LA BAULE-ESCOUBLAC (Francia).– El Stade de France será testigo de otra verdadera exaltación del rugby tan sólo por cuarta vez en este Mundial de Francia 2023, cuando Irlanda y Escocia jueguen uno de los partidos más esperados de la primera rueda. El clásico de las Islas Británicas será el epicentro de un fin de semana de definiciones, en el que se terminarán de dirimirse los cruces de cuartos de final.

Con Irlanda vs. Sudáfrica como antecedente, el partido más vibrante de este certamen, se espera que el escenario de Saint Denis vuelva a ser testigo de un duelo vibrante, tanto dentro de la cancha como en las tribunas. Después del partido inaugural, sólo Australia vs. Georgia e Irlanda vs. Sudáfrica se jugaron en el escenario central, que adquirirá mayor relevancia a partir de los cuartos de final, con dos encuentros por fin de semana: dos de cuartos, las dos semifinales, el tercer puesto y la gran final.

Además de ese duelo que definirá la Zona B, el sábado a las 21 (las 16 de la Argentina), donde tanto sus protagonistas como Sudáfrica tienen posibilidad de seguir o quedarse afuera, hay otros duelos atrayentes que definen clasificados y posicionamientos.

Una marea verde: los hinchas de Irlanda, listos para copar de nuevo el Stade de France en Saint-Denis MIGUEL MEDINA - AFP

Naturalmente está Argentina vs. Japón, que decide el segundo equipo de la Zona D. Allí, Inglaterra ya tiene el primer puesto asegurado, pero Samoa apelará al milagro para avanzar. La Zona A se definió en la noche del viernes, con el holgado triunfo de Francia sobre Italia (60-7), con el avance de Les Bleus en primer lugar, escoltados por los All Blacks. La C, por último, tiene a Gales clasificado pero necesitado de puntos para asegurarse el primer lugar, a Fiji a un paso, y a Australia, con sus cuatro partidos ya disputados, a la espera de un imposible.

Los irlandeses ya avisaron que vienen a quedarse con el título de la mejor hinchada, pero esta vez tendrán competencia de los escoceses, que no les quedan en zaga en colorido y en musicalidad, duelo que comenzará desde la entonación misma de los himnos, acaso los más lindos del rugby. Dentro del terreno de juego, los irlandeses son favoritos, pero Escocia llega probablemente con el mejor equipo en los últimos seis Mundiales y, de haber caído en otra zona, habría sido firme candidato a estar por lo menos entre los ocho mejores.

Steven Kitshoff, a toda potencia; Sudáfrica está casi clasificado, pero debe esperar lo que suceda entre Irlanda y Escocia ROMAIN PERROCHEAU - AFP

Pese al favoritismo de Irlanda, el número 1 del ranking, Escocia cuenta con armas como para dar la sorpresa en un Grupo B muy atractivo. Hay múltiples combinaciones que pueden dejar a cualquiera al margen de los cuartos de final. Con Sudáfrica (15 puntos) descansando, estas son las posibles combinaciones:

En el caso de Irlanda (14 puntos), además de ganar o empatar, lo que además le asegura el primer puesto, le alcanza con sacar un punto bonus para pasar, excepto que Escocia (10) también saque punto bonus y gane por entre 5 y 20 puntos.

(14 puntos), además de ganar o empatar, lo que además le asegura el primer puesto, le alcanza con sacar un punto bonus para pasar, excepto que Escocia (10) también saque punto bonus y gane por entre 5 y 20 puntos. Escocia debe vencer a Irlanda por ocho puntos o más, sin que Irlanda haga cuatro tries; o por cinco puntos o más, anotando al menos cuatro tries y sin que Irlanda consiga doble bonus (cuatro tries y siete o menos de diferencia).

debe vencer a Irlanda por ocho puntos o más, sin que Irlanda haga cuatro tries; o por cinco puntos o más, anotando al menos cuatro tries y sin que Irlanda consiga doble bonus (cuatro tries y siete o menos de diferencia). Sudáfrica sólo puede quedar afuera si Escocia gana por 21 puntos o más y los dos equipos consiguen un punto bonus (pero no dos).

Try de Josua Tuisova contra Australia; los fijianos están muy cerca de clasificarse y dejar afuera a los Wallabies Aurelien Morissard - AP

Australia, que ya jugó sus cuatro partidos del Grupo C, descansa en Saint-Étienne a la espera de un milagro. Para pasar, debe esperar que Portugal le gane a Fiji (el domingo a las 16 en Toulouse), sin que los isleños saquen punto bonus alguno. Fiji también puede aspirar al primer lugar de la zona: debe ganar con bonus y aguardar que Georgia le vuelva a ganar a Gales (sábado a las 15 en Nantes), como en noviembre de 2022, sin que los galeses consigan punto bonus; los dragones rojos ya tienen su lugar en cuartos y con un punto se aseguran el primer puesto.

En el grupo de los Pumas, lo único seguro es que Inglaterra tiene asegurado el primer lugar, sin importar el resultado del sábado a las 12.45 ante Samoa en Lille. La Argentina debe ganar el domingo a las 12 en Nantes por cualquier resultado. El empate también la deja arriba de Japón, excepto que reciba cuatro tries y apoye menos que esa cantidad. Samoa está agazapado, pero con demasiados requisitos: debe vencer por 29 a Inglaterra, anotar cuatro tries o más y esperar que la Argentina y Japón empaten sin que ninguno sume bonus por marcar cuatro tries.

Desde la Ciudad Luz, Irlanda vs. Escocia ilumina el último fin de semana de la fase de grupos. Lo mejor está por venir.

