Jaguares: el dolor de Gonzalo Quesada por el asesinato de Fernando Báez Sosa

Quesada dio la cara en medio de un difícil momento para el rugby Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

Gonzalo Capozzolo SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de enero de 2020 • 20:01

Fue una tarde más allá de que se jugó un partido de rugby. Hubo gestos, hubo emoción. Los Jaguares se impusieron por 66 a 7 sobre el combinado de Georgia XV, en su segunda y última presentación de la temporada, de cara a su quinta participación en el torneo Super Rugby, certamen que agrupa a los clubes principales del hemisferio Sur. La franquicia argentina ingresó al campo de juego del San Isidro Club con un fuerte amarillo en su camiseta, combinada con pantalones oscuros, lo que hizo resaltar los brazaletes negros que llevaron los jugadores en homenaje a Fernando Báez Sosa, el joven asesinado en Villa Gesell. Cuando los rivales ingresaron en la cancha, inmediatamente se sumaron al círculo central, en donde la franquicia argentina los esperó en fila y abrazados. Los georgianos tomaron la misma pose y juntos esperaron la señal del árbitro para que dé comienzo al minuto de silencio. Y luego del encuentro, Gonzalo Quesada, el entrenador, mostró todo su dolor.

"Creo que estamos todos muy conmocionados con lo que pasó durante estos días. Toda la sociedad argentina lo vivió de una manera especial y lo más importante era, desde un pequeño lugar, acompañar a la familia de Fernando Báez Sosa. Sabemos que es muy duro lo que están pasando. Esperamos que haya justicia para lo que sufrió ese chico", sostuvo.

-Se movilizó el rugby. Hubo marchas incluso en Zárate desde el club de estos chicos...

-Creo que es clarísimo. Hablo por mí porque se escuchan y leen muchas cosas, y hay que tener muchísimo respeto por Fernando y su familia y no entrar en debates que no suman en nada. Lo que pasó hay que repudiarlo. Yo tengo una indignación total. Era un chico sano, una familia sana. Por lo que uno lee era el modelo de familia laburante que queremos como sociedad en la Argentina y que hoy vive esta tragedia, que es un asesinato. Hay que hacer foco en lo que le pasó a Fernando, para ver qué pasó ahí. Como sociedad no podemos dejar pasar esto como un hecho aislado. Creo que hay que tener cuidado de no mezclar las cosas y tener empatía por la familia Báez Sosa.

El homenaje de Jaguares para Fernando Báez Sosa 00:23

Video

-¿Se impone un trabajo serio desde las bases?

-El rugby no tiene que escapar a un trabajo que hay y que hace en la educación de los chicos, porque jamás voy a defender al rugby o sacarlo de lo que pasó, porque por lo que leí los chicos hace poquito jugaban al rugby y vienen de un club. Creo que hay que tener cuidado también cuánto se asocia; porque lo grave fue que diez chicos le pegaran a uno y hay algo que estoy convencido de que no tiene que ver con el rugby. El rugby tiene que tomar su responsabilidad y ver la educación, formación y prevención para que no pase más.

-¿Y cómo se sigue adelante?

-Es terrible para la familia de Fernando. No hay consuelo y el dolor debe ser inmenso pero creo que lo que Fernando le va a aportar a la sociedad lamentablemente es que el próximo grupo de imbéciles que decida pelear y se encuentren en esa situación, tal vez gracias a lo que pasó, suena pésimo, pero tal vez este hecho por ahí haga que los imbéciles tengan una reacción distinta. Por lo que estamos viviendo todos y la reacción de la sociedad en su conjunto.