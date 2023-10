escuchar

Inglaterra y Samoa cierran este sábado sus respectivas participaciones en el grupo D del Mundial de rugby 2023 que se juega en Francia y que tiene también como protagonistas a los Pumas. Por eso, al seleccionado argentino no le pasará desapercibido este encuentro, más allá de que depende de sí mismos para avanzar a los cuartos de final. Sabrán si lo consiguieron o no este domingo, cuando desde las 8 se enfrenten a Japón en Nantes. Todos los partidos de la Copa del Mundo se pueden ver en vivo por la plataforma de streaming Star+, mientras que los del conjunto argentino también están disponibles en ESPN y TV Pública.

La Rosa manda en la zona, con 14 puntos, seguida de la Argentina y Japón con 9, aunque con mejor diferencia para los Pumas, por lo cual un empate ante los Guerreros del Sol Naciente les garantizará un lugar en la siguiente instancia. Los isleños aparecen cuartos en las posiciones, con 6 unidades, mientras que Chile, el colista del grupo, no sumó. El encuentro entre Inglaterra y Samoa marca la conclusión de ambos en la zona, que culminará por completo con el partido entre la Argentina y Japón este domingo.

GRUPO D

Este sábado, además, harán lo propio Gales vs. Georgia, por el grupo C desde las 10 e Irlanda vs. Escocia, desde las 16, por el grupo B. El seleccionado de El Trébol es uno de los grandes favoritos a quedarse con el título, además de ostentar ser el N° 1 del ranking mundial. Promesa de partidazo.

Inglaterra fue letal ante los Pumas y venció por 27-10 en el estreno de ambos en la Copa del Mundo CLEMENT MAHOUDEAU - AFP

Inglaterra vs. Samoa: todo lo que hay que saber

Fecha 5 del grupo D del Mundial de rugby Francia 2023.

Día : Sábado 7 de octubre.

: Sábado 7 de octubre. Hora : 12.45 (horario argentino).

: 12.45 (horario argentino). Estadio : Stade Pierre-Mauroy de Lille, Francia.

: Stade Pierre-Mauroy de Lille, Francia. Árbitro: Andrew Brace (Gales).

Inglaterra vs. Samoa: cómo ver online

El encuentro entre ingleses y samoanos se disputa este sábado a las 12.45 (hora argentina) en Lille, y se puede ver en vivo únicamente por streaming por intermedio de la plataforma Star+. Además, también existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto a través de canchallena.com.

Los Pumas vencieron a Samoa pero les costó; los isleños resistieron hasta el final del partido JEFF PACHOUD - AFP

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Inglaterra corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, Betsson pagará cuotas de apenas 1.05. En contrapartida, un triunfo de Samoa repaga 11.00 y un empate, resultado poco habitual en el rugby, paga hasta 25.00.

Formaciones confirmadas

Inglaterra

Titulares: 1. Ellis Genge, 2. Jamie George, 3. Dan Cole, 4. Maro Itoje, 5. Ollie Chessum, 6. Courtney Lawes, 7. Tom Curry, 8. Ben Earl, 9. Alex Mitchell, 10. George Ford, 11. Jonny May, 12. Owen Farrell (C), 13. Manu Tuilagi, 14. Joe Marchant, 15. Freddie Steward.

Suplentes: 16. Theo Dan, 17. Joe Marler, 18. Kyle Sinckler, 19. George Martin, 20. Billy Vunipola, 21. Danny Care, 22. Marcus Smith, 23. Ollie Lawrence.

Samoa

Titulares: 1. Jordan Lay, 2. Sama Malolo, 3. Michael Alaalatoa (C), 4. Sam Slade, 5. Brian Alainu’u’ese, 6. Theo McFarland, 7. Fritz Lee, 8. Steven Luatua, 9. Jonathan Taumateine, 10. Lima Sopoaga, 11. Neria Fomai, 12. Danny Toala, 13. Tumua Manu, 14. Nigel Ah-Wong, 15. Duncan Paia’aua.

Suplentes: 16. Seilala Lam, 17. James Lay, 18. Paul Alo-Emile, 19. Sootala Fa’aso’o, 20. Alamanda Motuga, 21. Melani Matavao, 22. Christian Leali’ifano, 23. Miracle Faiilagi.

Inglaterra llegó con dudas al Mundial pero con un par de partidos demostró que está para pelear el título Michel Spingler - AP