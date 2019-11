Jaguares: Moyano y Pieretto firmaron para clubes europeos y el éxodo continúa

Moyano se va rumbo al try en un partido de Jaguares; sigue el éxodo Crédito: VillarPress

El próximo lunes los Jaguares comenzarán la pretemporada con miras al Super Rugby 2020, temporada en la que tendrán complicado defender el subcampeonato. A las cuatro importantes bajas conocidas con anterioridad se sumaron esta semana otros dos nombres resonantes: Ramiro Moyano y Enrique Pieretto.

El wing tucumano y el pilar cordobés, dos piezas vitales en la histórica campaña pasada e integrantes del plantel de los Pumas que disputó el Mundial de Japón 2019, no tenían contrato para la próxima temporada y acordaron recientemente su incorporación a Toulon (Francia) y Exeter Chiefs (Inglaterra), respectivamente. Se suman a las bajas de Pablo Matera (Stade Francais, Francia), Tomás Lavanini (Leicester Tigers, Inglaterra), Martín Landajo y Santiago García Botta (Harlequins, Inglaterra).

Moyano era uno de los mejores wings de la competencia hasta que se lesionó un par de fechas antes de los playoffs; fue el tryman del equipo con siete conquistas. Pieretto, luego de haberse perdido todo el 2017 por lesión, se había consolidado como el pilar derecho suplente por detrás de Santiago Medrano y fue uno de los que más partidos jugó (17).

A primera vista se advierte que, ante semejantes bajas, no será sencillo volver a pelear por el título como en los últimos dos años. No obstante, no hay que olvidar que el año pasado el equipo llegó a la final a pesar de que sufrió una gran rotación de jugadores, que el entrenador Gonzalo Quesada supo manejar a la perfección al punto que el equipo no sólo no se resintió sino que se potenció.

De la misma forma que en 2018 surgieron nuevos jóvenes valores, como Santiago Carreras, Mayco Vivas, Domingo Miotti, Lucas Paulos o Francisco Gorrissen, lo mismo puede esperarse de los jugadores que se incorporan para esta temporada.Provenientes del seleccionado de Pumitas que terminó cuarto en el Mundial Juvenil de Rosario ya firmaron sus contratos Juan Pablo Castro (centro),

Mateo Carreras (wing) y Bautista Pedemonte (octavo), que se suman a otros jugadores que tuvieron nula o escasa participación como Santiago Grondona (tercera línea), Lucio Sordoni (pilar derecho), Santiago Socino (hooker), y Santiago Chocobares (centro). También podría agregarse algún primera o segunda línea de la concentración que se está realizando

Un plantel de alrededor de 40 jugadores comenzará el lunes los entrenamientos en el nuevo predio de Ingeniero Maschwitz. La intención de los entrenadores es hacer un filtro y reducir ese número para enero, aunque podría haber rotación de jugadores entre Jaguares y el equipo profesional que participe de la nueva liga sudamericana.

Los Jaguares debutarán en el Super Rugby 2020 con tres partidos en casa: ante Lions (sábado 1º de marzo), Hurricanes (el 8) y Reds (el 15), antes de la primera gira que será a Sudáfrica (Stormers, Bulls y Sharks). A diferencia de los años anteriores, el certamen se jugará de corrido y no se interrumpirá con la ventana internacional de junio, que pasará a julio. El segundo semestre tendrá al seleccionado de los Pumas como protagonistas.

Entre bajas de peso e incorporaciones jóvenes, repetir la hazaña de este año no será sencillo. Materia prima hay, y vale apostar a ella.