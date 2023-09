escuchar

LA BAULE-ESCOUBLAC (Francia).– Cuando ingresó para jugar los últimos ocho minutos ante Samoa y se preparó para formar un scrum, Agustín Creevy se encontró a su derecha con otro jugador veterano, apenas cuatro meses más joven que él. El ex capitán está a un partido de igualar a Marilo Ledesma como el argentino con más partidos en Mundiales. Además, comparte con otros siete Pumas el récord de más Mundiales disputados, cuatro. Un camino totalmente distinto recorrió Francisco Gómez Kodela para llegar al mismo lugar, al mismo scrum. A los 38 años, como Creevy, el pilar derecho es el jugador más longevo en haber debutado en un Mundial con la camiseta de los Pumas, una marca que, lejos de avergonzarlo, lleva con orgullo y enaltece una carrera de sacrificio y constancia y no exenta de contratiempos que retrasaron su desembarco en el seleccionado.

En el momento más esperado de su carrera lo atraviesa una doble sensación: la alegría por estar en el máximo escenario posible para cualquier jugador de rugby y la obligación de cumplir con las expectativas que hay depositados sobre el equipo. “Lo vivo con mucho orgullo, lo estoy disfrutando. Antes del partido con Inglaterra estaba un poco nervioso, pero es normal”, acepta Frankie. “Es diferente un mundial que un test match, hay mucha más presión. Pero se disfruta mucho sabiendo que es algo único”.

Francisco Gómez Kodela se mantuvo en la elite del rugby francés Stuart Walmsley

Formando en Belgrano Athletic, cuna de grandes pilares y uno de los mejores scrums de la Argentina, Gómez Kodela debutó en los Pumas a los 22 años, en un Sudamericano ante Uruguay en 2008, y en 2011 emigró al rugby de Francia. Desde entonces se mantuvo en la elite, actuando incesantemente en la primera división del certamen profesional más competitivo del mundo, primero en Biarritz, luego en Bordeaux-Bègles y hasta el final de la última temporada en Lyon. Es decir, acá es casi local. Tuvo su primer Test Match ante un equipo del Tier 1 en 2012, año en que durante la ventana de junio no eran convocados aquellos que actuaban en Europa y luego tomarían parte en el Rugby Championship, cuando jugó ante Italia y Francia en la Argentina. Santiago Phelan lo volvió a convocar a la gira de noviembre y la ventana de junio del año siguiente, pero cuando asumió Daniel Hourcade no fue más tenido en cuenta. Desde 2016, la prohibición que pesó sobre los que actúan en Europa terminó de cerrarle las puertas.

La inesperada revancha llegó luego del Mundial 2019, cuando la UAR levantó las barreras de la proscripción. La lesión de Enrique Pieretto auspició la convocatoria de Mario Ledesma y tuvo su segundo debut nada menos que en la histórica gesta de Parramatta, la primera para los Pumas ante los All Blacks. Fue titular y desde entonces se adueñó del puesto de pilar derecho, tanto en el resto del ciclo de Ledesma como después de la llegada de Michael Cheika. De los 19 partidos que lleva en esta segunda vida en el seleccionado, sólo en dos ingresó desde el banco.

A una edad en la que la mayoría de los jugadores ya dejó la actividad, Gómez Kodela se mantiene en forma para jugar al máximo nivel. No sólo es fundamental en el scrum, su especialidad, sino que se destapó como un gran tackleador, sobre todo en la primera línea de fuego.

El scrum es una instancia del juego determinante en el rugby actual y que ha sido deficitaria en los últimos años para los Pumas. La llegada de Frankie resultó una solución para el flanco derecho, pero la formación todavía está lejos de ser lo dominante que pretenden el staff y los jugadores. Ante Inglaterra comenzó bien, pero se fue debilitando a la par del rendimiento del equipo. El viernes contra Samoa dio un paso adelante y llevó para atrás al rival, y aunque no se trata de un parámetro de igual calibre, lograron el objetivo y sirve para tomar confianza.

"Estamos agarrando confianza y tratando de llevar a la cancha lo que entrenamos", apunta Gómez Kodela Stuart Walmsley

“Estamos muy contentos. Creo que nos habíamos propuesto jugar una final contra Samoa y así fue”, aceptó Gómez Kodela en la conferencia del miércoles. “Habíamos trabajado mucho el sector del scrum y del maul y me parece que se vio reflejado en la cancha. Si bien no todo fue perfecto, estamos contentos con la progresión y vamos encontrando la confianza que necesitamos para las dos finales que se nos vienen”.

Frankie ingresó desde el banco en ese encuentro, ya que en la semana previa algunas molestias no le habían permitido entrenarse en plenitud, pero asegura estar listo para el sábado, cuando los Pumas jugarán su tercer partido del Grupo D ante Chile, en la vecina ciudad de Nantes. “Estoy bien, perfecto. Sin ninguna molestia. A veces hay que trabajar un poquito diferenciado pero me parece que ya está atrás”, aclaró. Sin embargo, cabe esperar muchos cambios por parte de Cheika. “Para nosotros es la segunda final de las tres. Hoy en día no nos cambia el rival. Tenemos que preocuparnos por nosotros y por ganar.”

¿Con qué saldrán contentos del Stade de la Beaujoire? “Contentos nos vamos a ir si ganamos y más si ganamos como queremos”, responde el pilar. “Haciendo lo que entrenamos en la semana y lo que estamos planteando estos últimos días en la cancha. Me parece que es una combinación de la victoria con la forma. No hablo de resultados sino del juego que estamos tratando de llevar a cabo”.

Después del inicio lento de los Pumas en Francia 2023, se espera que lo mejor llegue en el momento de la verdad: el partido ante Japón, que se anticipa como una especie de octavo de final. El encuentro del sábado, entonces, representa una buena oportunidad de recuperar confianza y llegar a ese duelo en el punto óptimo.

Gómez Kodela, no obstante, tiene una mirada distinta de la situación: “Yo no lo veo tan así. Por ahí queríamos que el partido del despegue fuera Inglaterra y no pasó. Con Samoa quizás estaban esperando otra cosa, pero nosotros estamos agarrando confianza y tratando de llevar a la cancha lo que entrenamos. Puede salir un partido y al siguiente no. Así que no lo veo tanto como un despegue. Siento que es el partido para seguir trabajando y para seguir buscando confianza, porque son pocos partidos. Queda éste y Japón, y tenemos que ganarlos para seguir en competición. No veo que a partir de ahí nos vayamos a liberar, siento que eso va a ser progresivo y que puede aparecer un partido y el otro no”.

No tiene el mismo pedigree ni la misma popularidad que Creevy, pero tiene su propio récord: el debutante más longevo en un un Mundial en la historia de los Pumas. Por distintos caminos llegaron a empujar en el mismo scrum. Ahora, Frankie Gómez Kodela quiere meterse en el in-goal y llevar a los Pumas lo más lejos posible.

