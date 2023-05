Pumas 7s viaja a Toulouse, con la baja de Matías Osadczuk, el regreso de Tobías Wade y la ilusión olímpica de París 2024

escuchar

Otra vez dentro de un avión. Una costumbre para un plantel de deportistas habituado a recorrer el mundo jugando al rugby de siete. Esta vez, para el tramo final de una temporada 2022/2023 del Circuito Mundial de Seven, que tiene la particularidad de ser la más larga en 20 años. Y que es la primera de la vuelta a la “normalidad”, después de los parches de la 2021/22 por la cuarentena. “Es la temporada más larga de la historia, la más dura y difícil porque nos tocó ir dos veces a Asia, lo que hace muy difícil la recuperación por el cansancio que se va acarreando, más otra a Oceanía en tres meses... Es un montón”, expresó el entrenador Santiago Gómez Cora para LA NACION en la última práctica del seleccionado argentino, en Casa Pumas, antes de la partida de este domingo hacia Europa.

Es la segunda vez que una temporada cuenta con 11 etapas, la misma cantidad que tuvo la 2001/2002. Pero ésta incluyó un viaje más a Hong Kong, dos meses después del Mundial de la especialidad, celebrado en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. “A pesar de todo, es una temporada increíble por todo lo que vamos logrando, por los objetivos que vamos cumpliendo respecto al juego, a ser más competitivos. Y por la templanza que logramos en los cuartos de final, que siempre son los partidos más importantes”, sostuvo el director técnico, que en septiembre cumplirá una década al mando de Pumas 7s.

Santiago Gómez Cora está por cumplir una década como director técnico de Pumas 7s; ésta es la mejor temporada del equipo nacional. Diego Spivacow / AFV

En una mañana nublada, el seleccionado se movió distendido en la cancha principal de Casa Pumas, predio ubicado en Ingeniero Maschwitz. Con el foco puesto en ejercicios de ruck y en la repetición hasta el cansancio de las salidas de mitad de cancha, el equipo realizó el último entrenamiento antes de partir hacia Europa, con una premisa clara: asegurar la clasificación para los Juegos Olímpicos de París. Un quinto puesto en la etapa de Toulouse, que tendrá lugar el próximo fin de semana, alcanzaría para asegurarse el boleto, aun con el certamen de Londres por jugar, la siguiente semana. Francia, por ser local, y Nueva Zelanda son los primeros clasificados. El ranking anual del tour otorga cuatro plazas, y las restantes serán asignadas según resultados de torneos regionales y un repechaje.

Para la última gira, Pumas 7s perderá una pieza fundamental. Matías Osadczuk no viajará por una lesión en el ligamento interno de la rodilla derecha, sufrida en los cuartos de final de Singapur, frente a Australia. “Es una baja muy sensible. Hay que estar preparados para las lesiones y que no nos sorprendan, por eso trabajamos con 24 jugadores, para estar todos en la misma sintonía. Perder a Tute, con su rol de capitán y su juego de obtención, quiebre y defensa es difícil, pero no es nada para lo cual no nos hayamos preparado y pueda sorprendernos”, sostuvo Gómez Cora. Dada esa ausencia, los capitanes serán Santiago Álvarez Fourcade y Gastón Revol.

Sesión de gimnasio

Osadczuk es el jugador más completo del plantel por su poderío físico, su capacidad de quiebre, su juego aéreo y, sobre todo, su notable trabajo defensivo y en los rucks. En el entrenamiento en Maschwitz, el back formado en SITAS efectuó movimientos diferenciados y trotó con la pelota. Su lesión no es grave, pero él no está al 100% para afrontar las últimas semanas. “Cada vez que uno está de baja por ese motivo, nos duele. Todos sabemos la cantidad de funciones que cumple Tute en el equipo y vamos a sentirlo, pero de estas situaciones difíciles salimos muchas veces adelante: hay que estar enfocados en que no se note mucho su ausencia en la cancha”, manifestó Revol.

La buena noticia para Pumas 7s es el regreso de Tobías Wade, uno de los conductores en el juego. “En la última gira nos dolió mucho su baja; a un día de viajar lo agarró una úlcera. Si bien está desde hace poco en el equipo, ya es un experimentado por la cantidad de partidos que jugó, y en él encontramos un gran conductor. Nos faltó un poco de conducción en las últimas etapas y estamos muy contentos de tenerlo de vuelta”, mencionó el entrenador, feliz de recuperar a un jugador que se estableció en los dos últimos años.

Vuelve Tobías Wade, luego de una pausa obligada por una úlcera; su presencia es importante para la conducción, algo que escaseó en los últimos torneos para el conjunto argentino. Anadolu Agency - Anadolu

Argentina debutará en el campeonato de Toulouse el viernes 12 a las 9.13 de Buenos Aires ante Alemania, en un grupo que comparte con España y Gran Bretaña. Segundo en la tabla general, el seleccionado tiene al alcance de la mano la clasificación olímpica para París 2024. En Europa intentará ponerle el broche a una temporada que, por resultados, ya es histórica para Pumas 7s.

El plantel

Los 14 rugbiers elegidos por Gómez Cora para el último tramo del Circuito Mundial son Álvarez Fourcade, Tomás Elizalde, Agustín Fraga, Luciano González Rizzoni, Matteo Graziano, Rodrigo Isgró, Alejo Lavayén, Tomás Lizazú, Marcos Moneta, Joaquín Pellandini, Revol, Germán Schulz, Santiago Vera Feld y Wade.

¡Los elegidos! 🔛



El plantel argentino que viajará a Toulouse y a Londres para disputar las últimas dos etapas del circuito mundial de @worldrugby7



📌 Matías Osadczuk no será parte de la gira por su lesión en el ligamento interno de su rodilla derecha.#SeVenComoNunca pic.twitter.com/xvHymOZvyP — Los Pumas 7s (@lospumas7arg) May 5, 2023

Las posiciones

📊 Ranking Mundial



➡️ Al final de la temporada, las cuatro primeras selecciones clasificarán directamente a @Paris2024.



📌 Francia ya está clasificado por ser anfitrión. #SeVenComoNunca pic.twitter.com/zyO4lxpUO1 — Los Pumas 7s (@lospumas7arg) April 10, 2023