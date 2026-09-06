Hindú recuperó la memoria, remontó contra Alumni y apretó la carrera por dos lugares en los playoffs

Ambiente tenso en Don Torcuato. Clima de partido relevante entre equipos fuertes, con un mismo objetivo: quedar más cerca de conseguir un lugar en los playoffs. Y casi sin margen de error. De un lado, el local, Hindú, más urgido, con menos puntos (61) y de andar sinuoso, alternando convincentes victorias (sobre SIC, otro aspirante a una semifinal, dos semanas atrás) con desconcertantes derrotas (contra Newman, la semana pasada; a manos de Belgrano, un poco antes). Y del otro, Alumni, mejor posicionado (66 unidades), de arrolladora segunda vuelta, hasta que tres fechas atrás Newman, el techo del campeonato, le cortó el envión y aplacó su entusiasmo.

Duelo de favoritos. No apto para tibiezas. Sin lugar para vacilaciones. Así, determinados, entraron a la cancha y así dejaron el campo los protagonistas del hasta ahora mejor partido del Top 14, por el afán desmedido, por la actitud generosa, por el juego franco sin especulaciones, por las alternativas cambiantes, por el desenlace inesperado. Y al cabo de intensos ochenta y pico de minutos, Alumni se fue con el gesto adusto de la frustración, e Hindú, con una mueca de felicidad gigante por un triunfo épico, 43-37, luego de encontrarse perdido en un 14-34 apenas empezó a circular la pelota en el segundo período.

Un embate de Santiago Montagner contra Juan Cruz Alanís, ante Mateo Castagner y Felipe Ezcurra; Alumni fue mejor en la mayor parte del tiempo, pero la atropellada de Hindú fue muy contundente. Santiago Filipuzzi

Afirmado en su estilo y sacando rédito de su contundencia, el equipo rojiblanco ganaba cómodo. Pisando fuerte, ejerciendo autoridad. Era el menos presionado por la colocación en la tabla y el que más jugaba. El problema, entonces, era del local, que con el paso del tiempo se extraviaba en su irregularidad, ya usual en la actual temporada. El Elefante, además, estaba dejando pasar una oportunidad única de acortar la distancia contra un competidor directo. Pero a situaciones extremas, reacciones extremas. Y el ADN de Hindú? Nicolás Amaya, tercera línea que este sábado ingresó por su hermano Santino en el amanecer del segundo tiempo, tuvo la respuesta y la dio para LA NACION con una sonrisa de oreja a oreja: “Somos así… Eso es parte de nuestro club, ¿viste? Generalmente reaccionamos ante la adversidad”.

Los dos se plantearon ir de entrada por el éxito, pero la indisciplina complicó el plan del anfitrión y el visitante capitalizó esa ventaja. A mediados del período inicial dejó la cancha Franco Diviesti por una tarjeta amarilla y casi de inmediato también Nicolás D’Amorim salió por diez minutos. Alumni, con catorce hombres por una amonestación a Tomás Bivort, aceleró y se lo llevó puesto al adversario, en gran medida por el espíritu indomable y la potencia de la laboriosa tercera línea que componen Ignacio Cubilla, Juan Particio Anderson y Santiago Montagner, autor de dos tries.

El try de Fermín Ormaechea a los 20 minutos de la segunda mitad, ya con la remontada de Hindú en curso; el Elefante necesita una levantada para asegurarse una plaza en las semifinales. Santiago Filipuzzi

La apelación de los jugadores de Don Torcuato a las reservas anímicas cambió el partido. Inesperadamente. Súbitamente. Hindú halló las respuestas a las dudas de su juego y se lanzó a la remontada. El dominador pasó a ser dominado, y el sometido, a someter. Los problemas de conducta cambiaron de bando y los protagonizó Alumni, que pagó un alto precio. Transcurrido el primer cuarto de hora, Bivort vio la tarjeta roja (por la segunda amarilla) y se desajustó del todo la ingeniosa máquina de traccionar y avanzar que es el pack rojiblanco.

El experimentado centro Santiago González Iglesias analizó la situación caliente. “Es difícil mantener el nivel contra rivales como este. Ese es el desafío. Nos costó caro un par de desatenciones y actos de indisciplina. Pero bueno, seguimos dependiendo de nosotros. Y todavía falta mucho”, reflexionó Rete.

Resumen de la victoria de Hindú sobre Alumni

Para Hindú era imperioso llevarse la victoria. No podía perder el tren del grupo de quienes orbitan los puestos tercero y cuarto ni resignar puntos vitales en la carrera a las semifinales. Y se llevó el triunfo, nomás. Triunfazo. Jugando bien por momentos y con dificultades serias en otros. “Lo importante es el juego, porque el juego es quien nos pondrá en el lugar en el que debamos estar”, explicó Federico Graglia. Y cuando el juego no aparece en su real dimensión, Hindú apela a otros genes de su ADN.

Síntesis de Hindú 43 vs. Alumni 37