Hindú consiguió frente a Regatas la victoria que necesitaba para llegar como banca a la última fecha

El aguerrido y perseverante Regatas Bella Vista, neutralizado y dominado desde el vamos. Sin renunciar, en absoluto, al compromiso inherente de honrar la camiseta, y con su enjundia característica. Pero, algo disperso, indisciplinado y hasta distendido. Tal vez como lógica consecuencia de llegar al final de una extensa temporada sin metas por alcanzar, más allá de buscar los últimos dos triunfos, en los partidos de despedida, que optimizaran el de por sí bastante favorable balance del ejercicio 2026. Regatas, el conjunto siempre difícil de contener, dominado y cercado por Hindú. Un Hindú mejorado, potenciado, confiado, granítico cerca de su ingoal y arrollador en la proximidad del ingoal contrario. Y derrotado sin atenuantes, por 40-10, a tal punto que sus hombres vulneraron el in-goal del visitante recién con el tiempo cumplido.

Hindú sintoniza otra frecuencia. A las puertas de volver a jugar las semifinales del Top 14 de la URBA, está activo, tenso, motivado… Sigue pugnando por cumplir la meta de pasar a la postemporada, un propósito incumplido en 2025. Y no escatima esfuerzos en lograrlo. Por el momento, marcha cuarto, con tres puntos de ventaja sobre el SIC y a falta de una sola fecha, la del sábado siguiente, ocasión en la cual recibirá a Atlético del Rosario (el SIC será anfitrión de Buenos Aires). Un oponente, el rosarino, sin aspiraciones arriba ni preocupaciones abajo, al que le bastará derrotar para volver a protagonizar los play-off sin necesidad de prestarle mucha atención al partido de Boulogne.

El referí Simón Larrubia atestigua la apertura de pelota de Felipe Ezcurra ante Martín Cancelliere, D’Amorim y Nicolás Amaya; Hindú fue muy superior a Regatas. Santiago Filipuzzi

Con la intención de resolver el pleito rápidamente, Hindú salió con ferocidad al campo. Con ese “ojo del tigre” que tantas campañas lo identificó y que había perdido un poco en el certamen anterior. Los fines de semana recientes mostraron una versión remozada del equipo. Pudo apreciarse una importante contundencia en el ataque y algunas falencias en la defensa. En este aspecto, los entrenadores hicieron especial hincapié durante los entrenamientos de la semana y se notó una sustancial mejoría.

Regatas es un equipo de forwards fuertes, de scrum sólido y buen line, sin embargo, frente al Elefante, no funcionó nada, o casi nada. Incluso, los punzantes arrestos en el juego suelto no dieron los resultados que acostumbran a dar. Por variados errores propios y gracias a importantes méritos ajenos. Agustín Capurro, el hooker del club de Don Torcuato, autor de un try en el segundo tiempo, brindó su parecer para LA NACION.

Diviesti embiste, como el Elefante lo hizo en Bella Vista contra el local; lo observan Justo Camerlinckx (15), Marcos Joseph, Pascal Senillosa, Agustín Capurro y Martin Cancelliere. Santiago Filipuzzi

“Venimos trabajando con la idea de mejorar la defensa, algo que nos había costado en el partido anterior contra Regatas. Y esta vez la defensa funcionó muy bien”. Nicolás D’Amorim, tercera línea, habló con la televisión en la misma línea que su compañero: “Había que imponerse en el contacto y lo hicimos, también en defensa… No quiero pasarme de rosca, pero creo que este fue uno de nuestros mejores partidos del año. Por la cancha, que es más chica; por el rival, que es muy duro; y por la instancia. No es fácil jugar este tipo de partidos”, detalló.

D’Amorim también habló de “la energía positiva que se respira”. Y que eso empuja también. “La gente está ilusionada y es lindo. Y si bien es complicado no mirar la tabla de posiciones o ver lo que queda por jugar, nosotros tratamos de enfocarnos fundamentalmente en mejorar el juego. Mejorar semana a semana”, comentó. Capurro coincidió con el hombre que representó a Pampas en el Súper Rugby Américas en el primer semestre: “Vamos partido a partido. Sin pensar en nuestra ubicación ni en los rivales que nos faltan. Estamos, más que nada, pendientes de nuestro juego. Mentalizados en mejorar sábado a sábado. El resto, la clasificación a las semifinales, será una consecuencia de eso”, analizó una de las figuras del éxito del club de Don Torcuato en Bella Vista.

Compacto de la victoria de Hindú

La hinchada del Elefante, una de las más ruidosas y entusiastas, junto a la de Regatas y a la de Buenos Aires, sí mira la tabla, sí está pendiente de jugar las semifinales. Ve que el objetivo está a 80 minutos y no duda en que se conseguirá, sobre todo si los muchachos repiten la actuación de Regatas. Entonces se envalentonan, se paran en la tribuna, mueven las banderas, agitan los brazos y, a viva voz, le avisan al mundo de la URBA que: “Vamos a volveeer… Ya van a veeer… Al barrio de San Isidro vamos a volveeer…” Y es más que probable que vuelva… Porque Hindú está activo, tenso, motivado. Recuperó “el ojo del tigre”.

Síntesis de Regatas Bella Vista 10 vs. Hindú 40