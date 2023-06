Toulouse, con Santiago Chocobares y Juan Cruz Mallía, aplastó a Racing 92 con una goleada en una semifinales del Top 14

escuchar

La semana arrancó y terminó con una sonrisa. El martes, Stade Toulousain anunció la extensión del contrato de sus dos argentinos con un video especial: el presidente Didier Lacroix comiendo un asado y tomando mate con Juan Cruz Mallía y Santiago Chocobares, que renovaron sus vínculos hasta 2026 y 2025, respectivamente. Con la música del hit Muchachos, popularizado en el último Mundial de fútbol, el equipo más ganador de Francia oficializó que ambos continuarán por un tiempo. En la cancha, Toulouse fue categórico: aplastó a Racing 92 con un 41-14 en la primera semifinal y los 27 puntos de diferencia implican la mayor goleada en las semifinales del Top 14, superando el 40-14 de Montpellier frente a Lyon en 2018.

“Estoy muy feliz de renovar acá. Después de dos temporadas y media me siento muy bien tanto en el club como en la ciudad. Estoy convencido que acá voy a poder seguir creciendo como jugador y desarrollándome como persona. Ojalá podamos seguir ganando títulos”, expresó en diálogo con ESPN Juan Cruz Mallía, que por una conmoción cerebral en el último partido de la temporada regular no pudo jugar. Una fija en el equipo titular, el polifuncional back cordobés vivió el encuentro desde la tribuna del Estadio de Anoeta, la casa de la Real Sociedad en San Sebastián, que este fin de semana se vistió de rugby para recibir las semifinales del torneo más poderoso del mundo ovalado. El resultado fue un éxito: 39.252 personas asistieron al partido de este viernes, con una fuerte presencia de los hinchas de Toulouse y también mucho público local.

La doublette argentine prolonge 🥰



Et quoi de plus symbolique que de fêter ça autour d'un 𝒂𝒔𝒂𝒅𝒐 🤤🇦🇷



𝗝𝘂𝗮𝗻 𝗖𝗿𝘂𝘇 𝗠𝗮𝗹𝗹𝗶𝗮 - 𝟮𝟬𝟮𝟲

𝗦𝗮𝗻𝘁𝗶𝗮𝗴𝗼 𝗖𝗵𝗼𝗰𝗼𝗯𝗮𝗿𝗲𝘀 - 𝟮𝟬𝟮𝟱



Axe 1️⃣ : 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐨𝐥𝐢𝐝𝐞𝐫 𝐬𝐞𝐬 𝐜𝐚𝐝𝐫𝐞𝐬 #Trajectoire2027 pic.twitter.com/7QOmItMykU — Stade Toulousain (@StadeToulousain) June 6, 2023

Los dos argentinos llegaron al club a principios de 2021, tras la disolución de Jaguares en el Super Rugby. Luego de un frustrado paso a Blues, de Nueva Zelanda, Chocobares arribó unos meses más tarde, aunque tuvo protagonismo en el título de Top 14 ganado ese año. Continuará al menos dos años más: “Estoy muy contento de poder seguir en uno de los mejores clubes del mundo. La ciudad me gusta mucho, el grupo es increíble, tanto el staff como los jugadores. Sobre todo, creo que con los jugadores conectamos muy bien, así que estoy muy contento por eso”. El centro rufinense volvió a las canchas en febrero después de una larga lesión en la rodilla y poco a poco está recuperando su mejor versión. “Estoy muy bien, volviendo a encontrarme con mi juego, cada vez me estoy sintiendo mejor. Creo que estoy en un camino de reencontrarme, no sé si con el mismo antes de la lesión o uno nuevo”.

MERCI 😍



Vous avez été énormes ce soir ❤️🖤



On se revoit à Paris, toujours avec la même ferveur 🔥 pic.twitter.com/ILxctPbDVf — Stade Toulousain (@StadeToulousain) June 9, 2023

Con la semifinal, Chocobares acumula seis partidos consecutivos completando los 80 minutos. Hoy tuvo una buena producción, tanto en ataque como en defensa. En una constelación de figuras en la línea de backs de la talla de Antoine Dupont, Romain Ntamack y Thomas Ramos, el argentino se destaca por su fortaleza física en el centro de la cancha junto al neozelandés Pita Akhi. Toulouse dominó el partido de punta a punta, sometió a su rival en el scrum y lo ganó con tries de Matthis Lebel, Emmanuel Meafou, Alexandre Roumat, Arthur Retiere y François Cros. Racing 92 no ofreció respuestas después del primer golpe y fue claramente superado. Con Juan Imhoff como titular, otra vez quedó en el camino en las semifinales y deberá reconstruirse para pelearle a los más grandes. Para la próxima temporada el conjunto de París contrató a Siya Kolisi, capitán de los Springboks campeones del mundo en Japón 2019.

El talentoso medio-scrum de Toulouse Antoine Dupont, con todo hacia adelante. GAIZKA IROZ - AFP

En ocho días Toulouse buscará su título número 22 en el Top 14 frente al ganador de La Rochelle vs. Bordeaux Bègles, que se verán las caras este sábado a partir de las 12 por ESPN 3. Un clásico del rugby francés, esta vez por un lugar en la definición. Con Joel Sclavi como suplente, La Rochelle parte como favorito en una temporada que tiene como objetivo el doblete, tras la obtención de la Champions Cup en Dublín. Con Santiago Cordero como titular y aún sin Guido Petti Pagadizábal, Bordeaux intentará sorprender a su rival para sacar el boleto a la final que se celebrará en el Stade France. El mismo escenario que dentro de 91 días tendrá el encuentro inaugural del Mundial, entre Francia y Nueva Zelanda.