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Hindú recuperó la memoria, remontó contra Alumni y apretó la carrera por dos lugares en los playoffs
Perdía por 20 puntos en el segundo período y terminó imponiéndose por 6; a falta de cinco fechas en el Top 14 está 5º, a 2 puntos del 3º
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Ambiente tenso en Don Torcuato. Clima de partido relevante entre equipos fuertes, con un mismo objetivo: quedar más cerca de conseguir un lugar en los playoffs. Y casi sin margen de error. De un lado, el local, Hindú, más urgido, con menos puntos (61) y de andar sinuoso, alternando convincentes victorias (sobre SIC, otro aspirante a una semifinal, dos semanas atrás) con desconcertantes derrotas (contra Newman, la semana pasada; a manos de Belgrano, un poco antes). Y del otro, Alumni, mejor posicionado (66 unidades), de arrolladora segunda vuelta, hasta que tres fechas atrás Newman, el techo del campeonato, le cortó el envión y aplacó su entusiasmo.
Duelo de favoritos. No apto para tibiezas. Sin lugar para vacilaciones. Así, determinados, entraron a la cancha y así dejaron el campo los protagonistas del hasta ahora mejor partido del Top 14, por el afán desmedido, por la actitud generosa, por el juego franco sin especulaciones, por las alternativas cambiantes, por el desenlace inesperado. Y al cabo de intensos ochenta y pico de minutos, Alumni se fue con el gesto adusto de la frustración, e Hindú, con una mueca de felicidad gigante por un triunfo épico, 43-37, luego de encontrarse perdido en un 14-34 apenas empezó a circular la pelota en el segundo período.
Afirmado en su estilo y sacando rédito de su contundencia, el equipo rojiblanco ganaba cómodo. Pisando fuerte, ejerciendo autoridad. Era el menos presionado por la colocación en la tabla y el que más jugaba. El problema, entonces, era del local, que con el paso del tiempo se extraviaba en su irregularidad, ya usual en la actual temporada. El Elefante, además, estaba dejando pasar una oportunidad única de acortar la distancia contra un competidor directo. Pero a situaciones extremas, reacciones extremas. Y el ADN de Hindú? Nicolás Amaya, tercera línea que este sábado ingresó por su hermano Santino en el amanecer del segundo tiempo, tuvo la respuesta y la dio para LA NACION con una sonrisa de oreja a oreja: “Somos así… Eso es parte de nuestro club, ¿viste? Generalmente reaccionamos ante la adversidad”.
Los dos se plantearon ir de entrada por el éxito, pero la indisciplina complicó el plan del anfitrión y el visitante capitalizó esa ventaja. A mediados del período inicial dejó la cancha Franco Diviesti por una tarjeta amarilla y casi de inmediato también Nicolás D’Amorim salió por diez minutos. Alumni, con catorce hombres por una amonestación a Tomás Bivort, aceleró y se lo llevó puesto al adversario, en gran medida por el espíritu indomable y la potencia de la laboriosa tercera línea que componen Ignacio Cubilla, Juan Particio Anderson y Santiago Montagner, autor de dos tries.
La apelación de los jugadores de Don Torcuato a las reservas anímicas cambió el partido. Inesperadamente. Súbitamente. Hindú halló las respuestas a las dudas de su juego y se lanzó a la remontada. El dominador pasó a ser dominado, y el sometido, a someter. Los problemas de conducta cambiaron de bando y los protagonizó Alumni, que pagó un alto precio. Transcurrido el primer cuarto de hora, Bivort vio la tarjeta roja (por la segunda amarilla) y se desajustó del todo la ingeniosa máquina de traccionar y avanzar que es el pack rojiblanco.
El experimentado centro Santiago González Iglesias analizó la situación caliente. “Es difícil mantener el nivel contra rivales como este. Ese es el desafío. Nos costó caro un par de desatenciones y actos de indisciplina. Pero bueno, seguimos dependiendo de nosotros. Y todavía falta mucho”, reflexionó Rete.
Resumen de la victoria de Hindú sobre Alumni
Para Hindú era imperioso llevarse la victoria. No podía perder el tren del grupo de quienes orbitan los puestos tercero y cuarto ni resignar puntos vitales en la carrera a las semifinales. Y se llevó el triunfo, nomás. Triunfazo. Jugando bien por momentos y con dificultades serias en otros. “Lo importante es el juego, porque el juego es quien nos pondrá en el lugar en el que debamos estar”, explicó Federico Graglia. Y cuando el juego no aparece en su real dimensión, Hindú apela a otros genes de su ADN.
Síntesis de Hindú 43 vs. Alumni 37
- Hindú: Pascal Senillosa; Sebastián Cancelliere A, Ramón Fernández Miranda, Federico Graglia y Tomás Amher; Fermín Ormaechea y Felipe Ezcurra (capitán); Nicolás D’Amorim A, Lautaro Bávaro y Santino Amaya; Carlos Repetto y Tomás Scallan; Nicolás Leiva, Agustín Capurro y Franco Diviesti A.
- Cambios: ST, 5 minutos, Martín Cancelliere por Amher, Juan Cruz Alanís por Leiva, Elías Banach por Tomás Scallan y Nicolás Amaya por Santino Amaya; 25, Bautista Farisé por Graglia, y 34, Facundo Gattás por Diviesti.
- Entrenadores: Santiago Fernández, Gonzalo Amaya y Lucas Camacho.
- Alumni: Filippo Testoni; Ramón Fuentes, Tomás Cubilla, Santiago González Iglesias y Mateo Castanier; Bautista Canzani y Rocco Testoni; Juan Patricio Anderson, Santiago Montagner e Ignacio Cubilla; Sebastián Fauve y Manuel Mora; Bautista Vidal A, Tomás Bivort R (capitán) y Juan Cruz Bottoni.
- Cambios: ST, 18 minutos, Santiago Alduncín por Fauve y Santiago Neyra por Ignacio Cubilla; 25, Máximo Castrillo por Bottoni y Ezequiel Salazar por Rocco Testoni, y 39, Joaquín Díaz Luzzi por Canzani.
- Entrenadores: Guillermo Ibáñez, Juan Pablo Bianchi y Federico Schacht.
- Primer tiempo: 5 minutos, gol de Canzani por try de Montagner (A); 11, gol de Canzani por try de Tomás Cubilla (A); 20, gol de Senillosa por try de Leiva (H); 30, penal de Canzani (A); 31, gol de Senillosa por try de Sebastián Cancelliere (H), y 36, gol de Canzani por try de Montagner (A). Amonestados: 24, Diviesti (H); 28, D’Amorim (H), y 40, Vidal (A). Resultado parcial: Hindú 14 vs. Alumni 24.
- Segundo tiempo: 2 minutos, penal de Canzani (A); gol de Canzani por try de Anderson (A); 7, gol de Senillosa por try de Sebastián Cancelliere (H); 9, gol de Senillosa por try de Diviesti (H); 20, gol de Senillosa por try de Ormaechea (H); 26, try de Capurro (H); 30, penal de Senillosa (H), y 40, penal de Díaz Luzzi (A). Expulsados: 17, Bivort (A), por segunda amonestación. Amonestados: 40, Sebastián Cancelliere (H). Resultado parcial: Hindú 29 vs. Alumni 13.
- Árbitro: Pablo Deluca (h.).
- Cancha: Hindú.
- Intermedia: Hindú 38 vs. Alumni 49.
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