bruno, 15- Ange Capuozzo. Suplentes: 16- Marco Manfredi, 17- Federico Zani, 18- Marco Riccioni, 19- David Sisi, 20- Manuel Zuliani, 21- Alessandro Fusco, 22- Luca Morisi, 23- Lorenzo Pani.