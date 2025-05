Francisco Jorge estuvo internado más de dos semanas, perdió 18 kilos y volvió a jugar

En su carrera superó una rotura de los ligamentos cruzados de la rodilla, una hernia inguinal, una fractura en el pie y otra en el hombro, pero ninguna le generó tantas inquietudes como la situación que vivió el año pasado. El 18 de mayo del 2024 Francisco Jorge fue internado de urgencia, tras sufrir un golpe en la cabeza en uno de los clásicos de Pucará, ante San Albano. Estuvo inconsciente dos semanas, se operó nuevamente por un problema de respiración y después de un año volvió a las canchas.

“En mi cabeza nunca se me cruzó no volver a jugar. Si me decían que había alguna chance de que me pase algo, obviamente la decisión era que no”, admitió en una charla.

Francisco Jorge, rugbier de Pucará y ex de Pumas 7s, que el año pasado sufrió un golpe grave en la cabeza, estuvo internado unos 20 días y este fin de semana volvió a jugar en la preintermedia A del club.

El jugador de 25 años volvió a sumar minutos oficiales en el duelo de Preintermedia A ante Olivos. El fullback, sobrino del Cuta Jorge, una eminencia en el club, participó en diversos seleccionados: fue Pumita en el Mundial del Litoral de 2019 (reemplazó a Santiago Chocobares en el plantel), participó del Seven de la República con la URBA y de los Juegos Sudamericanos de Santa Marta 2023 en el rugby de playa. Santiago Gómez Cora lo convocó para integrar el plantel de los Pumas 7s durante el 2023. Por una mala posición corporal de la cabeza en un tackle, sufrió un traumatismo de cráneo que lo dejó tendido en el piso y se despertó después de dos semanas.

Inmediatamente lo trasladaron en una ambulancia de alta complejidad al Hospital Lucio Meléndez y luego fue derivado al Centro de Alta Complejidad de El Cruce, donde lo entubaron y lo estabilizaron. “En el primero me hicieron una tomografía y no salió muy bien. Se veía bastante grave. En el cruce me volvieron a hacer una tomografía y el cambio de una a otra fue drástico. Fue un panorama más alentador”.

–¿Qué recuerdos tenés de aquel día?

–De ese sábado no me acuerdo nada. Me acuerdo momentos de lo que había hecho el día anterior, pero de ese sábado ninguno, ni lo que hice a la mañana. Tampoco tengo el recuerdo del momento de levantarme: fue como algo progresivo, me iban sacando la sedación, me levantaba, me volvía a dormir. Cuando empecé a ser consciente, no sabía dónde estaba ni que me había pasado. Yo me levantaba y decía que me habían operado de la cadera, que me iba con la prótesis... Decía cualquier cosa, no sabía lo que había pasado. Tarde unos dos o tres días en caer lo que había sucedido.

–¿Volviste a ver el golpe?

–Sí, lo volví a ver muchas veces. Fue un golpe normal, pero la cabeza quedó mal. Lo vi varias veces porque quería entender dónde había golpeado… Yo fui compañero de colegio del hermano del chico de San Albano (Felipe Busto) y él iba a mi colegio. Después me escribió, hablamos y está todo bien. Fue una jugada normal dentro del rugby.

Francisco Jorge, rugbier de Pucará y ex de Pumas 7s, que el año pasado sufrió un golpe grave en la cabeza, estuvo internado unos 20 días y este fin de semana volvió a jugar en la preintermedia A del club Hernan Zenteno - La Nacion

–¿Cómo fue el proceso de recuperación?

–Apenas salí del hospital estaba destruido. Había perdido 18 kg y no me podía levantar de la cama. Fue muy de a poco. Fue ir acostumbrando el cuerpo a moverse a pequeños pasos. Arranqué kinesiología con ejercicios que me hacían parecer que era un bebe aprendiendo a caminar: talón-punta y ejercicios básicos. Estuve uno o dos meses así y después empecé a hacer unos ejercicios con más movimientos, pero en ese momento noté que no podía respirar bien.

–¿Qué pasó?

–En el hospital había tenido neumonía y a medida que iba sumando más cosas a la rutina, veía que me costaba más: me costaba caminar una cuadra, no me entraba aire. Me lo hice ver y tenía estenosis traqueal por las intubaciones que lastimaron la tráquea. Se me estaba cerrando y no me dejaba pasar el aire. Eso llevó a otra operación de tráquea en octubre. Me costaba mucho respirar, no podía hablar seguido. Estuve una semana internado porque era una zona complicada y no podía mover el cuello. Cualquier movimiento podía hacer que la tráquea se desprenda. El primer mes tuve el cuello para abajo para no estirarla.

–¿Siempre pensaste en volver a jugar?

–En mi cabeza nunca se me cruzó no volver a jugar. Si me decían que había alguna chance de que me pase algo, obviamente la decisión era que no. Pero si estaba todo bien, yo siempre dije que quería volver a jugar.

Francisco Jorge no recuerda el incidente con claridad que le marcó su carrera en el rugby local Hernan Zenteno - La Nacion

–¿No te dio temor el contacto físico?

–Mis viejos me dicen que no fui tan consciente de lo que me pasó. Yo no lo viví tanto como los que estuvieron afuera, si bien fui el que lo sufrió. Nunca tuve miedo de volver. De alguna manera lo tomé como cualquier otra lesión, que lamentablemente tuve muchas. Siempre conviví con eso y si me vuelve a pasar, será otra historia. Yo me rompí los ligamentos cruzados de la rodilla, tuve una hernia inguinal, una operación en el hombro, otra en el pie, sin contar todas las lesiones menores, pero soy un fanático de esto. Juego al rugby desde que tengo cuatro años y me encanta la vida de club. Nunca pensé en dejar de jugar, tuve millones de lesiones, pero me divierte jugar y mientras pueda voy a seguir. Voy a jugar hasta donde me dé, hasta donde lo sienta y dejé de ser un plan divertido.

–¿Cómo manejaste la ansiedad de volver?

–Se hizo larga la espera. Arranque la pretemporada con el visto bueno de los médicos, para poder jugar al rugby normalmente. Jugué un amistoso contra Manuel Belgrano y a los pocos minutos tuve un desgarro que no fue un desgarro normal: me dejó dos meses afuera. Me sentía 10 puntos físicamente y mentalmente también; fue una jugada rara que me trastabillé. No sé si fue la falta de costumbre del cuerpo de los movimientos en velocidad y me explotó el isquiotibial. Pudo haber sido mental, también tanta falta de actividad. Recién el último fin de semana pude jugar. Necesitaba volver de a poco, lento. Estoy feliz.

Francisco Jorge y su amor por este deporte: tiene una segunda oportunidad Hernan Zenteno - La Nacion

–¿Cómo viviste las muestras de apoyo del club y del rugby argentino?

–Fue muchísimo el apoyo que tuve, me sorprendió que sea tanto. En este deporte te haces muchos amigos de otros clubes y en mi caso, también de los seleccionados. Mi viejo me contó que todo el mundo rezaba por mí y me acompañaban. Lo que hicieron los Pumas 7s, que jugaban en España y llevaron una remera con mi cara, fue un gesto muy lindo. Los conozco a todos y de varios soy amigo. Entrené en el 2023 y a muchos ya los conocía de los Pumitas. La gente de Pucará vivía en el hospital, hasta los juveniles venían a visitarme. La gente de seguridad me decía que conocían a todos porque estaban siempre ahí. Mi viejo una vez me dijo que me quedara con lo bueno de todo lo que había pasado. Todo el cariño y saber que hay tanta gente detrás que pueda dar una mano te reconforta el alma. Lo valoro mucho y a todos lo que ayudaron a mi familia. No fue una linda experiencia, pero vivir todo eso fue lindo y lo sentí.

Después de ocho fechas, Pucará marcha sexto en la tabla de la Primera A de la URBA. Un club que se había acostumbrado a ser protagonista en los últimos años, se convirtió en un semillero de Pumas, pero luego de la pandemia le costó afianzarse y perdió la categoría en el 2023. “En el último tiempo tuvimos un recambio muy grande del plantel. Muchos de los experimentados dejaron de jugar y empezaron a aparecer chicos que se sumaron y hoy tenemos hasta preintermedia E. Pero es un plantel joven. Los últimos años lo sufrimos. De a poco vamos viendo como esos chicos se están asentando un poco más en el plantel superior”, explicó Jorge. “Este año estamos más sólidos y con otra energía. El 2024, después de descender, pensábamos que por ser Pucará íbamos a ganar así por así y te das cuenta que no.... Tuvimos un recambio y aceptamos que nos va a costar subir. Creo que lo entendimos y estamos trabajando muy bien en todo el plantel”.