Gastón Revol volverá a ser uno de los capitanes de los Pumas 7s en las etapas de Toulouse y Londres

Calmo, sereno y sin acelerar las respuestas. Gastón Revol vive con tranquilidad el cierre de una temporada maratónica, que el propio Santiago Gómez Cora consideró la más dura de la historia por el extenso calendario y los largos viajes que la componen. Europa será el último continente a visitar y la clasificación directa a los Juegos Olímpicos está al alcance de la mano de los Pumas 7s, que se ubican segundos detrás de Nueva Zelanda en el ranking. “Por supuesto que miramos la tabla, no esquivamos el foco de la cuestión. Pero tratamos de no basarnos en eso y estar obsesivos con el ranking. Somos conscientes que hay cosas importantes en juego, pero también en corregir algunas cuestiones en las que venimos fallando y si corregimos deberíamos tener buenos torneos”, sostiene el medioscrum, que siempre hace énfasis en las formas. “El foco está en el juego, con eso nos alcanzaría para clasificarnos. Pero hay una cosa clara: queremos ir a pelear los torneos de Toulouse, Londres y estar lo más arriba posible”.

Revol seguirá estirando su récord de torneos en el circuito mundial. Toulouse y Londres serán el 97 y 98 de su carrera internacional que arrancó en 2009. Nadie en el mundo participó de tantas etapas. Sólo Dan Norton (470) y Tim Mikkelson (459) superan sus 450 partidos en el Seven Series, sin contar sus tres Copas del Mundo, sus dos Juegos Panamericanos ni sus dos participaciones en los Juegos Olímpicos. “No me tomo tiempo para reflexionar los números, creo que porque estoy mirando para adelante. Todavía tengo objetivos por delante dentro del juego y dentro del grupo. No es el momento de frenarme a pensar, así lo siento yo. Tampoco me sale…. Veo los récords y digo ‘¡wow, quién hubiera pensado esto!’ Pero no me detengo ahí y pienso en seguir”.

Gastón Revol, el hombre récord de los Pumas 7s

La frenética vida del jugador de seven les da poco tiempo para asentarse en un lugar. Revol se permite relajar en su Córdoba natal antes de regresar a Buenos Aires a concentrar con el equipo y volver a recorrer el mundo. Ya tiene 36 años, una hija nacida luego de su retorno del Mundial de Ciudad del Cabo en septiembre del año pasado, y los largos viajes pesan más. “Por un lado cuesta seguir, cuesta todo un poco más. Pero por otro lado el disfrute con el grupo hace que todo sea más fácil, te motivan a seguir. Muchas veces me preguntan ¿Cuánto cuesta? Yo digo que todo el esfuerzo que hago vuelve después en el disfrute y es la energía que uno necesita para seguir dando todo y seguir estando acá”.

Los estándares que establecieron los Pumas 7s post Tokio 2020 y el nivel competitivo alcanzado también ayudan a que Revol siga compitiendo con jugadores en varios casos 14 años menores que él, en una disciplina que requiere en gran medida de la condición atlética. Creció en tiempos sin estructura nacional de seven, lejos de las potencias, vivió la transformación de primera mano y, luego de varios tropiezos, no quiso perderse la etapa de explosión del proceso de Santiago Gómez después de la Medalla de Bronce en Tokio. Postergó su retiro que había anunciado para la cita olímpica y se propuso metas cortas. “El nivel actual de los Pumas 7s hace que sea más fácil que yo siga. Pero lo que realmente me motiva son los objetivos que me puse para adelante. Lo que me fue pasando es eso: mirar para adelante, encontrar motivaciones y tratar de alcanzar los objetivos. El rendimiento del equipo y la conexión que hay en el grupo hace que sea más fácil”.

Ya no tiene la explosión de sus primeros años, no llega a todas las coberturas con su feroz defensa y, lógicamente, suma menos minutos con las apariciones de Alejo Lavayén y Joaquín Pellandini, dos que buscan afianzarse tras el vacío que dejó la salida de Lautaro Bazán Vélez. Lo sustituye con su astucia para saber manejar los tiempos de los partidos y su exquisito pie en las salidas de mitad de cancha, clave para las recepciones de Rodrigo Isgró, Matías Osadczuk o Germán Schulz. Uno de los focos que buscarán perfeccionar los Pumas 7s en Toulouse y Londres para continuar siendo competitivos. “Trabajamos mucho en el juego aéreo. Hicimos algunas correcciones pequeñas de distintos puntos particulares y estamos convencidos de que mejorando esos detalles vamos a ser un equipo más peligroso. Como siempre, las expectativas son las mejores: vamos con la ilusión de ganar los torneos, pero poniendo foco en el seguir creciendo, en seguir mejorando cada uno en sus destrezas individuales y en el funcionamiento del equipo”.

El primer paso será este viernes a partir de las 9:13 en el Stade Ernest-Wallon de Toulouse, ante Alemania. ¿Su último viaje a Francia? “Nunca se sabe. Ojalá pueda seguir una temporada más, volver a Francia y a varias giras más”. París 2024 está a un paso y este fin de semana los Pumas 7s buscarán asegurarse el boleto.