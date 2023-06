Gonzalo Quesada se convertirá en entrenador de la selección de rugby de Italia a partir de 2024

escuchar

La Federación de Italia de Rugby (FIR) sorprendió el jueves con el anuncio de la salida de Kieran Crowley después del Mundial de Francia que arrancará en septiembre. El neozelandés, campeón del mundo con los All Blacks como jugador en 1987, asumió como entrenador de la Azzurra en la ventana de julio de 2021 y mostró su disconformidad por no continuar en el cargo. “Me hubiera gustado estar involucrado con Italia también para el próximo ciclo mundialista y lamento la decisión de la FIR de no extender mi contrato”, expresó en un comunicado. A partir de 2024, Gonzalo Quesada será el encargado de intentar potenciar ese ambicioso proyecto en un país que busca instalarse entre los grandes del rugby europeo.

El arribo de Gonzalo Quesada a Italia llega luego de su segundo ciclo en el Stade Français Paris, en el que alcanzó dos veces los play-offs en tres temporadas de la liga francesa. Estuvo lejos del título de Top 14 logrado en el 2015 en su primera etapa, en la que también conquistó la Challenge Cup. Con algunos cortocircuitos con los dirigentes en el arranque de la temporada, terminó maquillando una buena campaña y quedó eliminado de los cuartos de final en manos de Racing 92, con la expulsión del argentino Marcos Kremer a los cinco minutos. Justamente Racing fue su primer lugar como head coach, antes de sus ciclos en Stade Francais, Biarritz y Jaguares.

Con la ropa de Stade Français Paris, su reciente club, con el que llegó a los cuartos de final del Top 14 Stade Français Paris

El exapertura de los Pumas y de Hindú volverá a la escena internacional después de su paso por el seleccionado de Francia como asistente entre 2008 y 2011, cuando cayó en la final del mundo ante los All Blacks, y un breve lapso en el staff de Mario Ledesma en los Pumas en el Rugby Championship 2018. Será el primer argentino como head coach extranjero a este nivel internacional. “La llegada de Gonzalo Quesada a Italia es una gran noticia para todo nuestro rugby. Traemos en nuestro país y en nuestra estructura a uno de los entrenadores jóvenes más destacados del panorama internacional, que comparte con nosotros proyectos y ambiciones”, sostuvo Marzio Innocenti, Presidente de la FIR. “Gonzalo nos impresionó no solo por un currículum de entrenador ganador para una figura tan joven, sino en particular por su deseo ardiente de hacer de Italia un punto de referencia en el panorama internacional”.

Un gran honor. Gracias FIR, Presidente y Board por este excitante desafío, por la oportunidad y por la confianza.



Un grande onore! Molte grazie @Federugby e @PresidenteFIR per l’emozionante sfida e l’opportunità https://t.co/psvUWM61yq — Gonzalo Quesada (@GonzaloQuesada) June 16, 2023

El desafío de Quesada en Italia será enorme tanto en el desarrollo de la estructura de la unión, el juego del seleccionado y los resultados. Kieran Crowley le dio un salto de calidad en el último año y medio con una propuesta más ambiciosa y un juego desestructurado, sostenido en una camada de jóvenes que se animaron a asumir riesgos. En 2022 Italia cortó una racha de siete años sin ganar en el Seis Naciones (22-21 frente a Gales) y logró su primer triunfo en la historia sobre Australia. Además, con un estilo atractivo tuvo contra las cuerdas a varios rivales, incluyendo a Francia. Deberá ser un equipo más equilibrado y lograr una dosis de madurez para conseguir resultados y ser una amenaza real para las potencias. “En las últimas temporadas, Italia ha mejorado mucho, respetando sus fortalezas habituales y al mismo tiempo desarrollando un juego emocionante”, expresó Quesada, que debutará el 3 de febrero de 2024 como local frente a Inglaterra. “Hay un grupo de jugadores talentosos que van a desarrollarse con una creciente experiencia internacional en los próximos años. Nuestra meta es guiarlos a través de este viaje, trabajando duro, respetando y desarrollando la cultura y los valores italianos para llevar a este equipo a su máximo potencial”.

La imagen de presentación de Gonzalo Quesada elegida por la Federación Italiana de Rugby (FIR) @Federugby

Con jóvenes como Ange Cappuozo, el principal exponente, Paolo Garbisi, Tommaso Menoncello, Michelle Lamaro y los hermanos Cannone, la Azzurri tiene buen potencial para explotar en los próximos años. Además de buscar un juego más integral con respecto al tradicional de forwards, Italia le dio más prioridad desde 2020 al trabajo de formación de los juveniles. En el desarrollo de los jóvenes está la clave para entender los avances: ya es habitual que superen a Escocia y a Gales en la categoría de menores de 20 años, mientras que desde 2021 vencieron dos veces a Irlanda y dos a Inglaterra. Sólo les faltó Francia. En ocho días arrancará el Mundial Juvenil y compartirán grupo con el local, Sudáfrica, Argentina y Georgia.

Hay argentinos importantes en el trabajo de desarrollo del país. Germán Fernández es director de rugby de las juveniles desde 2022. El exentrenador asistente de los Pumas en los Mundiales de 2011 y 2015, que pasó por varios roles en la UAR durante más de una década, hasta el 2020, volverá a trabajar junto con Quesada en la transición de los jugadores que den el salto al seleccionado mayor. También fue importante el rosarino Agustín Cavalieri, integrante durante tres temporadas del staff de menores de 20 años, hasta 2022.

Gonzalo Quesada, con Mario Ledesma, cuando eran entrenadores de Jaguares y los Pumas, respectivamente Rodrigo Néspolo

Tras su exitoso paso por Jaguares hasta la irrupción de la pandemia, Quesada quedó lejos de los Pumas. Le ofrecieron ser entrenador asistente de Michael Cheika a partir de 2022 cuando todavía continuaba su proyecto en París. Además, la UAR se inclinaría por Felipe Contepomi como el sucesor del australiano luego de Francia 2023. En el Mundial, Italia compartirá grupo con Uruguay, Namibia y dos de los candidatos, Nueva Zelanda y Francia. Sus chances de clasificar por primera vez a los cuartos de final son escasas, pero todos los cañones apuntan a Australia 2027, con una base fuerte de jugadores que se irá incrementando.

Después de más de dos décadas con pocos progresos en el Seis Naciones, Italia buscará ser un equipo competitivo. Gonzalo Quesada tendrá el desafío de darle un salto de calidad al proyecto.