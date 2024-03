Goleadores en Europa: los rugbiers argentinos que brillaron el fin de semana

Escuchar

Con siete tries apoyados este fin de semana, los argentinos fueron los grandes protagonistas de las tres ligas más importantes de Europa. Autor de dos conquistas, el hooker de Perpignan y los Pumas Ignacio Ruiz lideró a sus compatriotas, que se lucieron en una nueva jornada del Top 14 de Francia, la Premiership de Inglaterra y el United Rugby Championship. También apoyaron Juan Imhoff, Santiago Chocobares, que regresó de una lesión, Santiago Carreras, Julián Montoya e Ignacio Mendy.

De todos ellos, el más destacado resultó Ruiz, que el sábado apoyó por duplicado en la goleada de Perpignan ante Castres por 43-12 por la 20ª fecha de la primera división de Francia. El jugador surgido de Regatas, de apenas 23 años y único hooker además del capitán Montoya convocado a la concentración de los Pumas en Londres hace dos semanas, anotó dos tries en ocho minutos al inicio del segundo tiempo que marcaron el camino del equipo catalán. El primero merced a una buena jugada por la boca del line-out y tras arroyar a pura potencia al wing rival, el segundo producto del empuje del maul. El equipo que comparte con Joaquín Oviedo (ingresó a los 54) y Jerónimo de la Fuente (no jugó) sumó su tercera victoria al hilo, dejó atrás la lucha por el descenso y se metió en la lucha por ingresar a los playoffs, ya que quedó a cinco puntos del sexto.

El primer try de Ignacio Ruiz

Otra conquista importante fue la de Imhoff, quien volvió a marcar luego de una sequía de cuatro meses, que incluyó un largo parate por lesión. Otro que regresó en gran forma fue Santiago Chocobares. El centro de los Pumas no actuaba desde mediados de enero, afectado por una conmoción cerebral. El sábado fue titular en Toulouse y apoyó el segundo try en la victoria agónica por 31-29 ante Pau. Allí, Juan Cruz Mallía, que actuó como fullback y fue el pateador, aportó 6 puntos con el pie. El apertura titular fue, curiosamente, Antoine Dupont, posición que cumplió hasta el ingreso a los 57 de Romain Ntamak. El 10 de Les Bleus hizo su reaparición después de la rotura de ligamentos cruzados sufrida en agosto que le costó su participación en el Mundial.

El try de Chocobares

De todos, el más lucido fue el de Santiago Carreras. Con la 10 de Gloucester en la espalda por segundo partido consecutivo, el cordobés interceptó una pelota cuando Bristol se aprestaba a marcar un try y corrió toda la cancha hasta el in-goal rival. No obstante, no fue suficiente para salvar a los Cherrie & White, que con la derrota por 33-24 cortaron una racha de cinco victorias consecutivas por Premiership y Champions Cup .

La conquista de Santiago Carreras para Gloucester

También por la 14ª fecha de la liga inglesa, el viernes Leicester Tigers superó a Newcastle Falcons por 19-13 con una conquista de Julián Montoya al coronar una acción de line-out y maul en ataque. Fue su segundo try en la temporada.

En la United Rugby Championship, que reúne a equipos de Irlanda, Gales, Escocia, Italia y Sudáfrica, el único argentino que llegó al in-goal fue el wing surgido de Los Tilos Ignacio Mendy, que contribuyó en la victoria de Benetton 18-14 ante Connacht. Luego de 13 fechas, el equipo donde actúan los argentinos Tomás Albornoz, Thomas Gallo, Bautista Bernasconi, Nahuel Tetaz Chaparro y Joaquín Riera, marcha sexto, en zona de playoffs.

El try de Mendy