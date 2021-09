“Ganas de jugar un poco mejor”: Nicolás Fernández Miranda reconoce un déficit de los Pumas

Después de cinco semanas de una estrecha convivencia, la falta de preparación no será más un condicionante para el rendimiento de los Pumas. Pero las adversidades no menguan. El próximo domingo (desde las 4, en Queensland), la continuidad del Rugby Championship le depara a la Argentina el choque con los All Blacks, un equipo que cuando se enciende es capaz de ridiculizar toda oposición.

Las dos derrotas ante los Springboks en Sudáfrica dejaron poco para rescatar de las actuaciones de los Pumas, aunque todo análisis debe contemplar que los argentinos llegaron sin una preparación acorde con la magnitud que implicaba enfrentarse con el conjunto del momento, el campeón del mundo. “Para este equipo no hay excusas. Somos un equipo competitivo”, aclara Nicolás Fernández Miranda, entrenador asistente de los Pumas, en diálogo para LA NACION. “Confiamos en que vamos a llegar con una buena preparación. El desafío que tenemos contra los All Blacks es hacer en la cancha lo que venimos practicando”.

Santiago Chocobares encara contra Springboks con respaldo de Jerónimo De la Fuente, mientras esperan juego Gonzalo Bertranou y Domingo Miotti; el juego ofensivo, por las combinaciones que hay que ensayar, es lo que más tiempo de práctica requiere, enfatiza Fernández Miranda. Twitter @lospumas - La Nación

La mudanza a Australia, donde tendrán lugar las cuatro fechas y media restantes del Championship, representa un cambio de aire para el seleccionado argentino. Que para medirse con Nueva Zelanda deberá modificar también su fisonomía de juego, inconexa en sus partes hasta ahora. “Estamos en una burbuja en un hotel grande, con un jardín lindo, con mucho verde y buen clima”, cuenta el ex medio-scrum de los Pumas desde el InterContinental Sanctuary Cove Resort, de Gold Coast. “Es un lugar muy cómodo para trabajar, con la cancha de entrenamientos cerca. Estamos trabajando mucho y preparando el partido con los All Blacks”.

–¿Cómo se toman el hecho de vivir tanto tiempo dentro de una “burbuja”?

–La verdad es que es difícil, porque es mucho tiempo. Antes era el año del Mundial, que era especial. Ahora desde hace tres años estamos viviendo algo así. Después del Mundial jugamos todos los partidos como visitantes, algo que es un condicionante en la preparación, desgasta. A la vez nos desafía, nos hace bien. No deja de ser algo que no ha vivido ningún equipo en el mundo. Por suerte tenemos un plantel espectacular. Todos los chicos son buena gente, sanos; disfrutan lo que hacen.

–¿Qué balance hacés de los dos encuentros con Sudáfrica?

–Llegamos al partido contra el campeón del mundo, que venía de ganar la serie ante Lions, con cuatro días de preparación. Muy poco tiempo para el rugby de este nivel. Tenemos ganas de seguir mejorando en el juego, seguir creciendo. El foco está puesto en los cuatro partidos que quedan del Rugby Championship, en el juego, en lo que queremos mejorar. Tenemos ganas de jugar un poco mejor. En este equipo no hay excusas.

–¿En qué tienen que mejorar más?

–En tan poco tiempo es difícil amalgamar muchas cosas. El ataque es más difícil que la defensa. Definitivamente es en el juego de ataque donde estamos poniendo mucho el foco.

Pablo Bouza, Nicolás Fernández Miranda y Mario Ledesma, miembros del cuerpo técnico de los Pumas. Los Pumas Oficial

–Es un déficit que se vio también en julio y hasta en el Tri–Nations pasado...

–El juego de ataque lleva mucho más tiempo; son más las combinaciones que hay que ensayar. Eso es tiempo, es trabajo y es entrenamiento. Es lo que hoy necesitamos como equipo para seguir creciendo. La ventana de julio fue similar a esto: desde hacía más de un año los jugadores no se juntaban y tuvimos poco tiempo. En el primer partido con Gales jugamos 60 minutos con uno menos. Creo que en el segundo el equipo fue dominante. Sí hay cosas que nos planteamos para que funcionen mejor, y en ese camino estamos.

–¿A qué atribuís los errores mentales que hubo en estos partidos, especialmente la gran cantidad de infracciones en el segundo?

–El rugby es un todo. Tiene que ver con todas las facetas del juego y con el tiempo de preparación que se tiene. El tiempo no fue suficiente. Hay muchos escollos y adversidades que hay que ir sorteando. Lo que rescato es que se demostró que es un equipo competitivo. En otro tiempo, con cuatro días de preparación no había ninguna chance de estar cerca en el resultado. Éste es un equipo competitivo, profundo.

–Después de dos partidos y dos semanas más de entrenamientos, ¿ahora sí llegan con la preparación adecuada?

–Un mes de entrenamiento es un tiempo importante, está bueno. Por otro lado, vienen los All Blacks, un equipo desafiante. El reto que tenemos ahora es hacer en la cancha lo que venimos ensayando. Ahora ya llevamos más tiempo juntos, y todavía hay una semana más, así que confiamos en que vamos a llegar con una buena preparación.

Nicolás Fernández Miranda fue el encargado de llevarse de la cancha la camiseta que el capitán de All Blacks había dejado en el césped en homenaje al recientemente fallecido Diego Maradona; Nueva Zelanda vuelve a estar en el camino de los Pumas, los próximos dos sábados. AFP

–Nueva Zelanda es un rival distinto a Sudáfrica, pero tanto o más peligroso...

–Hace casi todo bien. Muy preciso, sabe bien a qué juega. Tiene mucha velocidad y calidad en la ejecución. Tenemos que estar preparados para neutralizarlo y poner el foco en nuestro juego para seguir creciendo. La única forma de afrontar estos partidos y tener éxito es jugar. Una vez que pasemos estos dos partidos pondremos la cabeza en Australia.

–Más allá del estilo, ¿notás un Sudáfrica diferente al de años anteriores?

–Sudáfrica siempre fue muy fuerte en lo que está mostrando: obtención, juego estratégico de territorio y sumar, todo el tiempo. Es implacable. Y tiene una defensa que asfixia desde las formaciones fijas. Antes del Mundial jugaba un poco más abierto; ahora hace un juego muy simple, muy directo, muy pragmático.

Nico Fernández Miranda cree que ahora, con un mes de preparación en lugar de los cuatro días que antecedieron al primer cruce con Sudáfrica, hay tiempo suficiente de preparación para el próximo compromiso por el Rugby Championship. PATRICIO PIDAL - Archivo / AFV

–Ante la lesión de Tomás Cubelli y la escasez de medio-scrums que actúan en el exterior, ¿por qué no fue tenido en cuenta Martín Landajo?

–Para nosotros Cubo es una pieza muy importante. Su ausencia se nota. Es uno de los líderes, uno de los subcapitanes. Gonzalo [Bertranou] y Felipe [Ezcurra] venían jugando. Necesitamos profundidad en el plantel. Martín Landajo tiene 70 test matches; no hay dudas de la clase de jugador que es. Si se lo llama no hay dudas de que va a jugar. Necesitamos opciones para el Mundial. Opciones de jugadores jóvenes que vivan en situación real de lo que es el seleccionado.

–Los Pumas están frente a una nueva realidad, con jugadores en distintos equipos y un calendario a contramano. Antes de 2016, por ejemplo, para la ventana de mediados de año no se convocaba a los jugadores que iban a protagonizar el Rugby Championship, que hacían una preparación especial. Los de ahora llegaron al debut sin pretemporada. ¿Qué cosas se puede mejorar en el futuro?

–Nuestra mentalidad es tener al equipo de la mejor manera. Lo que se está viviendo hoy por la pandemia, que modifica de un día al otro cualquier plan, y el hecho de tener a los jugadores distribuidos en 25 equipos son algo para lo que de un día al otro no vamos a tener una receta mágica. No le veo mucha solución. Pasará esta ventana y nos sentaremos para ver qué es lo mejor para noviembre. Es momento a momento, tener una foto clara de qué nos sirve en cada ocasión, siempre con Francia 2023 como objetivo.