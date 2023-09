escuchar

Empezó el Mundial, por fin. ¡Y fue tremendo lo de Francia! ¡Muy bien! Es cierto que hubo muchos errores de los All Blacks, de manejo. Sin dudas, debido a la buena defensa de Francia, que les metió presión y no los dejaba generar dinámica. Además, hacía calor, estaban todos muy transpirados y la pelota se ponía complicada… Pero es raro ver a los All Blacks así, ¿no? Cometiendo tantos errores de manejo y tantas infracciones...

De todos modos falta un montón; esos dos equipos deberían clasificarse en esa zona. Sí sucede que este partido termina de confirmar a Francia como uno de los grandes candidatos. Antes del Mundial muchos decían “Francia está muy bien, es un fuerte candidato”, pero también se hablaba mucho de qué podía pasar con la presión de jugar un Mundial en su casa, ante tanta expectativa y tanto entusiasmo de su gente. Sin embargo, los franceses respondieron excelentemente. Estuvieron muy sólidos, muy tranquilos; en ningún momento se desesperaron. A pesar del try en contra al minuto mantuvieron la calma, siguieron respetando su plan de juego y a pesar de haber sufrido alguno que otro quiebre de los All Blacks no se alteraron... Se vio un equipo convencido, seguro de sí y de lo que pretende.

Francia fue claramente superior a All Blacks y se confirmó como fuerte postulante a campeón mundial; mostró que sobrelleva la presión de la localía y del entusiasmo de la gente. Lewis Joly - AP

Por otra parte, el de los Pumas de este sábado va a ser un partido espectacular. Inglaterra llega, tal vez, en el peor momento de su historia. En el último tiempo ha perdido muchos partidos –algunos, de forma abultada–, incluso jugando como local. Está pasando un momento de muchas dudas...

Hoy todo el mundo considera a los Pumas como favoritos. Obviamente, pongo todas mis fichas por los Pumas. Tienen una oportunidad única de empezar excelentemente el Mundial, contra un rival directo por la clasificación en la zona. Ni hablar, además, de cómo una victoria inicial permitiría cierta tranquilidad y transmitir una confianza única. Todos sabemos que se juega con otra calma habiendo ganado el primer partido contra un rival directo que cuando es al revés, cuando cualquier percance durante la competición puede amplificarse dramáticamente. Sin dudas, los Pumas llegan mejor; si son considerados favoritos es debido a lo que han mostrado en el proceso previo al Mundial. Y es lógico...

La última práctica para el partido que los Pumas esperaron cuatro años: el del estreno en el Mundial de Francia; desde hace casi tres años saben que su oponente inicial es Inglaterra. Prensa UAR

Inglaterra vive un momento de muchas dudas, con un entrenador, Steve Borthwick, muy cuestionado luego de la tumultuosa salida de Eddie Jones y sufriendo bajas de jugadores fundamentales. Nada nada menos que líderes del equipo, como Billy Vunipola y Owen Farrell. Además, padecen ausencias por lesiones. Está resentido, y por todo esto, es una gran oportunidad para los Pumas.

Los primeros 20 minutos del partido serán fundamentales. Si los argentinos comienzan bien, sometiendo a Inglaterra y haciéndolo dudar, será complicado para el equipo inglés reponerse. Eso puede acrecentar sus dudas y permitiría a los Pumas generar un dominio “mental”. Ahora bien: si en esos 20 minutos Inglaterra logra imponer su juego y manejar los tiempos del partido, puede darse otra historia, porque más allá de sus dudas, posee jugadores desequilibrantes y experimentados.

El apertura suplente Marcus Smith puede aportar algo de creatividad en un seleccionado inglés del que se espera juego táctico, posicional, de bajo riesgo en el debut contra los argentinos. CLEMENT MAHOUDEAU - AFP

Creo que a diferencia de lo que ha pasado en otros mundiales, este equipo de los Pumas tiene un gran recambio, muchos jugadores que a pesar de su corta edad acumulan gran experiencia. Se ha generado una gran competencia en ciertos puestos, que eleva el nivel. Un claro ejemplo de esto es Matías Orlando, un jugador que en los últimos cuatro años del proceso Puma solía ser titular o primer suplente y, sin embargo, no fue elegido para integrar el plantel definitivo. Esto da una clara pauta de la exigente competencia que hay. Y existen muchos jugadores que han tenido un alto nivel en las últimas temporadas en Europa y eso es buenísimo para afrontar una competición como ésta, en la que las lesiones y las suspensiones pueden en alterar al equipo en cualquier momento.

Los Pumas están haciendo un juego más dinámico. En mi mente, Inglaterra va a apuntar a tener un juego de ocupación importante, con las formaciones básicas y los fundamentos muy claros. Una defensa que tratará de ejercer bastante presión arriba, con mucho acento en la obtención. Intuyo que va a querer ensuciar la obtención de los Pumas y evitar que desplieguen ese juego que están tratando de llevar a cabo, con el cual se sienten cómodos.

Por otro lado creo que los Pumas pueden tener un gran rendimiento con el pack si lo aprovechan. Tienen un pack importante que puede dominar a Inglaterra, siempre y cuando logre una buena obtención. Si los argentinos llegan a manejar bien las posiciones del cuerpo en el contacto, pueden lograr una gran diferencia. Veo un pack inglés inglés un poco más liviano que el nuestro. No sé si Inglaterra apunta a tener un poco más de dinámica, pero no me caben dudas de que puede complicársele el juego corto. Imagino que si los Pumas se hacen dominadores en ese juego pueden sacar mucha ventaja.

Con respaldo de Tomás Lavanini, Thomas Gallo arremate a la salida de un ruck en el ensayo en el Vélodrome; el juego corto debería ser una fortaleza de los Pumas en el choque de este sábado con los ingleses. Juan Gasparini / Gaspafotos

Borthwick pone como segunda línea a Ollie Chessum, que es un tipo más dinámico, y pasó a Courtney Lawes a la tercera línea. Los Pumas tienen a Matías Alemanno y Tomás Lavanini, que son jugadores más físicos. Conociendo a Borthwick, que es un fanático del line, seguramente apuntará a molestar bastante en esa formación a los Pumas. Será interesante analizar esas pequeñas batallas, que serán fundamentales en el partido.

No creo que Inglaterra salga a jugar desde todos lados; al contrario, pienso que va a jugar como suele hacerlo. Un juego de ocupación, tratando de meter a Argentina en el fondo, de ganar el juego con el pie y jugar solamente a partir de eso, en campo ajeno. No creo que se anime a jugar desde sus 22 metros y sus 40. Y menos con George Ford actuando como apertura desde el inicio. A lo mejor Marcus Smith propondrá algo más de fantasía en el ataque inglés si llega a ingresar...

El segunda línea Patricio Albacete fue una de las figuras de aquellos Pumas de Bronce de Francia 2007; en la escena tacklea al francés David Skrela en el encuentro por el tercer puesto de aquel Mundial, en el Parque de los Príncipes. JB AUTISSIER/FEP/PANORAMIC - PANORAMIC/EPA

Francia 2023 nos remite a Francia 2007, sí, pero cada Mundial es distinto, cada grupo es distinto y cada historia es distinta. No hay que comparar. Ésta es una generación nueva, con otro carácter, otras vivencias.

Como similitud tenemos que hay varios chicos jugando en Europa hoy. Muchos, en la liga inglesa. Y eso está buenísimo porque les permitirá transmitir a sus compañeros lo que puede plantear Inglaterra. Imagino que conocen a muchos jugadores con los que van a enfrentarse. Asimismo, hay muchos otros jugando en la liga francesa. No me caben dudas de que en esa condición se sentirán en su segunda casa. Y después, está la gente: existen muchos franceses, hinchas, que tienen un cariño especial por los jugadores argentinos que representan a sus clubes. Así que hay una suerte de apoyo a esos jugadores. Siempre y cuando no se enfrenten con Francia, ¿no? ¡Jaja! Se siente ese cariño de la gente.

Emiliano Boffelli, el encargado de las patadas a los palos en el seleccionado argentino, es uno de los puntos altos del equipo en los últimos años. Prensa UAR

Como diferencias, creo que la que hicimos nosotros en 2007 fue la primera preparación realmente profesional de los Pumas para un Mundial. Estos chicos ya están acostumbrados, desde hace muchos años, a tener una preparación mucho más profesional que la de aquel momento. Acuérdense de que en 2007 todo el mundo hablaba de Pensacola; a partir de eso se ha trabajado de forma directa con la gente de allá, y hubo un montón de preparaciones posteriores para afrontar distintas competiciones. Se ha comenzado a trabajar en forma conjunta, y se han formado preparadores físicos y entrenadores acá... Hoy es un sistema que está completamente adoptado por la UAR. Los chicos que hoy están en el seleccionado han empezado muy jóvenes a prepararse de esa manera.

Por otro lado, el rugby ha evolucionado mucho, tanto en lo físico como en lo técnico y en lo reglamentario. Con los cambios que han ido sufriendo las reglas y con las sanciones, se pone el foco en preservar la salud y la integridad física del jugador.

Cada plantel tiene su propia historia, diferente a las de grupos anteriores y las de mundiales anteriores; éste de los Pumas construye la parte más importante de la propia: la Copa del Mundo Francia 2023. Prensa UAR

Hay similitudes con Francia 2007, pero también muchas diferencias, y creo que lo importante es no comparar. Los chicos están muy bien preparados, hay grandes jugadores que han tenido grandes temporadas en Europa este año, hay un gran recambio, y ahora depende de ellos escribir su propia historia...