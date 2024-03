Juan Imhoff y un try de los de antes en Racing 92: el argentino, figura

Escuchar

Recibió un pase preciso de Gäel Fickou y no dudó. Con una aceleración impropia de un jugador que en las próximas semanas cumplirá 36 años, Juan Imhoff apuntó a la bandera y, con decisión, voló al ingoal para estirar la ventaja de Racing 92, que superó a Clermont por 26-10 en la 20° fecha del Top 14 de Francia. Relegado por otros jugadores en esta temporada, el argentino se desahogó y volvió a demostrar destellos de su enorme jerarquía en su 13° temporada en el club.

Imhoff, emocionado entre dos compañeros GEOFFROY VAN DER HASSELT - AFP

El tiempo dirá si fue la última conquista de Imhoff en Racing 92, su único club en Europa, que dejará una vez que finalice la temporada. Si es así, será un grato recuerdo, con una definición propia de su calidad y oficio, que además sirvió para aumentar la ventaja en un partido apretado. Lo que sí es seguro es que fue su último en el lujoso París La Defense Arena, sede de la Natación en los Juegos Olímpicos y que no recibirá más partidos de rugby esta temporada. “Pude expresarme aquí, en este estadio. Aquí pude ser el verdadero Juan Imhoff. Cada vez que volvía me sentía libre. Me voy de acá con mucho cariño, muchas anécdotas. Pero aún no es el final... Hay historias que nunca terminan”, expresó en diálogo con Midi Olympique. A seis fechas del final de la temporada regular, el equipo de París se ubica tercero, en puestos de play-off, y todavía sigue con vida en la Champions Cup.

La producción de Imhoff tuvo su dosis de épica. Por las lesiones de Nolann Le Garrec y Antoine Gibert, el rosarino jugó durante 26 minutos como medioscrum y cumplió bien una función totalmente distinta a la que está acostumbrado. Un rol que también tuvo que asumir en la final del Top 14 2016, en el Camp Nou, luego de que expulsaran a Maxime Machenaud en los primeros minutos del duelo ante Toulon, que terminó con final feliz y celebró lo que es hasta hoy su único título en el club. En esta oportunidad corrió bien la cancha, estuvo fino con los pases y no desentonó. Le bajó el ritmo al partido, lo que pedía la ocasión.

“Terminar este partido contra el Clermont en la posición de nueve como en el 2016 fue increíble. En términos generales, todavía no estamos al nivel deseado, pero lograr una tercera victoria consecutiva es realmente importante. Vamos a construir algo muy hermoso”, resaltó Imhoff, que en aquella definición hace ocho años compartió la pareja de medios con Dan Carter. “Fue muy conmovedor. Le envié un mensaje a Dan esta mañana. Le dije que recordaba algunos momentos increíbles con todos estos muchachos, en Racing…. Pero para mí no es el final. Todavía quiero jugar al rugby”.

El rosarino apoyó su try número 112 con la camiseta de Racing 92. Es el tryman histórico del club, uno de sus grandes referentes e ídolo de los hinchas. En el Top 14 lleva apoyados 79 en 194 encuentros y es el séptimo en la tabla histórica. En la Champions Cup acumula 33 en 62 partidos, cuarto en el ranking en ese rubro por detrás de Chris Ashton (41), Vincente Clerc (36) y Simon Zebo (35). En ocho días, los parisinos visitarán por los octavos de final al Toulouse, uno de los grandes favoritos a quedarse con la principal Copa Europea.

👏🏻🇦🇷 ¡Claro que sí, Juan! Imhoff apareció por la punta, aceleró con su velocidad característica y se zambulló de palomita al try para Racing 92 en el triunfo 26-10 frente a Clermont.



⭐ Mirá el #Top14 francés, en @starplusla.#MiraloEnStarPlus pic.twitter.com/541ScO2jDv — ScrumRugby (@ScrumESPN) March 30, 2024

En un puesto superpoblado, y en el tramo final de su carrera, Imhoff perdió lugar en la consideración de su entrenador, Stuart Lancaster. Con las llegadas de los fijianos Vinaya Habosi y Wamde Naituvi, la consolidación de Donovan Taofifenua, más la explosión de Henry Arundell, figura del rugby inglés y una buena variante como la de Christian Wade, el rosarino fue perdiendo terreno y sólo disputó ocho partidos en la temporada en la que se incorporó post Mundial de Francia. Con el arribo de Siya Kolisi, capitán de los Springboks, sumado a la firma del inglés Owen Farrell para la próxima temporada, el conjunto parisino busca ajustar el tope salarial y el argentino será uno de los que dejará el club en junio.

Henry Arundell –en la primera jugada- y Tristan Tedder apoyaron los otros tries de Racing 92, que se hizo fuerte en defensa y logró su tercera victoria consecutiva. En Clermont, Bautista Delguy completó los 80 minutos con algunos buenos chispazos en ataque, mientras que Marcos Kremer, Tomás Lavanini y Benjamín Urdapilleta lo vivieron desde afuera. En Racing 92 esperan los estudios de las lesiones de Nolann Le Garrec, Antoine Gibert y Camille Chat, jugadores importantes para el tramo final de la temporada. “El sueño es ganar las etapas finales con Racing y es muy duro vivir situaciones así. Pero aprendí de los fijianos que se recuperan rápidamente de las lesiones porque no les importan sus problemas físicos y les ayuda a regresar más rápido. Tenemos un plantel grande en Racing 92. No nos vamos a quejar de lesiones y faltas de jugadores”, expresó el wing.

En sus últimos meses como jugador de Racing 92, imhoff buscará disfrutar y seguir agrandando su historia en el club al que llegó en el 2011, luego de su primer Mundial con los Pumas. Haciendo tries y ganando es la mejor forma de cerrar el ciclo.