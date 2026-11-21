Se conmemoran en estos días 181 años del Combate de la Vuelta de Obligado, cuando la precaria flota argentina al mando del general Lucio Mansilla se enfrentó a la poderosa armada francesa en un codo del río Paraná, frente a las costas de esa localidad, cercana a San Pedro, en la provincia de Buenos Aires. Ante la desigualdad armamentística, pero con la ventaja de conocer el terreno, Mansilla hizo tender tres gruesas cadenas de costa a costa para frenar el avance enemigo. La estrategia no alcanzó para ganar la batalla, aunque sí disminuyó al enemigo, a punto tal que finalmente cedió en sus intenciones intervencionistas.

Lejos de entrar en comparaciones bélicas, la efeméride sirve de analogía para ilustrar el relieve que presenta el partido de hoy. Justo cuando los Pumas navegan por una laguna de falta de confianza y vulnerabilidad se encuentran con esta tormenta perfecta que es la selección de Francia. El bicampeón del Seis Naciones llega con el pecho hinchado luego de haber derrotado a los Springboks, lidera la Conferencia Norte y va en busca de la final del Nations Championship.

El capitán Julián Montoya, un regreso muy importante en la formación de los Pumas X @lospumas

La cita que le espera a la Argentina, a las 17.10 en el Stade de France de París, es la más exigente de este año. Más allá de que existe la posibilidad de finalizar terceros en la zona y luchar por el quinto puesto, se trata de un objetivo secundario. Pelear arriba en este nuevo certamen que complementa a las ventanas era una de las metas que se habían propuesto los jugadores en la concentración realizada en Londres en marzo pasado. Hoy, no obstante, la premisa es recuperar ese espíritu que, en los dos años previos, le permitió ganarse el respeto de los rivales más encumbrados.

Por primera vez desde que Felipe Contepomi asumió el mando, el equipo atraviesa un bajón. El año comenzó de manera irregular, con una victoria en seis encuentros, pero el condicionante de las bajas y las buenas actuaciones permitían relativizar esos resultados aun en la derrota. En esta gira por Europa, en cambio, involucionó. La derrota ante Irlanda por 42-12 fue la peor actuación de este período. La mejoría ante Italia fue casi imperceptible y la actuación volvió a ser deficitaria; al menos se arañó un triunfo (19-14) que permitió trabajar con mayor tranquilidad y, acaso, recuperar algo de confianza.

Para hacerles frente a los soldados de Fabien Galthié será necesario dar un salto grande de calidad en el juego y en la actitud. Habrá que recuperar aquellas armas que identifican a los Pumas y que este equipo supo enarbolar no hace tanto tiempo: la fiereza en el tackle, la urgencia por recobrar la pelota, el atrevimiento para lastimar desde cualquier lado.

Bautista Delguy (titular) y Rodrigo Isgró (suplente) tendrán la difícil misión de contener a los velocísimos wings franceses X @lospumas

Con ese fin, Contepomi pone en la cancha el pack más pesado posible. Regresa Julián Montoya, tras superar una lesión; vuelve Tomás Lavanini, ausente en los primeros dos partidos de la gira; Facundo Isa salta a la titularidad; se mantiene Juan Martín Scelzo, ahora como ala. La apuesta entraña un doble riesgo. Servirá para imponerse (o contrarrestar) el scrum y maul rival, para ganar el punto de contacto, pero resulta en un equipo más lento. El ruck es uno de los flancos débiles en lo que va de la ventana y la falta de vuelo de parte de los backs responde en parte a las dificultades para liberar rápido la pelota.

Entre los backs resalta la apuesta otra vez por Simón Benítez Cruz como medio-scrum y la aparición de Agustín Moyano en el banco; evidentemente, Gonzalo García no atraviesa su mejor momento. El ingreso de Lucio Cinti es obligado (Justo Piccardo está al límite desde lo físico) y Gerónimo Prisciantelli recibe una nueva chance en el fondo después de quedar en deuda en sus anteriores presentaciones este año.

Galthié también sacó toda su artillería. No especuló con el mal momento de los argentinos y la posibilidad de hacer descansar a algunos jugadores de cara a una posible final. Un triunfo con bonus le asegura el pase, pero sin bonus depende de que Inglaterra no sume de a cinco ante Nueva Zelanda. Encima cuenta con el regreso de Matthieu Jalibert luego de ensayar con dos medio-scrums ante los Springboks. Vuelve a apostar por el jugador de seven Esteban Capilla, que intentará emular lo que hizo Manuel Zuliani el sábado en Génova: una pesadilla en cada punto de contacto.

Simón Benítez Cruz en la inmensidad del Stade de France; Felipe Contepomi vuelve a confiarle la camiseta 9. X @lospumas

¿De qué tienen que cuidarse los Pumas? De todo. Francia es un equipo completo. Un pack dominante, formaciones fijas sólidas, buen juego aéreo, mentalidad de hierro, backs creativos y rápidos, sin contar la capacidad individual de Antoine Dupont. ¿Pueden los Pumas contrarrestar esto? Las apuestas le juegan en contra, aunque en el pasado reciente dieron muestras de tener la capacidad de hacerlo. Conservar el ímpetu durante los 80 minutos es fundamental, otro ítem en el que han fallado en este noviembre lluvioso.

Este es el mismo equipo que venció a los Springboks, a los All Blacks y a Inglaterra, que le dio vuelta un partido increíble a Escocia y le propinó a Australia la goleada más abultada de su historia. Que contagiaba por su entrega y deleitaba con sus incursiones ofensivas. No puede haberse olvidado de jugar.

Además es el que no vence a una formación francesa con el equipo titular desde 2014 (también fue el último éxito como visitante). Tomás Lavanini, Guido Petti Pagadizábal y Facundo Isa daban sus primeros pasos en los Pumas y hoy vuelven al Stade de France.

Por la capacidad de desequilibrio del apertura Tomás Albornoz pasa buena parte de las posibilidades de ataque de los Pumas. X @lospumas

Los Pumas están terceros en su zona; no pueden mejorar esa posición ni caer más abajo del cuarto lugar en una pelea mano a mano con Australia, que visita a Gales. Un triunfo albiceleste será suficiente para conservar la ubicación y jugar el “Fin de Semana de Finales” en Londres por el 5° puesto del Nations Championship. De perder, todo dependerá de lo que ocurra en Cardiff a la misma hora. El rival en Twickenham derivará del desenlace de la parejísima Conferencia Norte: Escocia e Irlanda son los que tienen más chances de estar enfrente, pero hasta Inglaterra, Gales y hasta la propia Francia aparecen en el radar. Lo único seguro es que no será Italia.

Desde 2010, cada 20 de noviembre se conmemora en la Argentina el Día de la Soberanía Nacional en honor al Combate de la Vuelta de Obligado. En condiciones desfavorables, ahora en términos deportivos, Francia vuelve a estar enfrente. Depende de los Pumas recuperar la soberanía sobre su propio juego.

Las formaciones de Francia vs. Argentina