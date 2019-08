Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri

Impacto en el Top 12 de la URBA . Newman superó en Benavídez a Alumni por 32 a 29, se quedó con un partido clave en la lucha por los play off y dejó al campeón vigente al borde la cornisa a tres fechas del cierre de la fase regular.

Era prácticamente duelo de eliminación entre el quinto y el sexto de la tabla. Newman se hizo fuerte desde el kick off con una buena defensa y la jerarquía de dos de sus hombres más experimentados: Gonzalo Gutiérrez Taboada, que metió cuatro penales, y Agustín Gossio, que apoyó un try en esa primera mitad.

Alumni está lejos de ser aquel equipo que conquistó el rugby de Buenos Aires. La falta de recambio ante lesiones o ausencias jaqueó su solidez. Eso quedó de manifiesto en este partido. Algunos destellos de su rugby ofensivo y la pimienta de Luca Sabato, autor de un hattrick, en la punta le alcanzaron para mantenerse con posibilidades.

El primer tiempo concluyó 19-12 para los de Benavídez con un cierre caliente, con los dos equipos trenzados en una trifulca por un cruce verbal que se produjo en el último scrum, según averiguó LA NACION. El episodio no pasó a mayores, pero el duelo adquirió una mayor tensión. Aunque eso no impidió que el partido se desarrollara con normalidad.

Parecía más sereno Alumni en el arranque del complemento, con un Sabato que a esa altura estaba intratable. El tryman de las últimas dos temporadas achicó a dos la brecha. No obstante, Gutiérrez Taboada convirtió dos penales y, poco después, Gossio liquidó el encuentro con una enorme jugada individual. El tercer try de Sabato no alcanzó para que los de Tortuguitas pudieran torcer la historia.

El triunfo le permitió a Newman quedar en en zona de clasificación a play off como virtual tercero, con 52 puntos, a la espera de lo que sucedía con Pucará (51) e Hindú (50), que jugaban más tarde. Mientras que Alumni se quedó con 46 puntos cuando quedan 15 en juego. No está nada dicho matemáticamente hablando, pero la irregularidad del campeón vigente (ganó 3 de sus últimos 7) lo pone en una situación delicada.

Síntesis

Alumni (29): Tobías Wade; Rafael Desanto, Máximo Provenzano, Franco Battezzati y Luca Sábato; Joaquín Díaz Luzzi y Tomás Passerotti (c); Tobías Moyano, Mariano Romanini e Ignacio Etchegoyen; Bernardo Quaranta y Juan Patricio Anderson; Guido Cambareri; Gaspar Baldunciel y Federico Lucca.

Ingresaron: Santiago Ambroa, Tomas Bivort, Segundo Gaviña, Ignacio Tagtachian e Iñaki Echegaray

Entrenadores: Santiago Van der Ghote y Nahuel Neyra.

Newman (32): Juan Bautista Daireaux; Francisco Montoya, Felipe Freyre, Tomás Keena y Agustín Gosio; Gonzalo Gutiérrez Taboada y Félix Branca; Benjamín Bonasso, Joaquín de la Vega y Miguel Urtubey (c); Tomás Ureta y Alejandro Urtubey; Luciano Borio, Marcelo Brandi y Alberto Porolli.

Ingresaron: Francisco Goulu y Lucas Morgan

Entrenadores: Alfredo Cordone, Marcelo Torres, Santiago Piccaluga y Javier Urtubey.

Primer tiempo: 5 minutos, penal de Gutiérrez Taboada (N); 9m, try de Sabato (A); 16m, penal de Gutiérrez Taboada (N); 19m, gol de Wade por try de Battezzati (A); 23m, gol de Gutiérrez Taboada por try de Gossio (N); 31m, penal de Gutiérrez Taboada (N); 40m, penal de Gutiérrez Taboada (N)

Amonestados: No hubo

Resultado parcial: Alumni 12-19 Newman

Segundo tiempo: 15 minutos, try de Luca Sabato (A); 22m, penal de Gutiérrez Taboada (N); 27m, penal de Gutiérrez Taboada (N); 28m, gol de Gutiérrez Taboada por try de Gossio (N); 34m, gol de Díaz Luzzi por try de Sabato (A)

Amonestados: 21m Wade (A)

Cancha: Newman

Árbitro: Andrés Sutton

Incidencias: el partido se disputó en la cancha de Newman dado que Alumni tiene la cancha suspendida