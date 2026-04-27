Argentinos en Europa: el festejo a lo Topo Gigio y el Puma que recibió una tarjeta naranja

Las ligas europeas entran en su etapa de definiciones y se empiezan a definir los clasificados. Felipe Contepomi sigue atentamente a sus dirigidos para evaluar y diagramar los tests de julio de los Pumas: lo que estén involucrados en la final del Top 14 francés no estarán para el primer test del año ante Escocia, en Córdoba, mientras que los que disputen la final de Premiership inglesa si se los permitirá el calendario.

En Inglaterra, Bristol Bears dio un gran paso en su objetivo de clasificarse a las semifinales. Como visitante superó 52-19 a Newcastle Red Bulls, con un gran rendimiento de Matías Moroni, el centro argentino que a los 35 años sigue compitiendo por un lugar en los Pumas. El back se lució tanto en ataque como en defensa y apoyó con un try, con festejo incluido: confeso hincha de Boca, lo celebró con el gesto del Topo Gigio ante su ex equipo. Además, fue protagonista de uno de los mejores tries del fin de semana, con un sombrero y una asistencia para la conquista de Richard Lane.

🙌🏻 ¡Tute Moroni en modo Román!



En la victoria de Bristol Bears sobre Newcastle por 52-19, el back argentino firmó una gran conquista y festejó a lo Topio Gigio.



➕ Mirá el mejor rugby en #DisneyPlus Plan Premium. pic.twitter.com/frQkJNfr6j — ScrumRugby (@ScrumESPN) April 24, 2026

El argentino estuvo en la terna al mejor jugador del partido, que terminó recibiendo su compañero Benhard Janse van Rensburg. El sudafricano valoró el trabajo de Moroni en la entrevista post partido: “Me encanta jugar con él. Desde que llegó al Bristol, se me acercaba y me decía: ‘Amigo, decime qué tengo que hacer y lo voy a hacer’. Así que me encanta jugar con él. Simplemente cumple con su trabajo, se esfuerza muchísimo y nunca se rinde”, valoró van Rensburg, uno de los mejores centros de la liga inglesa.

En Bristol salió reemplazado en el primer tiempo Benjamín Grondona por un golpe en el brazo y se suma a la lista de lesionados, que tiene, entre otros, a su hermano Santiago y a Pedro Rubiolo. Con cuatro fechas por jugar, los Bears quedaron a un punto del cuarto, Exeter Chiefs, que perdió 34-31 ante Gloucester. El Harlequins de los argentinos no levanta cabeza y perdió 52-33 ante Sale Sharks. Guido Petti jugó como tercera línea y apoyó un try con una carrera de 40 metros, dejando a varios rivales en el camino. Joaquín Moro cumplió una buena tarea en Leicester Tigers, que se le escapó un partido clave ante Saracens (Lucio Cinti entró ocho minutos y fue amonestado).

La tarjeta para Kremer y los 100 partidos de De la Fuente

En el cierre de la fecha del Top 14, Marcos Kremer fue sancionado con una tarjeta naranja, una implementación de la liga francesa para esta temporada: cumple el mismo rol que la roja de 20 minutos y el jugador sancionado puede ser reemplazado por un compañero después de ese lapso de tiempo. A los 22 minutos el entrerriano fue expulsado por un tackle peligroso sobre Kalvin Gourgues. Sin embargo, Clermont logró un triunfo muy valioso: perdía 21-0 como visitante ante el líder Toulouse y lo terminó ganando 27-21, con la presencia de Bautista Delguy durante los 80 minutos para quedar quinto en la tabla.

Domingo Miotti volvió a ser decisivo en Montpellier y fecha tras fecha reafirma que es una de las grandes figuras de la temporada del Top 14. A un minuto del final acertó el penal en el resonante triunfo ante Bordeaux Begles como visitante. El tucumano aportó 13 puntos con el pie en una de las revelaciones de la temporada; Montpellier quedó como uno de los escoltas del Toulouse en la lucha por las semifinales de la liga francesa (el primero y el segundo se clasifican directo a las semifinales, mientras que el tercero frente al sexto y el cuarto frente al quinto definen a los otros semifinalistas).

El otro que marcha segundo es Pau, que cayó ajustadamente ante el Stade Francais, pero rescató un punto bonus. Julián Montoya apoyó el primer try de su equipo y Facundo Isa también fue titular. Otro que marcó el fin de semana fue Gerónimo Prisciantelli en la goleada de Racing 92 frente al débil Montauban.

Jerónimo De la Fuente fue reconocido en Perpignan, en el día que cumplió 100 partidos en el club. Llegó en el 2020 tras la disolución de Jaguares y en la primera temporada logró el ascenso al Top 14. Luego se asentó como líder, fue elegido como capitán y el sábado se convirtió en centenario, aplaudido por el ferviente público catalán. Perpignan cayó 31-29 ante La Rochelle (Joel Sclavi titular). Benjamín Urdapilleta aportó 19 puntos y su férrea defensa, mientras que también participaron Joaquín Oviedo e Ignacio Ruiz.

La próxima semana las ligas detendrán su actividad por las Copas Europeas. En la Championship Cup, el Toulon de Tomás Albornoz visitará a Leinster el sábado a las 11 en la primera semifinal. El domingo, el Bath de Santiago Carreras hará lo propio ante Bordeaux Begles, el último campeón, también a partir de las 11.